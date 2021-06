Helvetic Airways riceve il suo primo Embraer E195-E2

Helvetic Airways ha ricevuto oggi il primo di quattro nuovi aeromobili E195-E2 presso lo stabilimento Embraer di São José dos Campos. Helvetic riceverà altri tre E195-E2 entro la fine del prossimo mese, luglio 2021.

Helvetic ha ordinato 12 E-Jet E2 nel 2018 per supportare la sua iniziativa di rinnovamento della flotta: 8 E190-E2 (già in servizio) e quattro E195-E2 (convertiti dall’original E190-E2 order). La compagnia aerea detiene inoltre diritti di acquisto per ulteriori 12 aeromobili. La flotta Helvetic comprende anche quattro E190 di prima generazione. Quando i tre E195-E2 rimanenti saranno consegnati, il vettore avrà una flotta di 16 E-Jets.

Con Embraer, la compagnia aerea ha sviluppato una flotta che offre la massima flessibilità, operando i suoi E195-E2 da 134 posti, E190-E2 da 110 posti e E190 da 112 posti sulla sua rete europea. Grazie al common crew type rating per tutti gli E-Jets, Helvetic può schedulare senza problemi i tre diversi modelli di E-Jet per soddisfare le variazioni della domanda, massimizzando l’economia operativa.

“Con la consegna del primo dei nostri quattro nuovi Embraer E195-E2, il rinnovo della nostra flotta dovrebbe essere completato entro la fine di luglio”, ha affermato Tobias Pogorevc, CEO di Helvetic Airways, alla conferenza stampa di oggi. “I cambiamenti strutturali nella domanda di viaggi aerei emersi negli ultimi mesi confermano le scelte strategiche fatte nel 2018”.

Pogorevc contina: “Con Embraer abbiamo sia i giusti tipi di velivoli che il giusto partner industriale. Helvetic Airways gestisce ora un mix di flotta ottimale in termini di capacità e sostenibilità. Come uno dei principali E-Jet E2 operators nel mondo, Helvetic Airways sarà ora in grado di rafforzare ulteriormente il suo ruolo di compagnia aerea svizzera nei cieli europei”.

Intervenendo all’evento di consegna trasmesso ai dipendenti di Helvetic in Europa, Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Con il nuovo E195-E2, Helvetic si basa sulla sua reputazione come una delle compagnie aeree più attente all’ambiente in Europa. L’aereo non solo brucia il 25% in meno di carburante rispetto al suo predecessore, ma la sua impronta acustica è del 65% inferiore. Gli E2 sono un’ottima notizia per le comunità vicine agli aeroporti”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)