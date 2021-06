Lufthansa rafforza il suo premium hub a Monaco di Baviera e riattiva cinque A340-600

Munich Airport è da anni l’unico 5-star hub d’Europa ed è popolare tra i passeggeri Lufthansa, a livello globale, non solo come porta di accesso alla Baviera, ma come premium airport leader che offre un viaggio stimolante.

Ora che l’industria dei viaggi globali sta tornando ai livelli di attività precedenti, Lufthansa sta rafforzando i suoi premium services da Munich Airport e offrirà nuovamente la First Class su rotte selezionate. Ciò significa che Lufthansa sta temporaneamente riattivando cinque aeromobili Airbus A340-600 a lungo raggio con quattro classi di volo, inclusa la premiata First Class con otto posti.

A partire dall’estate 2022, l’A340-600 volerà da Monaco principalmente verso destinazioni nordamericane e asiatiche. La decisione di riattivare questi velivoli è dovuta alla crescente domanda premium, per viaggi d’affari e di piacere.

Alla fine dell’estate 2023, il primo Airbus A350-900, che offre la First Class, si unirà alla flotta e decollerà da Monaco, rafforzando l’offerta premium presso il Lufthansa 5-star hub.

Prima dell’inizio della pandemia, la Lufthansa Airbus A340-600 fleet era composta da 17 aeromobili, 12 dei quali in fase di vendita. Gli ulteriori cinque velivoli non sono attualmente in vendita e saranno temporaneamente riattivati e venduti in un secondo momento.

Lufthansa continua a investire nella modernizzazione della sua flotta. Lo scorso maggio il Gruppo ha acquistato altri 10 velivoli a lungo raggio all’avanguardia: cinque Boeing 787-900 e cinque A350-900 (leggi anche qui). I primi saranno operativi questo inverno. Solo quest’anno, Lufthansa prenderà in consegna ogni mese un nuovo aeromobile Airbus a basso consumo di carburante della famiglia A320neo. La consegna di 107 aeromobili aggiuntivi Airbus A320neo è prevista entro il 2027.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)