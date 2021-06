Pratt & Whitney: il PT6 E Series Engine promuove l’eredità del Canada nel settore dell’aviazione

“L’ultimo motore di Pratt & Whitney è emblematico della nostra attenzione alla ricerca e allo sviluppo, per guidare l’innovazione nelle nostre attività”, afferma Pratt & Whitney.

“Il motore PT6 E-Series™ è il primo nel settore della General Aviation a presentare dual-channel integrated electronic propeller and engine control system, che fornisce un modo più intuitivo di volare con operazioni semplificate. Alza il livello in engine performance, control systems, data intelligence and service solutions. Il control system consente un controllo preciso del motore monitorando costantemente la temperatura e la coppia per fornire potenza e performance ottimali del motore in tutte le fasi del volo.

Abbracciando le ultime novità in fatto di materiali e design delle turbine, il motore offre un aumento di potenza del 10%, garantendo una salita più rapida e una maggiore velocità. È connesso digitalmente e tiene traccia di oltre 100 engine parameters per massimizzare l’efficienza e monitorare le performance e lo stato del motore, consentendo predictive analytics and proactive, personalized support.

Proprio come la tecnologia alla base del motore PT6 E-Series™ segna un importante passo avanti nella General Aviation, ci ha anche permesso di introdurre un livello completo di pay-per-hour engine maintenance coverage, noto come Eagle Service™ Plan (ESP™) Platinum – per il motore PT6 E-Series™ che equipaggia il velivolo Pilatus PC-12 NGX. L’industria si sta muovendo verso un livello più completo di copertura per la manutenzione del motore e la soluzione Platinum risponde sicuramente a questa tendenza guidata dal mercato”, prosegue Pratt & Whitney.

“Il motore PT6 E-Series si basa sulla straordinaria eredità dell’iconica famiglia di motori PT6A, di cui più di 50.000 sono stati consegnati agli operatori di tutto il mondo. La flotta ha volato più di 420 milioni di ore e il motore è stato impiegato in più di 130 diverse applicazioni. Il PT6 turboprop engine non ha rivali nell’ubiquità del suo utilizzo e nel suo impatto sullo sviluppo dell’aviazione generale in tutto il mondo. È la base su cui è stata costruita la nostra Canadian Pratt & Whitney organization.

Solo negli ultimi 10 anni, Pratt & Whitney ha apportato 120 miglioramenti al motore PT6, portando a una crescita del 40% della potenza e un miglioramento del 20% nella fuel efficiency. A marzo 2021, National Engineering Month in Canada, il centesimo motore PT6 E-Series è uscito dalla nostra linea di produzione a Lethbridge, Alberta. Con ogni nuovo modello di motore sviluppato e progettato per una missione, una piattaforma e un cliente in mente, i dipendenti di P&WC continuano a costruire un motore più efficiente e intelligente con un impatto ambientale ridotto.

Progettato e prodotto da canadesi che lavorano in Canada, il PT6 E-Series engine è stato insignito del 2020 Laureate in the Business Aviation – Propulsion category agli Aviation Week Network’s Annual Laureate Awards. L’anno precedente, il premio in questa categoria è stato conferito al PW800 business jet engine, anch’esso progettato e prodotto dalla nostra Canadian Pratt & Whitney division.

Entrambi i motori hanno beneficiato della nostra incrollabile dedizione alla ricerca e allo sviluppo come mezzo più efficace per raggiungere l’innovazione e offrire vantaggi ai nostri clienti. A gennaio 2021, siamo stati nominati il principale investitore nel settore della ricerca e sviluppo aerospaziale del Canada e il quarto investitore in ricerca e sviluppo più grande in assoluto nel paese”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)