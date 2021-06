News Brevi – 23.06.2021

CON WIZZ AIR 5.000 POSTI PER VOLARE SULLE ISOLE GRECHE A 4.99 EURO – Sono ben 5.000 i posti che Wizz Air mette a disposizione a soli 4,99 euro per una fuga dall’Italia tra le bellissime Isole greche. Ancora una volta Wizz Air offre l’opportunità di viaggiare in sicurezza con tariffe basse in questa estate 2021: la compagnia sta guidando il rilancio del settore al motto di “SAY YES TO FLY” e continua a proporre soluzioni di viaggio convenienti. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com o tramite la mobile app. Questa promozione è valida a partire dalle 00.00 di oggi 23 GIUGNO 2021 fino alle 23.59 CET dello stesso giorno mercoledì 23 GIUGNO. I passeggeri inoltre possono sempre e facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. Includendo WIZZ Flex nella prenotazione, i passeggeri potranno stare tranquilli che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa, o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Wizz Air ha anche lanciato il suo Wizz Air Discount Club in Italia. L’abbonamento di 12 mesi offre ai viaggiatori uno sconto garantito dal prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 14,99€, oltre a uno sconto di 2€ per WIZZ Priority (soggetto a disponibilità). L’abbonamento al Domestic Wizz Air Discount Club parte da 19,99€ all’anno.

DELTA APRE IL NUOVO SKY CLUB – Finestre dal pavimento al soffitto con vista sulla pista, tocchi interni, opere d’arte regionali e una posizione centrale al piano rialzato sono solo alcuni dei punti salienti che gli ospiti possono aspettarsi nel nuovo Club di Delta. Inaugurato il 23 giugno al Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), il nuovo Delta Sky Club è tra gli ultimi miglioramenti per gli ospiti del Terminal 2, che si sta avvicinando al completamento di un progetto di modernizzazione pluriennale. Il progetto di modernizzazione da 153 milioni di dollari, che dovrebbe essere sostanzialmente completato questo autunno, includerà un’espansione del terminal di 33.000 piedi quadrati con nuove aree di attesa e posti a sedere, più ristoranti e negozi e miglioramenti ai controlli di sicurezza, tra gli altri aggiornamenti. Il Club è anche una delle prime sedi del Delta Sky Club a reintrodurre in sicurezza le sue esclusive offerte di cibi caldi dopo aver sospeso tali opzioni al culmine della pandemia COVID-19. Il pluripremiato programma di bevande del Club offrirà una selezione a rotazione di cocktail premium stagionali per gli ospiti di età superiore a 21 anni da gustare al bar. “Questa tanto attesa apertura del nostro bellissimo nuovo Delta Sky Club è l’ultimo investimento che stiamo facendo per i nostri fedeli ospiti”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Gli ospiti possono aspettarsi che tutti i nostri servizi e comfort vengano consegnati con la massima cura, comprese le selezioni di menu caldi, mentre riapriamo in sicurezza le nostre stazioni di ristorazione self-service in tutti i Club durante tutto l’anno”. Con l’apertura del Club di Fort Lauderdale, entro la fine di giugno riapriranno tutti i Club di Delta.

ANA VARIERA’ LE FREQUENZE SU ALCUNE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per selezionate città a causa delle modifiche in corso alle linee guida sull’immigrazione, delle misure di quarantena e in base alle tendenze della domanda passeggeri. ANA continuerà a monitorare le restrizioni sull’immigrazione e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la fattibilità dei viaggi, mentre decide la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderisce agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in sicurezza e comfort. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le misure appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/.

IBERIA RIPRENDE I VOLI CON IL MAROCCO – Il 15 giugno, il governo marocchino ha annunciato la riapertura delle sue frontiere e, di conseguenza, Iberia ha ripreso le sue operazioni con il Marocco. Nello specifico, offre voli per Marrakech, Casablanca e Tangeri. Durante i mesi di luglio e agosto, Iberia volerà tutti i giorni tra Madrid e Marrakech con aerei A320, che hanno una capacità di 180 persone. Casablanca avrà cinque frequenze settimanali, operate dall’aereo Iberia Regional Air Nostrum CRJ-1000, con una capacità di 100 passeggeri. Tangeri, con tre voli settimanali, il martedì, il mercoledì e il sabato, sarà operata con aeromobili CRJ-1000 di Iberia Regional Air Nostrum. I requisiti di ingresso in Marocco variano a seconda del paese di origine, quindi è consigliabile consultarli in anticipo. Su iberia.com la compagnia aerea ha pubblicato una mappa interattiva con le misure fornite da ciascun Paese.

DELTA ACCELERA LE ASSUNZIONI MAN MANO CHE I CLIENTI TORNANO A VIAGGIARE – Delta sta lavorando rapidamente per aumentare il personale in Reservations and Customer Care, Airport Customer Service and Cargo, Flight Operations and Tech Operations, a supporto del rapido ritorno ai viaggi dei clienti. “I nostri eccezionali colleghi hanno lavorato così duramente nell’ultimo anno per garantire non solo la sopravvivenza di Delta, ma anche il nostro successo a lungo termine”, ha affermato Joanne Smith, E.V.P. and Chief People Officer. “Mentre cambiamo marcia verso la ripresa, sappiamo di aver bisogno di rinforzi per servire i nostri clienti quest’estate. Siamo entusiasti di aggiungere altri professionisti di talento alla famiglia Delta che condividono la nostra passione per connettere il mondo”. Le prenotazioni e l’assistenza clienti hanno gestito volumi di clienti record per tutto l’anno, raggiungendo il 96% dei livelli del 2019 poiché sempre più viaggiatori leisure tornano in volo e hanno bisogno di assistenza. Res & Care avrà 1.300 specialisti formati e pronti a servire i clienti entro l’autunno. Delta incoraggia i clienti a ritardare le chiamate se le loro necessità di viaggio non sono urgenti o se la data di partenza è a più di una settimana di distanza. Invece di chiamare, i clienti possono anche utilizzare delta.com e l’app Fly Delta per modificare o cancellare un volo, trovare informazioni sui bagagli e altro ancora. Le assunzioni per Airport Customer Service and Cargo sono in corso da diverse settimane con oltre 200 eventi che hanno portato a 2.000 nuove assunzioni e altre 1.200 in cantiere. Flight Operations inizierà ad assumere piloti a partire da questo mese, a partire dai candidati che attualmente hanno offerte di lavoro condizionate da prima della pandemia di COVID-19 e hanno già superato il processo di screening e colloquio. Delta prevede di assumere più di 1.000 piloti prima della prossima estate, supportando gli sforzi di Delta per far crescere la rete domestica e globale. Flight Operations ha anche annunciato la riapertura della domanda per Propel Advance, Delta pilot career path program per i dipendenti che desiderano intraprendere una carriera come pilota. In-Flight Services inizierà a reclutare e assumere nell’autunno 2021. Tech Ops prevede di assumere fino a 1.000 nuovi meccanici, tecnici e altri membri del team entro la fine del 2021 per supportare le operazioni in crescita.

AIR FRANCE PARTNER DELLA “FEMINIZING AIRLINE PROFESSIONS” COMPETITION – La femminilizzazione delle professioni è una parte fondamentale dell’uguaglianza di genere sul posto di lavoro. Air France è impegnata su questo tema e anche quest’anno è partner del concorso “Feminizing Airline Professions”, creato dall’associazione Air Emploi. Organizzato dal 2009, questo concorso mira a sensibilizzare le carriere nell’industria aeronautica e spaziale e incoraggiare le giovani ragazze a entrare nei pilot, aeronautical maintenance and aeronautical and space construction sectors. Nell’ambito di questo concorso, Air France Industries ha aperto le sue porte il 19 gennaio 2021 a un gruppo di sette ragazze delle scuole superiori e al loro insegnante supervisore, della scuola Henry Wallon di Aubervilliers. Sette mentrici della divisione manutenzione di Air France si sono offerte volontarie per parlare del loro lavoro, della loro formazione e per guidare le ragazze durante la visita di un Boeing 777-200. Le studentesse hanno potuto scoprire le operazioni di manutenzione effettuate quel giorno, nonché salire a bordo dell’aereo per vedere le operazioni di manutenzione della cabina e scoprire il cockpit. La cerimonia è stata anche l’occasione per Anne Rigail, CEO di Air France, di parlare con i vincitori e raccontare loro la sua carriera. Il 1° marzo 2021, in linea con i suoi obblighi legali, Air France ha pubblicato il suo indice per la parità professionale tra uomini e donne. L’azienda ha ottenuto un punteggio di 89/100, con il punteggio minimo fissato dal governo a 75/100. Questo risultato, che riflette l’impegno e il lavoro di tutto il personale di Air France per raggiungere una vera uguaglianza professionale, è un incoraggiamento a continuare questi sforzi. In Air France, le donne sono pilota, ingegnere, CEO, meccanico, direttore di stazione, direttore di rampa e ricoprono molte altre posizioni ancora troppo spesso associate agli uomini. Con il 44,9% delle donne che compongono la forza lavoro, Air France è un’azienda di genere diversificata, ma ci sono ancora disparità tra i diversi settori e professioni. L’azienda prosegue quindi i suoi sforzi per promuovere l’accesso delle donne a tutte le professioni, comprese le professioni tecniche, in particolare nell’ambito del “Feminizing airline professions” event.

AIR FRANCE INTRODUCE NUOVI DISCOUNT PASS – Air France sta migliorando la sua discount pass offer com lo Youth pass per 12–24 anni, il Senior pass per +65 anni e lo Weekend pass, rinominato Weekend + pass per tutti gli adulti. A questi cardholders viene garantita la migliore tariffa, con uno sconto fino al 30% sulle tariffe Standard, verso destinazioni a corto e medio raggio in partenza dalla Francia. Questi tre pass sono ora disponibili all’interessante prezzo di 49 euro ciascuno (invece dei 59 euro del Senior pass e i 69 euro del Weekend pass precedentemente). Il pass si ripaga da solo al primo viaggio di andata e ritorno sulla maggior parte dei voli e dà diritto a condizioni di modifica e rimborso del biglietto più flessibili (tariffa di modifica €10 / tassa di rimborso €20). Precedentemente validi solo per i viaggi all’interno della Francia (esclusa la Corsica per il Senior Pass), la loro validità è stata estesa alle destinazioni di medio raggio – Europa (inclusa Ucraina), Nord Africa (Algeria, Marocco e Tunisia), Armenia, Georgia, Russia e Turchia. Possono essere ordinati su www.airfrance.fr o presso un’agenzia di viaggi locale.

MOMENT FORNISCE UNA WIRELESS IFE SOLUTION A BORDO DELLA FLOTTA AIR CAIRO – Moment annuncia una partnership con Air Cairo. La flotta della compagnia aerea sarà equipaggiata con il Flymingo box, Moment Wireless In-Flight Entertainment system, per elevare l’esperienza dei passeggeri e contribuire a migliorare il comfort in cabina. Fondata nel 2003 e con base al Cairo, la compagnia opera 7 aeromobili (Airbus A320-200 e Airbus A320ceo – neo), ha già un contratto per aggiungere altri 3 aeromobili entro la fine del 2021 e prevede di raggiungere 19 aeromobili entro la fine del 2024, programma voli per il Medio Oriente e l’Europa e serve 30 destinazioni. Affiliata a EGYPTAIR, Air Cairo sta vivendo una nuova dinamica di espansione. La strategia di crescita della compagnia aerea include l’apertura di nuove rotte verso l’Africa occidentale, l’Europa orientale, il Medio Oriente e l’Europa. La compagnia aerea ha scelto Moment per supportare la sua ambizione per un servizio di intrattenimento digitale all’avanguardia, progettato per migliorare l’esperienza del cliente fornendo al contempo nuove opportunità per generare entrate accessorie in volo. Per Air Cairo era essenziale offrire un’esperienza di viaggio digitale personalizzata poiché un numero crescente di passeggeri porta a bordo i propri smartphone o tablet. “Eravamo alla ricerca di una full-service IFE company che potesse supportarci in tutti gli aspetti, dal provisioning dell’hardware, alla creazione di un portale IFE coinvolgente, all’approvvigionamento di una varietà di contenuti”, ha affermato Hussein Sherif, Presidente e CEO di Air Cairo. Flymingo Box di Moment ha soddisfatto le aspettative di Air Cairo poiché l’azienda era alla ricerca di un dispositivo W-IFE potente e compatto. La piattaforma multi-DRM e basata su browser offre ai passeggeri l’opportunità di scegliere programmi di intrattenimento da un catalogo internazionale, documentari o podcast. “Siamo lieti di rafforzare l’offerta ai clienti di Air Cairo fornendo alla compagnia aerea un servizio di intrattenimento senza precedenti. Questa partnership è anche un grande passo per Moment mentre entriamo nel mercato dell’aviazione africano e mediorientale”, ha affermato Tanguy Morel, CEO di Moment.

AERONAUTICA MILITARE: UN ELICOTTERO HH-139B HA CONTRIBUITO ALLE RICERCHE A PALAZZUOLO SUL SENIO – E’ decollato nella serata di ieri martedì 22 giugno dall’aeroporto militare di Cervia (RA) un HH-139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare per contribuire alle ricerche del piccolo bambino scomparso (NdR: in seguito ritrovato oggi) sull’appennino tosco-emiliano, in località Palazzuolo sul Senio (FI). Si tratta del primo intervento reale in una missione di ricerca e soccorso per un HH-139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia (RA). La nuova versione dell’elicottero militare è dotato di nuove strumentazioni ed alcune soluzioni tecnologiche allo stato dell’arte che fanno dell’HH-139B uno degli assetti ad ala rotante più all’avanguardia in dotazione all’Aeronautica Militare. In particolare, la sofisticata telecamera termica (termo scanner) di cui è dotato il nuovo elicottero rendono l’HH139B un assetto fondamentale nella ricerca e soccorso di dispersi in ambienti particolarmente impervi o con scarse condizioni di luce, come in questo specifico caso. La richiesta di intervento è pervenuta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana, che con le altre agenzie dello Stato è stata impegnata nella ricerca del bimbo di appena 21 mesi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).