Accordo tra Airbus Corporate Jets (ACJ) e Philips per dotare gli aerei di apparecchiature mediche

Airbus Corporate Jets (ACJ) e Philips, leader mondiale nella tecnologia sanitaria, hanno firmato un accordo di partnership per dotare gli aerei ACJ di apparecchiature mediche e di monitoraggio di bordo leader del settore.

Come parte del suo approccio di assistenza continua al cliente e dell’eccellente connettività a bordo degli aerei ACJ, questo nuovo accordo consentirà l’accesso immediato a cure mediche in volo uniche e complete supportate dalle ultime tecnologie di ACJ per la clientela. Il monitor paziente Philips Tempus IC2 può essere utilizzato a bordo, consentendo agli equipaggi di volo di monitorare i segni vitali dei viaggiatori e trasmettere i dati al supporto medico a terra. Una volta connessi, i team di supporto possono visualizzare i dati medici in tempo reale, consentendo di prendere decisioni chiave in modo tempestivo sia a terra che in volo, il che può aiutare a evitare inutili medical diversion.

“Siamo lieti di collaborare con Philips per offrire ai nostri clienti un’assistenza medica a bordo all’avanguardia. Si tratta di un miglioramento del nostro portafoglio di servizi ai clienti di cui beneficeranno i nostri clienti ACJ”, ha affermato Benoit Defforge, Presidente ACJ

“Quando si tratta di preparazione alle emergenze in volo e di salvaguardia dell’assistenza ai viaggiatori aerei, l’accesso remoto ai dati e il supporto medico a terra stanno diventando sempre più importanti”, ha affermato Ryan Landon, General Manager for Emergency Care at Philips. “Con connected monitoring come il Philips Tempus IC2 patient monitor e HeartStart FRx, gli equipaggi di volo e di terra possono accedere agli strumenti e alle informazioni giuste per prendere decisioni sicure in volo e fornire un’assistenza migliore e più olistica”.

Gli attuali clienti ACJ avranno l’opportunità di scegliere tra uno dei tre pacchetti che forniscono diversi livelli di supporto a seconda delle loro esigenze, mentre i clienti che acquistano nuovi aeromobili riceveranno automaticamente il pacchetto completo per un periodo di 3 anni. Ogni pacchetto conterrà elementi per supportare un in-flight incident, incluso un supporto medico completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che copre pre-flight, in-flight and crewcare, fornito da Flightcare Global.

Inoltre, il pacchetto supporterà l’ACJ customers operational risk management, fornendo accesso all’Osprey Flight Solutions aviation alerting system, fornendo proactive and preemptive rapid analysis and data.

L’ambiente attuale ha migliorato le medical and risk management support solutions. Questa collaborazione unica riflette un’evoluzione significativa nel settore della Corporate Aviation Industry, evidenziando l’importanza di fornire livelli flessibili e adattabili di servizi e supporto ai clienti.

Airbus supporta più di 500 compagnie aeree e corporate jet customers con uno dei più grandi support networks al mondo, inclusi servizi su misura per le esigenze dei business jet. Più di 200 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutti i continenti, incluso l’Antartide.

(Ufficio Stampa Airbus)