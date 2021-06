La Mariner Lounge di Doha, prima lounge aeroportuale al mondo ad uso esclusivo dei marittimi e dei lavoratori offshore, ha superato più di 50.000 visitatori in meno di sette mesi

La Mariner Lounge, la prima lounge aeroportuale al mondo ad uso esclusivo dei marittimi e dei lavoratori offshore, ha superato i 50.000 visitatori da quando ha aperto le sue porte alla fine del 2020.

Situata presso l’hub di Qatar Airways all’Hamad International Airport a Doha, la Mariner Lounge è stata ufficialmente inaugurata dal Group Chief Executive di Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, in occasione della Giornata del marittimo dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

La lounge fornisce agli equipaggi delle navi e a coloro che lavorano nelle industrie offshore che viaggiano con Qatar Airways un rifugio esclusivo e lussuoso durante i loro viaggi. Oltre a una selezione internazionale di cibo e bevande, i servizi includono wi-fi illimitato ad alta velocità, docce, una zona TV, materiale di lettura e un Business Centre.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di aver giocato un ruolo di primo piano nel rimpatrio dei marittimi bloccati a causa della pandemia, lavorando a stretto contatto con i governi e l’industria marittima. L’industria marittima internazionale è la linfa vitale dell’economia mondiale, e come una delle principali compagnie aeree globali, Qatar Airways è davvero orgogliosa di sostenere gli equipaggi che, insieme a noi, mantengono il mondo in movimento.

Offriamo qualcosa che nessun altro aeroporto o compagnia aerea al mondo fornisce attualmente: uno spazio tranquillo per questi lavoratori chiave per rilassarsi durante il loro trasferimento in aereo mentre si dirigono verso casa o verso il loro prossimo incarico. Spero che molti altri lavoratori marittimi proveranno la nostra ospitalità alla Mariner Lounge”.

I marittimi e i lavoratori offshore possono rilassarsi con stile e approfittare dei vantaggi esclusivi della nuova lounge, oltre a un servizio e all’ospitalità premium.

Durante la pandemia, Qatar Airways ha trasportato più di 380.000 marittimi e lavoratori offshore dall’aprile 2020, compresi rimpatri e cambi di equipaggio, e ha operato circa 100 charter che hanno permesso di trasportare circa 28.000 marittimi.

La pandemia globale di COVID-19 ha generato sfide senza precedenti per l’industria dell’aviazione e, nonostante questo, Qatar Airways non ha mai cessato le operazioni e ha lavorato diligentemente per portare a casa le persone in modo sicuro e affidabile durante tutta la crisi. La compagnia aerea ha anche aggiunto otto nuove destinazioni negli ultimi 12 mesi, tra cui San Francisco e Seattle negli Stati Uniti, Abidjan, Abuja, Accra e Luanda in Africa, e Brisbane e Cebu in Asia Pacifico.

Mentre i viaggiatori tornano a volare con Qatar Airways, possono essere confortati dal fatto che stanno viaggiando con l’unica compagnia aerea al mondo che, insieme al suo moderno hub globale, Hamad International Airport, ha ottenuto quattro 5-Star Skytrax ratings, inclusi 5-Star Airline Rating, 5-Star Airport Rating, 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating e 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi risultati evidenziano l’impegno di Qatar Airways nel fornire ai passeggeri un’esperienza leader nel settore in ogni punto del loro viaggio, compreso il più alto livello possibile di salute e sicurezza.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)