Carlo Borgomeo è il nuovo Presidente di Assaeroporti, l’Associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani. Borgomeo, attuale Presidente della GESAC, società che gestisce gli aeroporti di Napoli e Salerno, è stato eletto oggi dall’Assemblea dell’Associazione e succede a Fabrizio Palenzona.

“È nota la situazione di grave difficoltà che hanno attraversato gli aeroporti a causa della pandemia” – dichiara il nuovo Presidente di Assaeroporti. “Basti ricordare che dall’inizio dell’emergenza sanitaria c’è stato un calo dell’87% dei passeggeri. Si intravede una ripresa del settore che sarà ovviamente lenta e faticosa. Tra l’altro, l’esclusione degli aeroporti dal PNRR merita una approfondita riflessione. Gli scali italiani sono e saranno infatti in prima linea nel campo degli investimenti sostenibili e digitali aspirando a rappresentare un punto di riferimento a livello europeo”.

“Le grandi sfide che attendono il comparto impongono – conclude il Presidente – l’esigenza di una forte unità dell’Associazione e il pieno coinvolgimento di tutti i soci, valorizzando anche il ruolo dei piccoli aeroporti che richiedono soluzioni specifiche”.

Il nuovo Presidente sarà affiancato da quattro Vice Presidenti: Marco Troncone (ADR), nella funzione di Vicario, Roberto Naldi (Toscana Aeroporti), Monica Pilloni (SOGAER) e Nico Torrisi (SAC/SOACO).

L’Assemblea di Assaeroporti ha inoltre approvato il Bilancio consuntivo 2020 e ha nominato i nuovi membri del Consiglio Direttivo. Ne fanno parte: Andrea Andorno, Amministratore Delegato dell’aeroporto di Torino (SAGAT), Roberto Barbieri, Presidente dell’aeroporto di Olbia, Ivan Bassato, Executive Vice President Operations di Aeroporti di Roma (ADR, aeroporti di Fiumicino e Ciampino), Armando Brunini, Amministratore Delegato degli aeroporti di Milano (SEA, aeroporti di Linate e Malpensa), Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia (aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto), Monica Pilloni, Presidente dell’aeroporto di Cagliari (SOGAER), Giovanni Sanga, Presidente dell’aeroporto di Bergamo (SACBO), Patrizia Savi, Chief Financial and Risk Officer degli aeroporti di Milano (SEA, aeroporti di Milano Malpensa e Linate), Giovanni Scalia, Amministratore Delegato dell’aeroporto di Palermo (GESAP), Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE (Polo aeroportuale del Nord-Est, aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia), Nico Torrisi, Amministratore Delegato dell’aeroporto di Catania, Socio di maggioranza dell’aeroporto di Comiso (SAC/SOACO), Marco Troncone, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Aeroporti di Roma (ADR, aeroporti di Fiumicino e Ciampino), Nazareno Ventola, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’aeroporto di Bologna.

L’Assemblea sarà riconvocata a breve per completare il rinnovo delle cariche associative, ovvero del Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri.

Carlo Borgomeo è Presidente dall’aprile 2015 di GESAC, Società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli e dell’Aeroporto di Pontecagnano (Salerno). Dal 2009 è Presidente della Fondazione con il Sud, nata da un accordo tra le Fondazioni di origine bancaria e le rappresentanze del Terzo settore e del volontariato, che sostiene progetti di Enti del Terzo settore nel Mezzogiorno. Laureato in Giurisprudenza, è stato sindacalista della CISL, ricercatore al CENSIS, Presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile, Amministratore Delegato di Sviluppo Italia e della Società di Trasformazione urbana di Bagnoli. Professore a contratto di Organizzazione Aziendale in diverse Università. Da sempre attento alle questioni di sviluppo del Mezzogiorno, ha scritto ‘L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale’, edito da Laterza nel 2013.

Il Presidente designato ENAC Di Palma e il Direttore Generale Quaranta si congratulano per la nomina di Carlo Borgomeo a Presidente di Assaeroporti: “Il Presidente designato dell’ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale, dott. Alessio Quaranta, esprimono le più vive congratulazioni a Carlo Borgomeo nominato oggi Presidente di Assaeroporti. I vertici dell’Ente gli augurano buon lavoro, sicuri di poter avviare con il neo Presidente una proficua collaborazione, certi che il processo di privatizzazione del sistema aeroportuale del nostro Paese riprenda a crescere nella consapevolezza che la qualità dei servizi, la tutela dei diritti dei passeggeri e la compatibilità ambientale saranno i temi di discussione che caratterizzeranno gli incontri tra l’ENAC e Assaeroporti”.

(Ufficio Stampa Assaeroporti – ENAC)