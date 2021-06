Gulfstream migliora il G700 cabin environment con una cabin altitude più bassa

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato una cabin altitude più bassa per il nuovo Gulfstream G700, che migliora ulteriormente la Gulfstream Cabin Experience già leader del settore sul nuovo business jet.

“Originariamente annunciato con una cabin altitude di 3.290 piedi/1.003 metri quando vola a 41.000 piedi/12.497 m, la cabin altitude del G700 allo stesso livello di volo è stata migliorata a 2.916 piedi/889 m. Con questo miglioramento, il G700 mantiene la sua posizione di leadership con la più bassa cabin altitude nella business aviation industry”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il nostro focus sulla customer experience è incorporato nel nostro impegno per il miglioramento continuo”, ha affermato Mark Burns, Presidente di Gulfstream. “Questa nuova cabin altitude leader del settore è il risultato dei nostri continui investimenti in customer health and safety e fornirà ancora più comfort ai passeggeri sugli ultralong-range flights che il G700 è in grado di effettuare”.

Oltre alla low cabin altitude, la Gulfstream Cabin Experience sul G700 include aria fresca al 100% e mai riciclata; livelli di rumore molto bassi; 20 grandi finestrini; un nuovo high-definition circadian lighting systems; il pluripremiato seat design con ergonomia avanzata e una varietà di enhanced comfort preferences tra cui i clienti possono scegliere.

La cabina del G700 ha preso il volo per la prima volta il 15 aprile 2021, sul primo fully outfitted production test aircraft (leggi anche qui). Gulfstream sta portando gli interni del G700 attraverso oltre 15.500 test points per garantire il comfort, la maturità e la durata della cabina al momento della sua entrata in servizio, prevista nel 2022.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)