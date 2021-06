Cathay Pacific Airways e HK Express scelgono gli Airbus Flight Hour Services (FHS) per supportare le loro A320 Family fleets

Cathay Pacific Airways e HK Express hanno firmato contratti per Airbus Flight Hour Services (FHS), per fornire supporto alle loro flotte A320 family. Questi estendono il rapporto di servizio con Cathay Pacific e danno il benvenuto a HK Express come nuovo cliente FHS.

I multi-year, maintenance-by-the-hour contracts coprono integrated component services, inclusi on-site stock, pool access and repair services. Le compagnie aeree beneficeranno inoltre dell’esperienza ingegneristica di Airbus e dei rappresentanti locali di FHS a Hong Kong.

“La nostra flotta A350 è supportata da FHS dal 2016 e siamo lieti di espandere questo servizio per coprire la nostra flotta A320”, ha affermato Neil Glenn, Director Engineering at Cathay Pacific Airways.

Mandy Ng, CEO di HK Express, ha condiviso: “Riteniamo che questo accordo con Airbus per fornire component management services per la nostra flotta A320 contribuirà a garantire il raggiungimento dei nostri obiettivi operativi e di affidabilità, consentendoci di fornire un servizio best-in-class ai nostri clienti”.

“FHS di Airbus supporterà l’accelerazione operativa di Cathay Pacific e HK Express”, ha affermato Bruno Bousquet, Head of Airbus Customer Services Asia-Pacific. “Questi nuovi contratti ci consentiranno di lavorare ancora più a stretto contatto con entrambi i vettori, per offrire loro i migliori servizi per far fronte alla nuova realtà di mercato.

Airbus ha finalizzato 11 contratti FHS con operatori di tutto il mondo negli ultimi sei mesi. Gli ultimi accordi dimostrano il continuo interesse per l’Airbus integrated maintenance service, dimostrandosi più rilevante che mai nei tempi post-crisi, quando le compagnie aeree devono monitorare attentamente i propri costi e contenere gli investimenti”.

(Ufficio Stampa Airbus)