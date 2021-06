News Brevi – 24.06.2021

CONSEGNATE DA SACBO e BIS 5 BORSE DI STUDIO INTERCULTURA – Nella sede degli Uffici Direzionali di SACBO, sono state consegnate le borse di studio riservate agli studenti che nell’estate 2019 hanno partecipato al programma di Alternanza Scuola Lavoro all’aeroporto di Bergamo, promosso da SACBO e BIS in collaborazione con Intercultura e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Dopo il blocco imposto dalla pandemia nel 2020, la partenza è stata programmata per il 1° agosto 2021, con destinazione Dublino, per una vacanza studio di un mese in college. Le assegnatarie delle borse di studio sono cinque studentesse bergamasche: Olga Burrone, Istituto Scolastico Falcone; Nicole Covelli e Arianna Salera, Istituto Scolastico Vittorio Emanuele II; Elisa Remonti e Ilde Ruggeri, Istituto Scolastico Giacomo e Pio Manzu’. Le studentesse del liceo Falcone e del Vittorio Emanuele hanno svolto alternanza nel terminal, fornendo assistenza ai passeggeri in area check in, svolgendo attività di queue comber e di facilitatore. Le allieve del liceo artistico, invece, hanno illustrato in forma grafica le storie vissute dai coetanei che avevano avuto esperienze nel terminal. Il risultato della mescolanza di questi due tipi di alternanza è stato la pubblicazione del libro “Storie di alternanza”, presentato proprio in occasione della consegna delle borse di studio, che è avvenuta alla presenza di Giovanni Sanga, presidente di SACBO, Emilio Bellingardi, Direttore Generale di SACBO, Amelia Corti, Amministratore Delegato di BGY International Services, della prof.ssa Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Terrritoriale di Bergamo, Mietta Rodeschini e Dragana Kladarin in rappresentanza di Intercultura. Ancora una volta l’aeroporto di Bergamo ha voluto ringraziare gli studenti ospiti del programma di Alternanza Scuola Lavoro premiandoli con un’esperienza di vita e studio, con l’auspicio che per loro la partenza per l’Irlanda, appena dopo il diploma, sia il simbolo del loro “prendere il volo” dopo il lungo e difficile periodo di pandemia. Dal 2017 ad oggi il Gruppo SACBO ha ospitato oltre 1150 ragazzi in Alternanza Scuola Lavoro, provenienti 30 scuole sparse sul territorio: 23 di Bergamo e Provincia, 1 di Brescia, 4 di Milano/Monza, 1 di Lecco, 1 di Torino.

AIR CANADA: NUOVO SAFETY VIDEO “ODE TO CANADA” – Air Canada ha presentato oggi in anteprima “Ode to Canada”, il suo nuovo on-board pre-flight safety video ambientato in alcune delle località più spettacolari e iconiche del paese. Il nuovo video, ora in arrivo sul seatback video screen, accompagna i clienti in un viaggio straordinario attraverso il Canada mentre descrive in modi inaspettati le caratteristiche di sicurezza di ciascun aereo. “Il nuovo video sulla sicurezza di Air Canada ‘Ode to Canada’ è una celebrazione del meglio del Canada da costa a costa. Compresi i nostri dipendenti in uniforme che sono responsabili della sicurezza di ogni volo Air Canada, il nostro nuovo video presenta tutte le aircraft safety instructions in modo avvincente e associativo, attingendo ad alcuni dei paesaggi più spettacolari del nostro paese e collegando visivamente gli spettatori a ciascuna provincia e territorio durante tutte e quattro le stagioni”, ha affermato Andrew Shibata, Vice President – Brand, Air Canada. “Sono passati quasi sette anni dall’ultima volta che abbiamo prodotto un safety video. Scegliendo di presentare il Canada, miriamo anche a dare un caloroso benvenuto ai canadesi che tornano a casa dall’estero, invitando tutti i nostri clienti a unirsi a noi nell’esplorazione di tutto ciò che il Canada ha da offrire a sostegno dei settori del turismo e dell’ospitalità del Paese”.

EUROWINGS RECLUTA SULL’EXTERNAL LABOR MARKET PR LA PRIMA VOLTA – Eurowings è una delle pochissime compagnie aeree europee a reclutare crew members dal mercato del lavoro esterno per la prima volta dall’inizio della pandemia. La più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze è quindi in grado di offrire a circa 250 assistenti di volo una nuova prospettiva. Con l’aumento dei tassi di vaccinazione, il calo dei dati sulle infezioni e la fine delle restrizioni ai viaggi, la domanda di voli sta aumentando in modo significativo. Le destinazioni turistiche sono attualmente particolarmente richieste. Sulla scia di questo risveglio, negli ultimi mesi Eurowings ha già reclutato 400 nuovi crew members in cockpit e in cabina per poter operare il suo programma di volo estivo previsto nel 2021. Le posizioni sono state pubblicizzate all’interno di Lufthansa Group. In questo modo, Eurowings è stata in grado di offrire nuove prospettive ai dipendenti di Lufthansa Group colpiti dai tagli di posti di lavoro. L’annuncio è stato anche esplicitamente diretto agli equipaggi di Germanwings GmbH, SunExpress Deutschland e LGW, le cui operazioni di volo non hanno potuto essere proseguite a causa della pandemia. Per la stagione estiva 2022 Eurowings ipotizza per la prima volta opzioni di crescita che consentiranno ulteriori assunzioni in linea con la domanda. La controllata Lufthansa ha quindi avviato un processo di candidatura il 23 giugno per coprire ulteriori 250 posizioni nelle cabine Eurowings. L’annuncio viene dato sia all’interno che all’esterno di Lufthansa Group: è quindi ancora una volta rivolto anche ai crew members di Lufthansa Group che sono minacciati o colpiti dalla perdita di posti di lavoro. I candidati delle Lufthansa Group flight operations avranno la precedenza nel processo di selezione, con i migliori candidati selezionati come è consuetudine nel settore. Ai dipendenti che già volano in cabina per Eurowings Germany sono già stati offerti aumenti dell’orario di lavoro e trasferimenti interni in vista del processo di assunzione. Sono inoltre previsti Purser upgrades in linea con la domanda esistente.

RIAPRE IL DELTA FLIGHT MUSEUM – Il Delta Flight Museum riaprirà ai visitatori a partire dal 1° luglio. Dal 1995, il museo accoglie visitatori da tutto il mondo per esplorare la storia dell’aviazione, celebrare la storia e le persone di Delta e scoprire il futuro del volo. Il museo sarà aperto su base temporanea modificata, dal giovedì alla domenica dalle 10:00 alle 16:00. Il Boeing 747 del museo sarà aperto ai visitatori negli stessi giorni dalle 11:00 alle 15:00. Le mascherine saranno obbligatorie negli edifici del museo e negli aerei. Il Delta Flight Museum è chiuso dal 14 marzo 2020 a causa della pandemia COVID-19. Da quel momento, è stato un socially distanced Delta Air Lines reservation call center e un sito di test e vaccinazione COVID-19 per i dipendenti Delta. Un sito di vaccinazione di massa gestito da GEMA, per il pubblico, operava nel parcheggio del museo. “Siamo entusiasti di aprire le nostre porte ai visitatori dopo 15 mesi”, ha affermato Tiffany Meng, Director – Operations. “Il museo sarà aperto con orari modificati. Mentre continuiamo a monitorare la progressione del COVID-19, speriamo di aggiungere il lunedì e il martedì al programma ad agosto”. Nel cuore del quartier generale di Delta ad Atlanta, il Delta Flight Museum espone propeller and jet planes e un simulatore di volo. Le visite guidate e le prenotazioni di gruppo sono sospese fino all’inizio del normale programma. Tuttavia, il Delta Flight Museum sta attualmente prenotando incontri ed eventi. Il simulatore di volo offrirà tre slot di prenotazione al giorno, limitati a due ospiti per prenotazione. Per acquistare i biglietti ed effettuare prenotazioni: deltamuseum.org. Il Delta Flight Museum continuerà a ospitare un sito di vaccinazione gestito da CVS fino al 15 luglio. I vaccini sono disponibili al pubblico senza bisogno di appuntamento.

AERONAUTICA MILITARE: NATO AIR POLICING, GLI F-35 ITALIANI INTERCETTANO VELIVOLI NON IDENTIFICATI – La mattina del 15 giugno, poco dopo le ore 10 locali (le 9 in Italia), è scattato l’ordine di decollo rapido – in gergo tecnico Scramble – da parte del Combined Air Operation Centre (CAOC) della NATO, di Uedem (Germania), per due F-35A della Task Force Air-E Baltic Eagle II, in servizio di allarme in Estonia. L’intervento si è reso necessario poiché una formazione di quattro velivoli stava volando nell’area di competenza della NATO senza aver stabilito il previsto contatto con gli enti del Traffico Aereo. Gli F-35A del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare hanno identificato visivamente i velivoli applicando le procedure definite dalla NATO. Terminata l’intercettazione, i caccia italiani sono stati nuovamente attivati per identificare altri due velivoli in ricongiungimento con il gruppo precedente, scortando, successivamente, l’intera formazione come disposto dal CAOC. Completata la missione, gli F-35A hanno fatto rientro all’aeroporto di Ämari, ove, dal mese di maggio, ha sede la Task Force Air con il compito di assicurare la salvaguardia dei cieli delle Repubbliche Baltiche, nell’ambito della missione NATO di Air Policing. L’Air Policing è una missione di difesa collettiva, cuore del Trattato NATO, condotta in tempo di pace ininterrottamente, 365 giorni all’anno. Lo scopo è di assicurare l’integrità e la sicurezza dello spazio aereo di tutti i Paesi dell’Alleanza. Le missioni di Air Policing sono condotte sotto il comando e controllo di uno dei due Combined Air Operation Centre(CAOC), ubicati rispettivamente a Uedem (Germania) per l’area nord e Torrejon (Spagna) per l’area sud, supervisionati dall’Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein (Germania). La missione Baltic Air Policing (BAP) è una forma regionale di Air Policing, condotta nello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche, dopo la loro adesione all’Alleanza Atlantica avvenuta nel 2004. L’intervento dei velivoli in servizio di allarme per la NATO nei cieli baltici si rende necessario per preservare sia l’integrità sia la sicurezza dello spazio aereo: ogni velivolo che non rispetti le regole previste per la navigazione aerea è un potenziale rischio per tutti coloro che ne usufruiscono. Finora, 17 Nazioni hanno partecipato a questa missione. Per l’Aeronautica Militare Italiana, si tratta del secondo rischieramento in Estonia, dopo l’esperienza del 2018 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ROLLS-ROYCE E MAN ENERGY SOLUTIONS COLLABORANO SUI TURBOCOMPRESSORI – Rolls-Royce e MAN Energy Solutions hanno firmato un accordo per una partnership strategica che vedrà il marchio MAN PBST distribuire turbocompressori mtu all’avanguardia. “Con questa cooperazione, stiamo unendo le nostre competenze: da un lato, la struttura di vendita globale di PBST per i turbocompressori e, dall’altro, la più recente high-efficiency mtu turbocharger technology per high-speed diesel and gas engines”, afferma Andreas Schell, CEO of Rolls-Royce Power Systems. I turbocompressori sviluppati e prodotti internamente da Rolls-Royce Power Systems saranno quindi resi disponibili in ulteriori mercati. Per Rolls-Royce, questo crea un nuovo canale di vendita oltre a Woodward L’Orange. PBST includerà l’ultima generazione della mtu turbocharger family da ZR1 a ZR5 nel suo portafoglio di prodotti e li distribuirà in futuro con il series name HIRO. I turbocompressori mtu sono offerti sulla base di un sistema modulare per motori nelle gamme di potenza da 400 a 2.500 Kw, nelle versioni a uno e due stadi. “Il brand mtu si caratterizza soprattutto per il suo profondo know-how nelle high-speed applications. Grazie a questa espansione del prodotto, siamo ora in grado di offrire ai nostri clienti esattamente il turbocompressore giusto per le loro high, medium and low-speed applications sotto lo stesso tetto tramite il marchio PBST”, afferma Uwe Lauber, CEO di MAN Energy Solutions. “Il turbocompressore aiuta i motori a ottenere un basso consumo di carburante e una potenza elevata su un’ampia gamma di velocità. È un elemento importante per soddisfare in futuro requisiti di emissioni sempre più severi, senza compromettere le performance o l’efficienza del motore”, spiega Otto Preiss, Chief Technology Officer and COO of Rolls-Royce Power Systems.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO AI PASSEGGERI – SACBO – Aeroporto di Bergamo informa: “Si avvisano i passeggeri e loro accompagnatori che per ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica, il Gestore aeroportuale potrebbe limitare l’accesso all’area check-in ai soli passeggeri in partenza”.

AERONAUTICA MILITARE E UNIVERSITA’ PALERMO INSIEME IN UN PROGETTO DI RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE MUSEALE – E’ stato formalizzato martedì 22 giugno, presso la sede del rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, l’avvio di un vasto e articolato progetto di ricerca, tutela e valorizzazione museale di cinquanta motori aeronautici di varie epoche, tra cui alcuni esemplari unici, che sarà realizzato congiuntamente tra l’Aeronautica Militare e l’Ateneo palermitano, attraverso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del proprio Sistema Museale. Ad accogliere la delegazione della FA, guidata dal Gen. Isp. Capo Basilio Di Martino, Capo del Corpo del Genio Aeronautico e Presidente del Comitato per il Centenario dell’Aeronautica Militare, e dal Gen. B.A. Giovanni Francesco Adamo, Capo del 5°Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore, è stato il Magnifico Rettore, prof. Fabrizio Micari, insieme ai responsabili delle strutture accademiche coinvolte. Ideato durante il recente lockdown, il progetto trae origine dalle numerose attività di collaborazione che da oltre dieci anni intercorrono proficuamente tra il Museo dei Motori e l’Aeronautica Militare, si inquadra nello sviluppo esecutivo dell’ampio protocollo d’intesa stipulato nel 2018 e fa parte delle numerose iniziative che l’Aeronautica Militare ha avviato in vista del centenario della costituzione della Forza Armata che ricorrerà il 28 marzo 2023. In tale contesto, il Museo dei Motori collaborerà, in qualità di partner, con la Forza Armata, alle attività di promozione del suo vasto patrimonio storico. Dal punto di vista operativo, il Museo dei Motori curerà sia il restauro dei cinquanta motori presso il proprio laboratorio, sia la loro successiva esposizione. In particolare, viste le finalità espositive complementari dell’Aeronautica Militare, volte a privilegiare la musealizzazione dei reperti che sono stati in dotazione ordinaria presso i propri reparti operativi, e quelle del Museo dei Motori, fortemente orientate invece alla evoluzione motoristica in generale, data la sua natura accademica, alcuni motori dell’Aeronautica Militare, di elevato valore storico e collezionistico, saranno esposti presso il Museo Storico della Forza Armata di Vigna di Valle (Roma), mentre gli altri presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo. Tali reperti, alcuni dei quali prodotti in pochi esemplari per scopi di ricerca, rappresentano nel loro insieme un patrimonio di notevole interesse storico che potrà essere ulteriormente valorizzato nel contesto espositivo del Museo dei Motori attraverso un percorso dedicato alla descrizione dello sviluppo motoristico in campo aeronautico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVA OPZIONE DI TEST PER I CLIENTI DELTA – I clienti Delta ora hanno più modi per soddisfare i requisiti di test COVID-19 introdotti dai Centri statunitensi per il controllo delle malattie e da molti governi internazionali durante la pandemia. Sono ora disponibili per l’acquisto su delta.com pratici e accurati in-home rapid antigen tests che possono essere spediti direttamente a un indirizzo di casa o ritirati localmente. “Anche se gli Stati Uniti ottengono un’immunità diffusa attraverso le vaccinazioni, molti paesi internazionali sono in ritardo rispetto agli Stati Uniti nei tassi di vaccinazione. I test e la prova di un risultato negativo del test entro 72 ore dal viaggio rimangono componenti fondamentali per l’ingresso in molte destinazioni internazionali e per il ritorno negli Stati Uniti durante la pandemia globale”, ha affermato Henry Ting – S.V.P. & Chief Health Officer. “Questi nuovi test offrono un’opzione conveniente per fornire la prova di un risultato negativo del test e consentire un’esperienza senza soluzione di continuità per i nostri clienti”. In collaborazione con AZOVA, i test domestici Ellume COVID-19 ora disponibili sono confezionati singolarmente e offrono risultati altamente accurati in pochi minuti. I risultati si sincronizzano direttamente su uno smartphone compatibile, sono autorizzati per l’uso da parte di bambini dai due anni in su e sono conformi ai requisiti di segnalazione del governo. I test sono disponibili per l’acquisto tramite delta.com per $50. Continuano a essere disponibili anche opzioni di test PCR a domicilio di altri fornitori di test di terze parti. Delta ha recentemente annunciato Delta FlyReady, una digital health credential solution che consente ai clienti di risparmiare tempo consentendo loro di verificare i risultati dei test prima dell’arrivo in aeroporto. Attualmente, la soluzione è disponibile su base limitata per i clienti che viaggiano su voli operati da Delta o Virgin Atlantic tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. La compagnia aerea prevede di introdurre più rotte in futuro. Inizialmente, la soluzione aiuterà i clienti a gestire i requisiti dei test, ma Delta prevede di integrare le credenziali di vaccinazione in Delta FlyReady entro la fine dell’estate.