Qatar Airways presenta la nuova generazione di Boeing 787-9 Dreamliner con la nuova Business Class Suite, a partire dal servizio Doha-Milano operato oggi

Qatar Airways presenta la nuova generazione di Boeing 787-9 Dreamliner, configurata con la nuova Business Class Suite, su una serie di rotte chiave verso l’Europa e l’Asia, a partire dal servizio Doha-Milano operato oggi.

L’aereo è previsto per i servizi da Doha a Milano, Atene, Barcellona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur e Madrid e ha una capacità totale di 311 posti – 30 suite di Business Class e 281 posti in Economy Class.

Realizzata con l’esclusivo DNA di design di Qatar Airways e rivolta ai viaggiatori più esigenti, le nuove sedute e l’ambiente della Business Class interpretano un design contemporaneo estremamamente personale, spazioso e funzionale, permettendo il massimo del relax in un ambiente privato.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In linea con la volontà di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio senza precedenti, siamo lieti di introdurre questa tanto attesa Business Class Suite sul più recente aeromobile a fusoliera larga di Qatar Airways, il Boeing 787-9 che debutterà su una serie di rotte chiave all’interno della nostra rete.

La nuova Business Class Suite stabilisce un altro standard del settore, garantendo un’esperienza privata unica per i passeggeri premium che viaggiano con noi, e che sta diventando sempre più preziosa durante questa pandemia. E’ altresì un esempio degli standard di eccellenza a 5 stelle di Qatar Airways e l’ospitalità del Qatar che sono la quintessenza su tutti i nostri voli.

I nostri passeggeri meritano il meglio e sono sicuro che apprezzeranno la variante Dreamliner più grande proprio per l’impareggiabile comfort offerto. I passeggeri possono anche essere certi che l’impatto responsabile sull’ambiente del nostro aeromobile si allinea pienamente con l’ambizione della compagnia di raggiungere i più alti livelli di sostenibilità”.

Disposta a spina di pesce, in una configurazione 1-2-1, ogni suite ha un accesso diretto al corridoio con una porta scorrevole per garantire il massimo della privacy e del comfort. I passeggeri seduti nelle suite centrali adiacenti possono far scorrere i pannelli della privacy al tocco di un pulsante per creare il loro spazio privato chiuso.

La Business Class Suite ha poltrone completamente reclinabili con estensione fino a 2 metri, per offrire elevati livelli di comfort a bordo. I passeggeri possono rilassarsi durante il volo, sapendo che il loro dispositivo mobile personale è conservato in modo sicuro in un supporto per telefono dedicato, dotato di una tecnologia di ricarica wireless che è compatibile con entrambi i dispositivi iOS e Android.

La Business Class Suite è completata dal servizio di bordo della compagnia aerea, leader nel settore, offerto dal suo pluripremiato personale di bordo. Questo include un’ampia selezione di cucina internazionale, cibo e bevande, così come sane opzioni di pasti vegani che fanno parte del menu à la carte dine-on-demand di Qatar Airways. I passeggeri potranno sperimentare un’offerta di ristorazione pluripremiata, e saranno sono coccolati con prodotti e servizi di marchi di classe mondiale tra cui Narumi, BRIC’S, diptyque, TWG Tea, Castello Monte Vibiano Vecchio e The White Company per citarne alcuni.

In Economy Class, i sedili prodotti da Recaro esemplificano il design e la tecnologia più recenti. Ogni poltrona è dotata di uno schermo tattile Panasonic IFE da 13 pollici, oltre a un supporto per dispositivi elettronici personali per dispositivi mobili e iPad. Il sedile è dotato di un bracciolo girevole che può essere completamente riposto nello schienale, fornendo un’esperienza più confortevole e spaziosa. I passeggeri potranno godere dell’esperienza culinaria completa “Quisine”, che offre un’esperienza di viaggio in classe economica elevata.

I passeggeri che volano sul Boeing 787-9 all’avanguardia in Economy Class hanno la possibilità di abbinare le loro cuffie Bluetooth personali al sistema IFE di bordo.

Come caloroso benvenuto a bordo del nuovo aereo, il compositore ufficiale di Qatar Airways, Dana Al Fardan, ha creato un nuovo capolavoro che ritrae la visione comune di Qatar Airways e Dana nel riunire le persone. Dopo i recenti tempi difficili, questa musica rappresenta un risveglio e una comprensione più profonda del valore reale delle persone, dell’armonia e della resilienza.

Il Boeing 787-9 è l’ultimo membro degli aerei Boeing nella flotta di Qatar Airways. Come cliente di lancio in Medio Oriente per il Boeing 787, la compagnia aerea ha continuato a volare con la sua flotta di 30 787-8 durante la pandemia di COVID-19 grazie alla sua forte efficienza nei consumi e all’eccellente record di affidabilità. L’investimento di Qatar Airways nel 787-9 sottolinea ancora una volta l’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità e il raggiungimento di emissioni di carbonio nette zero entro il 2050.

Qatar Airways gestisce una delle flotte più giovani. Il mix della compagnia aerea di moderni aerei a basso consumo di carburante ha creato una soluzione sostenibile e adattabile, consentendole di continuare a volare su rotte con meno domanda attraverso una varietà di aerei che offrono la giusta capacità in ogni mercato e molte meno emissioni rispetto ai grandi aerei quadrimotore. A causa dell’impatto della situazione COVID-19 sulla domanda di viaggi, la compagnia ha preso la decisione di lasciare a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile sia da un punto di vista commerciale sia ambientale operare con un aereo così grande nel mercato attuale. La flotta di Qatar Airways, composta da 53 Airbus A350 e 37 Boeing 787, è il mix ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso l’Africa, le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia-Pacifico.

Qatar Airways è stata nominata ‘Miglior compagnia aerea del mondo’ ai World Airline Awards 2019, gestiti dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo Skytrax. È stata anche nominata ‘Migliore compagnia aerea del Medio Oriente’, ‘Migliore Business Class del mondo’ e ‘Miglior posto in Business Class’, in riconoscimento della sua innovativa esperienza di Business Class, Qsuite. La disposizione dei posti Qsuite è una configurazione 1-2-1, che offre ai passeggeri il prodotto di Business Class più spazioso, completamente privato, confortevole e a distanza sociale nel cielo. La Qsuite è disponibile su voli verso più di 40 destinazioni, tra cui Casablanca, New York, Parigi e Singapore. È l’unica compagnia aerea ad aver ottenuto per cinque volte l’ambito titolo di “Skytrax Airline of the Year”, riconosciuto come l’apice dell’eccellenza nell’industria aerea.

Qatar Airways è diventata di recente la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il successo dell’Hamad International Airport (HIA) come primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad aver ottenuto la valutazione di sicurezza Skytrax COVID-19 a 5 stelle. Questo riconoscimento garantisce ai passeggeri di tutto il mondo che gli standard di salute e sicurezza delle compagnie aeree sono soggetti ai più alti standard possibili di controllo e valutazione professionale e indipendente.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)