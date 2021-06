News Brevi – 28.06.2021

LE LOUNGE DI AUSTRIAN AIRLINES RIAPRONO I BATTENTI – A causa dell’allentamento delle misure relative al Coronavirus e con un notevole aumento dei passeggeri all’inizio dell’estate, Austrian Airlines potrà accogliere nuovamente gli ospiti nella HON Circle Lounge nell’area Schengen dell’aeroporto di Vienna (F-Gates) a partire dall’8. Luglio. Gli HON Circle, nonché gli ospiti Lufthansa e Swiss First Class potranno quindi nuovamente godere di tutti i vantaggi della lounge dalle 5:30 alle 22:30 tutti i giorni. Insieme al nuovo partner di ristorazione DoN, l’offerta culinaria per l’HON Circle Lounge è stata ridisegnata. Gli ospiti possono aspettarsi specialità austriache e internazionali e un servizio migliorato. Dalle 04:30 alle 23:00 è di nuovo disponibile anche il check-in HON di Austrian Airlines. Al fine di offrire agli ospiti della Business Lounge Schengen (F-Gates) il maggior comfort e spazio possibile, anche nei periodi di maggiore affluenza, dal 1° luglio la Senator Lounge Schengen aprirà a cadenza oraria. Le offerte di cibo e bevande nella Senator Lounge saranno identiche a quelle della Business Lounge. “Come vettore premium, le nostre lounge sono una parte importante del comfort di viaggio che vogliamo offrire ai passeggeri di Austrian Airlines. Siamo quindi molto lieti di poter offrire nuovamente ai nostri frequent flyer più servizi”, afferma il CCO, Michael Trestl, a proposito della riapertura delle lounge. È prevista la riapertura graduale di ulteriori lounge all’aeroporto di Vienna e la ripresa dell’HON Limousine Service. L’offerta di cibo e bevande nelle lounge Austrian Airlines tiene conto di tutti i requisiti igienici ed è stata adattata in conformità con le linee guida ufficiali. Nelle lounge Austrian Airlines, come in tutto il terminal aeroportuale e a bordo, è obbligatorio indossare la mascherina. Le informazioni sulle regole di accesso sono disponibili sul sito web di Austrian Airlines.

IBERIA PRESENTA IL SUO BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ – 94 anni fa, il 28 giugno 1927, veniva firmato l’atto costitutivo di Iberia. In concomitanza con il suo compleanno, la compagnia aerea ha presentato il suo Bilancio di Sostenibilità 2020, una sintesi della sua attività durante l’ultimo anno, che è stato chiaramente segnato dal COVID-19. Nei mesi più duri della pandemia, Iberia ha effettuato più di 100 voli cargo sanitari con la Cina per portare, prima in Spagna e poi in altri paesi dell’America Latina come Ecuador, El Salvador, Perù o Repubblica Dominicana, respiratori, test COVID e tutti i tipi di materiale sanitario. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Iberia ha anche operato più di 60 voli di rimpatrio verso circa 20 paesi, alcuni senza precedenti per la compagnia aerea come Australia, Filippine o Thailandia. Il 28 dicembre 2020 Iberia è diventata anche la prima compagnia aerea a portare i vaccini in Spagna e, da allora, ha trasportato quasi due milioni e mezzo di dosi, soprattutto alle Baleari, alle Canarie, Ceuta e Melilla, ma anche a altri paesi dell’America Latina come Ecuador, El Salvador, Perù e Repubblica Dominicana, tra gli altri. Dall’inizio della pandemia, Iberia è stata pioniera nell’attuazione, anche oltre, di tutte le raccomandazioni di sicurezza e igiene stabilite dall’AESA (Agenzia spagnola per la sicurezza aerea) per garantire ai propri clienti un’esperienza di viaggio sicura. L’attuazione di queste misure gli è valsa la valutazione a quattro stelle Skytrax contro il COVID. Inoltre, nel 2020, il livello di soddisfazione dei clienti Iberia o NPS (Net Promote Score) è cresciuto di oltre 7 p.p. rispetto al 2019, principalmente per gli elevati tassi di puntualità e l’estensione del Wi-Fi a tutta la flotta di corto e medio raggio. Il 2020 è stato anche caratterizzato dalla necessità per le compagnie aeree di affrontare la più grande crisi dell’aviazione e di adattarsi all’ambiente. Iberia ha scommesso, tra l’altro, su voli charter e cargo e, nell’ottobre 2020, ha trasformato in cargo tre Airbus A330 che hanno operato a Los Angeles, Santiago del Cile e Tel Aviv, tra le altre destinazioni, e che la compagnia aerea ora ha riportato alle impostazioni originali. Anche Iberia Airport Services, la business unit aeroportuale di Iberia, ha concentrato la propria attività sul trasporto di merci e ha servito più di 160.000 aeromobili di oltre 200 aziende clienti. Di questi aerei, circa 3.300 erano cargo, quasi il 30% in più rispetto al 2019. Da parte sua, Iberia Maintenance ha anche adattato la sua attività alle esigenze dei suoi clienti e ha offerto servizi di parcheggio e conservazione a più di 140 aeromobili. Nonostante gli effetti della pandemia, nel 2020 Iberia ha proseguito con il rinnovamento dei suoi aeromobili: ha incorporato tre Airbus A350, due A320neo e ha ritirato gli ultimi nove Airbus A340/600, il che le ha permesso di continuare a ridurre l’età media dei suoi aerei e di aumentare l’efficienza della flotta. In questo senso, Iberia Airport Services ha incorporato anche i “green pushbacks”, innovativi trattori aerei elettrici controllati da telecomando, a Madrid e Barcellona. Iberia Maintenance ha questi stessi veicoli e, inoltre, ha iniziato il suo adattamento per incorporare nella sua attività i motori GTF di Pratt & Whitney e Leap di CFM, di cui sono dotati gli A320neo e che riducono le emissioni del 15%.

AIRBUS FORNIRA’ SERVIZI DI SORVEGLIANZA MARITTIMA VIA SATELLITE ALLA UK ROYAL NAVY – La Royal Navy del Regno Unito ha assegnato ad Airbus un’estensione del contratto di 12 mesi per la fornitura continua di satellite-based maritime surveillance services per il Joint Maritime Security Centre (JMSC). Il contratto segue il completamento con successo di una roof of concept phase e garantirà il monitoraggio continuo delle aree di interesse nelle acque del Regno Unito e, in definitiva, proteggerà i confini sovrani dell’UK da attività sospette delle navi. Utilizzando l’imaging ottico e radar e i dati AIS (Automatic Identification System), Airbus fornirà rapporti sulle navi all’interno della UK Exclusive Economic Zone, nonché informazioni che aiuteranno nella prevenzione di potenziali attività illegali. JMSC, che è il centro di eccellenza del governo britannico per la sicurezza marittima, richiedeva una serie di servizi che fornissero informazioni per aumentare le proprie attività di sorveglianza. In base all’accordo, JMSC beneficerà di un’ampia gamma di capacità di sorveglianza e analisi di Airbus. Il contratto include, Vessel Detection Reports utilizzando SAR data analysis, consegnati in emergency mode for urgently required satellite tasking, necessari per monitorare navi sospette di interesse in tutto il mondo, o su base due volte al giorno per l’identificazione generale delle navi e la classificazione di ‘dark’ vessels in aree di interesse chiave. Inoltre, il servizio di monitoraggio dei siti di difesa, utilizzando algoritmi automatizzati applicati alle immagini ottiche, per il rilevamento, il riconoscimento e l’identificazione delle navi, dettaglierà l’evoluzione dell’attività portuale e genererà avvisi ogni volta che si verifica un’attività anomala. Gli Airbus surveillance services forniranno a JMSC una maggiore comprensione delle varie attività nelle acque del Regno Unito, in particolare con particolare attenzione alle navi potenzialmente non collaborative, contribuendo ad affrontare meglio le sfide alla sicurezza e consentendo il rapido dispiegamento delle risorse per l’intercettazione.

L’EMIRATES BUSINESS REWARD PROGRAMME CELEBRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – Per celebrare l’UN Micro, Small and Medium Enterprises Day e il ruolo vitale che svolgono nella ripresa post-pandemia, Emirates sta incoraggiando le piccole e medie imprese a tornare nei cieli e trasformare i loro budget di viaggio in premi, con il debutto di un Business Rewards incentive per i nuovi membri che si iscrivono al programma. Le piccole e medie imprese che si registrano per un account all’Emirates Business Rewards corporate loyalty programme dal 27 giugno al 27 luglio 2021, riceveranno un bonus di 10.000 Business Reward Points, l’equivalente di un biglietto di andata e ritorno in Economy Class per destinazioni selezionate in Europa. Emirates ha attualmente oltre 20.000 piccole e medie imprese iscritte al suo Business Rewards programme e offre una gamma di vantaggi tra cui iscrizione semplificata, guadagni e riscatti più facili, maggiore flessibilità nella conservazione e nell’utilizzo dei punti e opportunità di upgrade, last minute bookings. Con i paesi che allentano le restrizioni all’ingresso, i viaggi d’affari hanno iniziato ad accelerare e le piccole e medie imprese sono diventate fattori chiave della domanda, con la flessibilità di pianificare rapidamente i viaggi man mano che emergono nuove opportunità. Emirates sostiene le piccole e medie imprese colpite dalla pandemia. I membri del programma Emirates Business Rewards stanno approfittando delle politiche di prenotazione flessibili della compagnia aerea, che sono tra le più generose del settore per una pianificazione del viaggio senza stress, oltre alla sua copertura assicurativa multi-rischio.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE: CONVERSIONI DI NUOVI CAPITAL PERPETUAL BONDS – I nuovi Capital Perpetual Bonds sono stati emessi come parte dell’aumento di capitale previsto nell’ambito dello schema di accordo per la ristrutturazione finanziaria della Società e di alcune delle sue controllate irlandesi, che è stato attuato il 26 maggio 2021 attraverso un rish examinership process e un Norwegian reconstruction process. A seguito della conversione, la Società ha in emissione nuovci Capital Perpetual Bonds per un importo nominale di NOK 1.817.903.921, di cui NOK 1.738.293.310 costituiscono Obbligazioni a Conversione Ordinaria e NOK 79.610.611 costituiscono Obbligazioni a Conversione Anticipata. I restanti New Capital Perpetual Bonds potranno essere convertiti in circa 194,6 milioni di azioni della Società ad un prezzo di conversione di NOK 9,39, fatte salve le anti-dilution provisions. Il capitale sociale della Società è aumentato di NOK 160.572,70 mediante emissione di 1.605.727 nuove azioni. L’incremento relativo alla conversione delle Obbligazioni a Conversione Anticipata è stato iscritto oggi nel Registro delle Imprese Norvegese. Il nuovo capitale sociale della Società è di NOK 70.733.536,80 suddiviso in 707.335.368 azioni, ciascuna del valore nominale di NOK 0,10.

IATA: DICHIARAZIONE RIGUARDO LE NUOVE RESTRIZIONI IN ARGENTINA – IATA informa: “IATA chiede un incontro urgente con il governo argentino a seguito della pubblicazione dell’ultimo decreto governativo che annuncia ulteriori drastiche restrizioni ai voli internazionali verso il Paese. “Comprendiamo l’attenzione del governo sulla protezione della salute e del benessere dei cittadini argentini. Come industria, abbiamo fatto del nostro meglio per garantire una connettività sicura e protetta con il paese, nonostante le drastiche restrizioni operative già esistenti. Tuttavia, imporre un’ulteriore riduzione del 70% dei passeggeri internazionali in arrivo giornalieri costringerà le compagnie aeree a lasciare a terra migliaia di passeggeri, principalmente cittadini e residenti argentini, al di fuori del paese, non per colpa loro”, ha affermato Peter Cerdá, IATA’s Regional Vice President for the Americas. L’Argentina aveva già fissato un limite giornaliero di 2.000 passeggeri in arrivo sui voli internazionali che aveva costretto le compagnie aeree a ridurre e modificare drasticamente i propri orari. Secondo l’ultimo decreto emanato dal governo, con effetto immediato potranno arrivare sui voli internazionali solo 600 passeggeri al giorno. “Allo stato attuale, le compagnie aeree non saranno in grado di attuare la nuova direttiva del governo. Come minimo il governo deve consigliare come verranno distribuiti i 600 posti tra le compagnie aeree che forniscono servizi passeggeri internazionali al paese. Questo deve essere fatto in modo non discriminatorio e trasparente e abbiamo quindi chiesto un incontro urgente con i responsabili. Come industria vorremmo continuare a fornire connettività aerea essenziale da e per l’Argentina, sia durante la crisi COVID-19 che oltre. Dobbiamo imparare a convivere con il COVID-19 in futuro e i responsabili devono seguire la scienza e non lasciare che la paura guidi le loro decisioni”, ha affermato Cerdá.

ETHIOPIAN AIRLINES: VOLI OPERATI CON EQUIPAGGIO COMPLETAMENTE VACCINATO – Ethiopian Airlines ha iniziato a operare voli con equipaggio completamente vaccinato contro il COVID-19 per adottare sempre più misure di sicurezza. Mr Tewolde GebreMariam, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di operare voli con equipaggio completamente vaccinato – un passo significativo nella protezione e sicurezza sanitaria dei nostri dipendenti e clienti. Siamo incoraggiati dal numero crescente di passeggeri che viaggiano per affari o per ritrovare parenti e amici, oppure per turismo, supportati dalla fiducia nella vaccinazione in tutto il mondo. Dall’inizio della pandemia, siamo rimasti concentrati a lavorare per garantire la sicurezza del nostro personale e dei passeggeri e questa è un’altra testimonianza del nostro continuo impegno. Abbiamo acquistato e importato oltre 37.000 vaccini per i nostri dipendenti e le parti interessate”. Ethiopian ha implementato rigorosamente le misure precauzionali COVID-19, tra cui il lancio del proprio centro di test e isolamento oltre la digitalizzazione delle sue operazioni. È stata in prima linea nella lotta contro la pandemia, trasportando forniture mediche essenziali e vaccini in tutto il mondo e rimpatriando le persone rimaste bloccate.

BRITISH AIRWAYS SEMPRE PIU’ IMPEGNATA A SOSTEGNO DELLO SPORT – British Airways ha accolto ieri la squadra di 37 British & Irish Lions a bordo di uno speciale volo charter, durante il viaggio da Edimburgo a Johannesburg per l’inizio del loro tour sudafricano. Dopo il loro scontro contro il Giappone per la Vodafone Lions 1888 Cup al BT Murrayfield Stadium, sono stati accolti con calorose parole di incoraggiamento dall’equipaggio del volo BA9111, incluso il pilota, capitano Richard Allen-Williams, British Airways’ Chief Pilot, Training. Godendo della sicurezza e del comfort di un 777-300 di British Airways, i giocatori sono stati serviti con una selezione di pasti caldi e snack durante il volo di 11 ore e 30 minuti, per assicurarsi che arrivassero in forma e pronti ad affrontare i partecipanti. Il tour di otto partite in Sudafrica vedrà i migliori giocatori del Regno Unito e dell’Irlanda confrontarsi con i campioni del mondo, gli Springboks, durante tre test. Le squadre Lions e Springboks saranno entrambe trasportate in tutto il paese durante il Tour dal partner in franchising di British Airways, Comair. British Airways sta inoltre rafforzando il suo impegno nello sport poiché la compagnia aerea è attualmente Principal Partner del Twickenham Stadium, Official Airline Partner dell’England Rugby ed è Official Airline Partner dei Team GB and Paralympics GB dal 2008.