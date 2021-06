IATA: Self Registration Portal per lo IATA Travel Pass Lab Network

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato un self-registration portal per facilitare l’adesione dei COVID-19 testing labs allo IATA Travel Pass Lab Network.

Lo IATA Lab Network fornisce un elenco di laboratori idonei in tutto il mondo in modo che i viaggiatori possano trovare facilmente una location per un test COVID-19 prima del viaggio. Il portale lanciato di recente fornisce uno sportello unico per i laboratori che possono registrarsi autonomamente per essere inclusi nella rete.

I laboratori che desiderano aderire allo IATA Lab Network devono confermare di soddisfare i criteri di idoneità e registrarsi tramite il nuovo Self Registration Portal. Prima di essere inclusi in IATA Travel Pass, IATA convaliderà le informazioni e contatterà direttamente i laboratori per finalizzare la registrazione. IATA Lab Network è gratuito per i laboratori.

“I test COVID-19 saranno fondamentali per una ripresa prolungata dei viaggi internazionali nel prossimo futuro. Uno degli obiettivi di IATA Travel Pass è quello di rendere il più semplice possibile per i viaggiatori trovare laboratori idonei che soddisfino i requisiti specifici dei loro viaggi. IATA Travel Pass dispone già di una vasta rete di laboratori che si sta rapidamente espandendo, poiché sempre più compagnie aeree utilizzano lo IATA Travel Pass. Lo IATA Lab Network Self Registration Portal renderà più facile l’adesione di più laboratori, in modo da essere pronti a soddisfare in modo affidabile i requisiti dei governi man mano che sempre più persone tornano in cielo”, ha affermato Nick Careen, IATA’s Senior Vice President for Operations, Safety and Security.

Una volta che i laboratori si sono uniti allo IATA Travel Pass Lab network, i passeggeri saranno in grado di utilizzare il laboratorio per i test COVID-19 prima del viaggio e di caricare in modo sicuro i risultati dei test in IATA Travel Pass. Queste informazioni vengono quindi verificate rispetto allo IATA Timatic global registry dei requisiti sanitari e di ingresso nazionali, per produrre uno stato “OK to Travel”.

IATA Travel Pass Lab Network è un elemento chiave di IATA Travel Pass, un’app mobile che aiuta i viaggiatori a memorizzare e gestire le loro certificazioni verificate per i test o le vaccinazioni COVID-19. IATA Travel Pass è più sicuro ed efficiente degli attuali processi cartacei utilizzati per gestire i requisiti sanitari, fondamentali per il riavvio scalabile dell’aviazione. Oltre 70 compagnie aeree stanno sperimentando o si sono impegnate a testare IATA Travel Pass. Le prove coprono 151 rotte in tutti i continenti del mondo.

(Ufficio Stampa IATA)