4.500 tonnellate di aiuti trasportati: Austrian Airlines termina i “Prachter” flights dopo 15 mesi

Dopo 15 mesi, Austrian Airlines sta terminando la sua “Prachter” operation. Questo termine tedesco rappresenta un misto delle parole normalmente usate per passenger aircraft and cargo planes. Da marzo 2020, long-haul passenger aircraft hanno regolarmente operato come freighter-only aircraft tra l’Asia e l’Europa. Due Boeing 777, OE-LPA e OE-LPC, con sedili passeggeri rimossi e quindi una maggiore capacità cargo, hanno costituito la spina dorsale della cargo operation.

La flotta Boeing 767 ha effettuato anch’essa cargo-only operations.

Su un totale di 159 voli, il vettore nazionale austriaco ha trasportato 4.500 tonnellate di aiuti umanitari in Europa nella lotta contro la pandemia Coronavirus. Ciò include 200 milioni di maschere protettive, 30 milioni di kit di test e oltre 15 milioni di guanti medici. Le merci sono state trasportate non solo in Austria, ma anche in Germania e in Italia.

“Con la nostra freighter-only operation, abbiamo risposto in modo flessibile ai requisiti della pandemia. C’era una grande richiesta di beni di prima necessità dall’Asia: li abbiamo portati in Europa. Ciò dimostra quanto sia importante per l’Austria una compagnia aerea nazionale con una flotta a lungo raggio. Sono molto orgoglioso del nostro team, che ha svolto questa missione impegnativa in modo efficiente e senza intoppi”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

OE-LPA sarà ora l’ultimo aereo a riavere i suoi sedili in cabina, cosa che avviene nell’Austrian Airlines technical department. Da luglio, l’aereo effettuerà nuovamente voli passeggeri regolari, tra le altre destinazioni verso il Nord America. Austrian Airlines torna quindi a concentrarsi completamente sul suo core business di voli passeggeri sulle rotte a lungo raggio.

La rimozione e la reinstallazione dei sedili passeggeri sui due Boeing 777 hanno richiesto circa 1.000 ore lavorative per aereo. La cargo capacity dell’aeromobile è così aumentata di oltre il 35%, da circa 160 m3 fino a 220 m3.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)