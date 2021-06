Skyteam celebra 21 anni di servizio

Oggi ricorre il 21° anniversario di SkyTeam, una pietra miliare significativa nella storia dell’alleanza aerea globale da quando è stata fondata a New York City da Aeromexico, Air France, Delta Air Lines e Korean Air. L’alleanza di 19 membri guarda a un futuro oltre il COVID come leader del settore nell’esperienza del cliente senza interruzioni, alimentata dalla sua tecnologia innovativa proprietaria – the digital spine – per offrire un’esperienza cliente più sicura.

Dopo aver recentemente rafforzato il suo impegno per la sicurezza sanitaria SkyCare&Protect estendendo le misure allineate da 15 a 22, SkyTeam sta andando oltre. L’alleanza sta collaborando con le compagnie aeree associate e i fornitori di tecnologia di viaggio per consentire la verifica fuori dall’aeroporto delle credenziali sanitarie digitali e cartacee dei passeggeri per ogni segmento del loro viaggio, consentendo viaggi senza interruzioni tra i vettori SkyTeam e riducendo lo stress dei clienti e i rischi per la sicurezza sanitaria.

“In 21 anni SkyTeam ha creato valore per i membri e i loro clienti. Continueremo a sfruttare la nostra posizione per trovare sinergie e altri modi per migliorare la nostra cooperazione, i prodotti e i servizi per aiutare i membri a tornare più forti, inclusa l’adozione di tecnologie per aiutare il mondo a muoversi ancora una volta”, ha affermato Walter Cho, presidente di SkyTeam. “Korean Air e i suoi partner hanno fondato la nostra alleanza con la promessa di prendersi più cura dei clienti. Il duro lavoro e l’impegno senza compromessi dei nostri membri e dei loro dipendenti per offrire viaggi sicuri e senza interruzioni durante le sfide che la nostra industria ha e continua ad affrontare, mostrano che questa promessa rimane vera oggi”.

“La collaborazione con travel technology experts offre vantaggi alle compagnie aeree associate e ai loro clienti, qualcosa su cui SkyTeam si è concentrata da 21 anni”, ha affermato Kristin Colvile, CEO di SkyTeam. “Quando i clienti tornano a viaggiare, possono farlo con la sicurezza che deriva dal sapere che le nostre compagnie aeree si prendono cura della loro sicurezza sanitaria in ogni fase, dai rigorosi protocolli di pulizia e igiene, alle digital health credential solutions che garantiscono un viaggio senza stress”.

“Quando Aeromexico ha costituito congiuntamente SkyTeam nel 2000, i nostri clienti hanno avuto accesso a una vasta rete di destinazioni globali, lounge aeroportuali di livello mondiale e la capacità di connettersi tra i principali hub aeroportuali”, ha affermato Andrés Conesa, CEO di Aeromexico. “I membri di SkyTeam stanno lavorando instancabilmente per fornire health credential technology, garantendo al contempo misure igieniche e sanitarie digitali avanzate nella nostra missione di riunire colleghi, amici e famiglie”.

Con sede ad Amsterdam, per 21 anni SkyTeam e i suoi membri hanno lavorato fianco a fianco per creare l’esperienza cliente più fluida attraverso una serie di soluzioni di viaggio innovative.

Health safety and innovation: lanciato a giugno 2020, SkyCare&Protect è un impegno a livello di alleanza per i protocolli di salute e igiene attraverso la rete globale di SkyTeam. L’impegno è stato recentemente potenziato da 15 misure iniziali a 22 misure di sicurezza sanitaria, incluso un localizzatore di laboratori di test per aiutare i clienti ad accedere al test COVID-19 giusto con un fornitore di fiducia in oltre 17.000 località globali.

Digitized travel experience: in base alle operazioni aeroportuali, i membri SkyTeam si impegnano a digitalizzare ulteriormente l’esperienza di viaggio per ridurre i punti di contatto fisici, ad esempio al check-in. Ciò include la possibilità di ottenere le carte d’imbarco online per i viaggi tra più vettori, l’autoscansione delle carte d’imbarco e il monitoraggio online dei bagagli tra più vettori.

Health credential technology: l’alleanza ha sostenuto health credential technology riconosciute a livello internazionale durante tutta la pandemia per consentire la riapertura sicura delle frontiere. I membri SkyTeam hanno ampiamente sperimentato e collaborato a nuove tecnologie, anche per sviluppare soluzioni digitali su misura e tempestive per i clienti.

Keeping connections moving: SkyTeam Rebooking supera la complessità della connessione di diversi sistemi utilizzando una tecnologia innovativa per ridurre i disagi causati ai clienti da ritardi dei voli, cancellazioni e deviazioni. Gli agenti in prima linea di qualsiasi membro possono riprenotare i clienti sui voli di un altro membro utilizzando la propria piattaforma di prenotazione negli aeroporti di tutto il mondo.

Priority airport experience: SkyPriority offre servizi aeroportuali prioritari per i clienti SkyTeam di First e Business Class e per milioni di frequent flyer di livello élite dal 2012. Disponibile in ogni stazione SkyTeam in tutto il mondo, i clienti godono della priorità in ogni fase, inclusi check-in, imbarco e ritiro bagagli.

I membri SkyTeam sono Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines e Xiamen Airlines.

