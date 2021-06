Boeing potenzia la UK Royal Air Force Chinook Fleet

L’U.S. Special Operations Command ha assegnato a Boeing un $578 million Foreign Military Sales contract approvato dall’ U.S. Department of State per la consegna di 14 extended-range Chinook helicopters alla UK Royal Air Force (RAF).

L’extended range Chinook offre alla flotta RAF una maggiore versatilità per eseguire domestic and international heavy-lift missions che solo il Chinook può facilitare.

“Questi Chinook sono il futuro dell’heavy-lift, costruiti su una base esistente di capacità avanzate e life cycle affordability”, afferma Andy Builta, Boeing vice president and H-47 program manager. “Questo contratto per i Block II aircraft pone le basi per i prossimi 60 anni di Chinook excellence sul campo di battaglia”.

Boeing e la RAF hanno recentemente celebrato il 40° anniversario della prima consegna del Chinook nel Regno Unito. Boeing celebrerà anche il 60° anniversario del primo volo del Chinook entro la fine dell’anno.

Il Regno Unito sarà il primo operatore internazionale di un Block II Chinook. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2026.

Boeing ha più di 4.600 dipendenti in Pennsylvania che supportano il Chinook, il V-22 Osprey, l’MH-139A Grey Wolf e una serie di servizi e sforzi ingegneristici. Compresi fornitori e venditori, le attività di Boeing supportano circa 16.000 posti di lavoro in Pennsylvania.

La Chinook fleet per l’UK Ministry of Defence (MOD) supporta più di 450 posti di lavoro altamente qualificati in tutto il Regno Unito. I colleghi di Boeing forniscono supporto per la manutenzione e i servizi a Gosport, MOD Boscombe Down, e sono integrati accanto ai militari a RAF Odiham.

(Ufficio Stampa Boeing)