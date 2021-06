News Brevi – 22.06.2021

INAUGURATO “DUTY HEALTH” IL CENTRO TEST COVID DELL’AEROPORTO DI NAPOLI – Inaugurato oggi all’aeroporto di Napoli il centro test Covid “Duty Health”, aperto 7 giorni su 7, con lo scopo di agevolare i passeggeri che devono eseguire i tamponi alla luce delle misure di sicurezza sanitarie introdotte dai vari paesi per contenere l’epidemia da Covid-19. Il servizio, fortemente voluto da GESAC, è erogato dalla società CO.DI.ME., azienda leader nella sicurezza negli ambienti di lavoro, sia del comparto pubblico che privato, presente su tutto il territorio nazionale. I passeggeri, in particolare in partenza, avranno la possibilità di sottoporsi al test richiesto dal paese di destinazione con esito dell’esame in pochi minuti in lingua italiana o inglese. Il centro tamponi, ubicato all’esterno del terminal passeggeri, lato partenze, è operativo tutti i giorni (compresi il sabato e la domenica), da 2 ore prima della partenza del primo volo internazionale fino ad un’ora prima della partenza dell’ultimo volo internazionale. La struttura, che si avvale di personale multilingue, è dotata di tre box per la somministrazione dei test ed ha una capacità che varia da un minimo di 15 tamponi rapidi all’ora fino ad un massimo di 50. Il laboratorio consente di effettuare le seguenti indagini: Tampone molecolare; Sierologico IGG ed IGM; Sierologico con SPIKE; Test sierologico rapido; Tampone antigenico rapido. Il servizio è rivolto principalmente ai passeggeri ma è aperto a tutti gli utenti previa prenotazione sul sito www.duty-health.com. “Abbiamo intercettato un’esigenza via via crescente di semplificazione del viaggio e voglia di tornare a volare in sicurezza. Grazie a questo servizio i nostri passeggeri non rischieranno più di perdere il volo per la mancanza totale o parziale della documentazione sanitaria richiesta dal paese di destinazione” ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

DELTA: TORNANO ULTERIORI VOLI TRANSATLANTICI – Dopo oltre un anno di restrizioni ai viaggi internazionali, l’Europa riapre per viaggiatori leisure degli Stati Uniti e per voli non essenziali: Paesi Bassi, Germania e Portogallo sono gli ultimi paesi a dare il bentornato a coloro che cercano nuove avventure o si riconnettono con i propri cari. A partire dal 24 giugno, i Paesi Bassi apriranno a tutti i viaggiatori statunitensi senza requisiti di test, vaccinazione o quarantena. Il Portogallo ha annunciato la sua riapertura il 15 giugno, richiedendo ai viaggiatori di presentare un negative 72-hour PCR/NAAT test o un negative 24-hour antigen test all’ingresso. Anche l’Italia ha allentato i suoi requisiti di ingresso insieme alla Germania: i clienti possono fornire una prova della vaccinazione, un negative antigen/PCR/molecular test entro 48 ore dall’arrivo o la prova del recupero da COVID-19. Pertanto, Delta ha concluso il suo COVID-testing protocol per tutti i voli in Italia a partire dal 21 giugno e i prossimi voli ora seguiranno i requisiti di ingresso standard. I clienti possono facilmente connettersi all’hub di Amsterdam di Delta con oltre 50 voli settimanali da quasi tutti gli hub degli Stati Uniti entro il 7 luglio: Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK, Seattle e Salt Lake City, facendo di Delta la più grande compagnia aerea statunitense che serve i Paesi Bassi. La partnership di lunga data di Delta con KLM ha anche aiutato la compagnia aerea a mantenere il servizio con AMS dall’inizio della pandemia, mantenendo aperto un gateway vitale per i viaggiatori essenziali che si collegano in tutta Europa. Il 1° agosto Delta torna a Lisbona con un servizio giornaliero da New York-JFK, a più di un anno dall’interruzione dei voli a causa del COVID-19. Delta continuerà inoltre a operare un servizio giornaliero non-stop tra Atlanta e Francoforte. I clienti possono collegarsi da quasi 150 città degli Stati Uniti al più grande hub di Delta, offrendo molteplici opportunità per una partenza con un solo scalo verso l’aeroporto più trafficato della Germania. I voli per Croazia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna sono operati in collaborazione con Air France, KLM e Virgin Atlantic. I voli per l’Italia sono operati in collaborazione con Alitalia. Questo programma, inclusi percorsi e frequenza, rimane soggetto a modifiche. Milano: daily service da JFK con A330-300. Roma: new service da BOS dal 5 agosto con A330-300, daily service da ATL con Airbus A330-300, servizio tre volte a settimana da JFK con Airbus A330, incrementato a giornaliero dal primo luglio. Venezia: servizio tre volte a settimana da JFK dal 2 luglio con Boeing 767-300ER, servizio cinque volte a settimana da ATL dal 5 agosto con Boeing 767.

EUROWINGS: CHECK-IN DEI BAGAGLI LA SERA PRIMA DELLA PARTENZA – Con Eurowings è possibile effettuare il check-in dei bagagli in tutte le principali località tedesche la sera prima del giorno della partenza: giusto in tempo per l’inizio delle vacanze estive, la compagnia aerea tedesca numero 1 per le vacanze si prepara a rendere il viaggio ancora più piacevole per i suoi passeggeri con una nuova offerta. I clienti Eurowings che hanno prenotato un volo da Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Colonia/Bonn o Stoccarda possono ora effettuare il check-in dei bagagli la sera prima tra le 18:00 e le 20:00 e quindi risparmiare tempo il giorno della partenza: un’opzione interessante soprattutto per i clienti con voli che decollano nelle prime ore del mattino. L’offerta aiuta anche a ridurre i contatti fisici ai banchi check-in affollati, soprattutto nelle ore di punta con molte partenze. Per un processo agevole, Eurowings consiglia ai propri passeggeri di effettuare il check-in online gratuitamente la sera prima del check-in dei bagagli. I documenti di ingresso necessari per la rispettiva destinazione possono essere presentati anche già al momento del check-in bagagli la sera prima, in modo che i passeggeri ricevano subito anche la carta d’imbarco per il giorno successivo e quindi risparmino tempo prima della partenza. Se disponibile per la rispettiva destinazione, i passeggeri possono ovviamente utilizzare anche lo strumento di autodichiarazione digitale “myHealthDocs” nell’app Eurowings o tramite eurowings.com e recuperare la carta d’imbarco online in questo modo. La nuova evening-before baggage check-in offer è disponibile per i clienti Eurowings ad Amburgo a partire dal 22 giugno per i voli in partenza dal 23 giugno; a Berlino dal 23 giugno per i voli in partenza il 24 giugno; e a Düsseldorf, Colonia/Bonn e Stoccarda a partire dal 30 giugno per i voli in partenza dall’1 luglio. Verrà addebitato un costo di servizio di cinque euro.

DELTA E KENYA AIRWAYS AMPLIANO IL LORO ACCORDO CODESHARE – Delta Air Lines e Kenya Airways PLC hanno ampliato il loro accordo codeshare, aumentando la scelta delle destinazioni offerte da Delta in Africa ed estendendo la portata di Kenya Airways in Nord America attraverso il gateway statunitense di New York-JFK. Il nuovo accordo migliora il già vasto codeshare network delle compagnie aeree per offrire viaggi senza interruzioni verso un totale di 39 città in Africa, Stati Uniti e Canada. L’accordo rafforzato consente ai clienti Delta che volano non-stop sui servizi della compagnia aerea da New York-JFK ad Accra, Ghana, di connettersi con voli in codeshare commercializzati da Delta per Monrovia, Liberia, e Freetown, Sierra Leone, operati da Kenya Airways. I voli in codeshare commercializzati da Delta saranno disponibili anche sui servizi Kenya Airways da Nairobi a Città del Capo, Sudafrica; Harare, Zimbabwe; Kigali, Ruanda. Da New York-JFK, Kenya Airways ha inserito il suo codice sui servizi Delta per il Washington Ronald Regan National Airport, offrendo ai clienti un maggiore accesso alla capitale degli Stati Uniti, nonché a Indianapolis, Indiana. “Delta è la principale compagnia aerea statunitense in Africa. Il rafforzamento della nostra partnership con Kenya Airways risponde alla domanda dei clienti di una maggiore scelta di viaggio tra il continente e il Nord America”, ha affermato Alain Bellemare, Delta’s E.V.P and President International. “Questi servizi in codeshare offriranno ai clienti un maggiore accesso alle destinazioni dell’Africa meridionale, occidentale e orientale, completando la rete esistente di servizi non-stop di Delta per Accra, Dakar, Johannesburg e Lagos”. “La partnership tra Kenya Airways e Delta Air Lines rimane centrale nei nostri piani di offrire i collegamenti più veloci con le Americhe dal nostro hub di Nairobi ed è in linea con la promessa del nostro brand di consentire lo sviluppo sostenibile dell’Africa fornendo accesso a diversi mercati”, ha affermato Julius Thairu, Chief Customer and Commercial Officer, Kenya Airways. “Oltre al Washington Ronald Regan National Airport e Indianapolis, altre destinazioni in codeshare sono New York: Chicago O’Hare – Illinois, Denver – Colorado, Orlando – Florida, Miami – Florida, Raleigh Durham – North Carolina, Phoenix – Arizona, Charlotte – Carolina del Nord”. Delta e Kenya Airways sono entrambi membri dell’alleanza SkyTeam. I Frequent Flyer possono guadagnare e riscattare miglia con entrambe le compagnie aeree, mentre i viaggiatori Elite Plus beneficiano dei servizi SkyPriority.

ETIHAD AIRWAYS VOLA VERSO VIENNA – Etihad Airways lancerà quest’estate voli per Vienna. Il servizio opererà due volte alla settimana utilizzando un Boeing 787 Dreamliner dal 18 luglio 2021. Il nuovo servizio è stato opportunamente programmato per arrivare la mattina presto a Vienna, per offrire ai viaggiatori tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Austria un weekend ideale. Per i membri Etihad Guest che desiderano riscattare le miglia guadagnate, Vienna è la destinazione ideale. I membri hanno accesso ai posti più convenienti con le loro miglia, oltre a hotel and car partners per soddisfare le loro esigenze di viaggio. L’Austria è attualmente aperta a cittadini e residenti in Austria, residenti negli Stati membri di Schengen e in Svizzera, business travellers e studenti. Visita etihad.com/destinationguide per maggiori dettagli ed esenzioni. Per semplificare l’esperienza di viaggio e offrire ulteriore tranquillità, Etihad ha recentemente lanciato Verified to Fly, che consente agli ospiti di convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto. I viaggiatori che utilizzano Verified to Fly possono usufruire del check-in rapido in aeroporto recandosi al banco dedicato, per un’esperienza più rapida e agevole. I voli verso, da e via Abu Dhabi sono supportati dal programma di sanificazione e sicurezza completamente riprogettato della compagnia aerea, Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Coloro che desiderano prenotare sono invitati a visitare etihad.com e l’app per visualizzare le loro opzioni e rimanere informati sulle norme di ingresso appropriate alla loro destinazione finale.

HARWARD BUSINESS REVIEW: DELTA’S ‘CHANGE POWER’ HA DISTINTO LA COMPAGNIA PER IL SUCCESSO – Delta’s “change power” è stato un attributo chiave del modo in cui la compagnia aerea ha superato con successo la pandemia COVID-19 e la rende pronta per la crescita in futuro. Tale valutazione è stata presentata nell’Harvard Business Review. L’Harvard Business Review ha identificato nove tratti comuni, in tre gruppi, che secondo la sua opinione fanno eccellere le aziende nel cambiamento e che Delta ha esemplificato: Scopo, direzione e connessione; Capacità, coreografia e ridimensionamento; Sviluppo, azione e flessibilità. “Delta Air Lines ha punti di forza in ciascuno di questi tre gruppi, il che aiuta a spiegare perché ha risposto così bene quando la pandemia ha colpito, rispetto ai suoi concorrenti”, ha scritto Harvard Business Review. “La compagnia è particolarmente forte nello scopo, nella connessione e nell’azione”. Le azioni intraprese da Delta all’inizio della pandemia, in particolare la decisione di bloccare i posti intermedi, hanno offerto un caso di studio per gli autori. È stata una decisione informata ascoltando i suoi clienti. Mentre in superficie sembrava semplice, eseguire il mandato su una vasta flotta di aerei, migliaia di dipendenti e una miriade di sistemi si è rivelato complesso. La decisione di bloccare il posto intermedio è stata una delle tante scelte difficili che dovevano essere fatte dalla leadership e dal CEO di Delta, Ed Bastian. “Ed è stato risoluto nel mettere le persone prima dei profitti”, ha affermato Joanne Smith, Delta’s E.V.P. and Chief People Officer. “Questa è una lezione di leadership per i secoli, che ha fatto la differenza”. Bastian è stato nominato tra i primi 10 CEO negli Employees’ Choice Awards di Glassdoor per i Top CEO 2021. Anche le persone di Delta sono state riconosciute. La compagnia aerea si è guadagnata il primo posto nel J.D. Power 2021 North American Airline Satisfaction Study, sottolineando la professionalità, la cura e l’umanità che le persone Delta hanno offerto durante la pandemia.

IBERIA E’ LA PRIMA COMPAGNIA EUROPEA AD ADDESTRARE I PILOTI CON IL MODELLO EBT (EVIDENCE BASED TRAINING) – Iberia continua a rinnovare la sua flotta con l’incorporazione di velivoli di ultima generazione, più efficienti e sostenibili. L’arrivo di questi velivoli ha significato anche un cambiamento nell’addestramento dei piloti con un nuovo modello chiamato EBT (Evidence-based training) che aumenta la sicurezza delle operazioni di volo. Iberia è la prima compagnia aerea europea ad addestrare i propri membri dell’equipaggio di condotta con EBT training, la cui formazione si basa sulle evidenze analizzate dalle organizzazioni internazionali per le diverse generazioni di aeromobili. Le priorità di addestramento vengono riviste sulla base di dette prove e rapporti e viene fatta una distinzione tra le failure in base a ciascun tipo di aeromobile. La compagnia aerea ha già avviato i nuovi corsi di aggiornamento per i suoi primi piloti seguendo questo modello, dopo tre anni di transizione in cui la precedente formazione tradizionale è stata abbinata al nuovo programma EBT. “Il risultato è un nuovo programma di addestramento completamente adattato alle esigenze dei nuovi velivoli di ultima generazione e che comporta un cambiamento totale nell’addestramento dei nostri piloti. Ora, proviamo nei simulatori cosa potrebbe realmente accadere nei nostri attuali cockpit e, inoltre, prepariamo i nostri piloti nelle capacità che consentiranno loro di reagire adeguatamente a qualsiasi tipo di situazione”, ha affermato Rafael Jiménez Hoyos, Direttore di produzione di Iberia. Il vero valore dell’apprendimento per un pilota si trova nell’addestramento con istruttori qualificati, sia al simulatore, sia nella gestione di possibili minacce ed errori. La valutazione pratica del simulatore il primo giorno di addestramento consente di rilevare le esigenze di apprendimento di ciascun pilota e di personalizzare il loro addestramento successivo in linea con queste nuove competenze in modo che il pilota raggiunga il suo massimo livello di competenza. In caso di insuccesso in qualsiasi manovra, l’obiettivo è che il pilota stesso analizzi e rifletta sulle possibili cause, evitando l’apprendimento meccanico basato sulla ripetizione. Lo studente ha la possibilità di identificare le cause alla base del fallimento, le tecniche e le competenze corrette per superarlo, i modelli di comportamento e il riconoscimento dell’eccellenza. Altrettanto importante quanto la sessione del simulatore è il debriefing. Dopo l’addestramento al simulatore, istruttore e studente identificheranno peformance positive e opportunità di apprendimento in un processo di miglioramento continuo. Infine, la valutazione in volo verificherà che le competenze siano applicate nel volo reale e che ciò che viene praticato nel simulatore sia realizzato quotidianamente.

PRATT & WHITNEY: IL PC-12 CON MOTORE PT6 PER MILBRAE QUARRIES – “Il primo aereo della compagnia era un aereo a pistoni con tre posti a sedere. Poi siamo passati a un aereo con cinque posti a sedere, anch’esso piston-powered. Quindi abbiamo comprato un PC-12. Il PC-12 dell’azienda, con registrazione VH-BEV, è stato acquistato nuovo da Pilatus. Quando hai un aereo commerciale, l’intera Australia diventa un posto piccolo. Puoi far volare il tuo equipaggio dentro e fuori da luoghi remoti. Il PC-12 alimentato da Pratt & Whitney può ospitare fino a nove passeggeri”, ha affermato Chris Woods, co-founder and managing director of Milbrae Quarries, Australia largest quarry and mining services companies. “Con un PC-12 possiamo semplicemente volare direttamente nella pista di atterraggio nella piccola cittadina proprio vicino al sito della miniera”. Woods afferma che i motivi per cui hanno scelto il Pilatus PC-12 sono l’affidabilità e le performance dell’aereo con single Pratt & Whitney PT6 engine. Il motore PT6 consente all’aereo di accedere a brevi piste di atterraggio non asfaltate. Un aereo turboprop si adatta meglio alle esigenze della compagnia. “Se dovessero acquistare un nuovo aereo, probabilmente aspetterebbero di acquistare la prossima generazione di PC-12”, ha aggiunto.