Qatar Airways e Alaska Airlines rafforzano ulteriormente la loro partnership

Qatar Airways annuncia di aver firmato un accordo di codeshare con il nuovo membro di oneworld, Alaska Airlines, rafforzando ulteriormente la sua posizione come scelta ideale per i passeggeri internazionali che viaggiano da e verso gli Stati Uniti. Qatar Airways sarà l’unico partner di Alaska Airlines per il Medio Oriente, fornendo connettività senza soluzione di continuità tra gli hub del vettore statunitense e la rete globale del vettore del Golfo di oltre 140 destinazioni tramite l’Hamad International Airport a Doha.

A partire dal 1° luglio 2021, l’accordo consentirà ai passeggeri di Qatar Airways di prenotare viaggi e collegarsi facilmente a più di 150 rotte Alaska, tra cui Portland, Las Vegas, San Diego, Phoenix, Salt Lake City, Denver, San Jose, Anchorage e Vancouver. La seconda fase dell’accordo consentirà ai passeggeri di Alaska Airlines di prenotare viaggi su tutti i voli Qatar Airways tra gli Stati Uniti e il Qatar e oltre, verso le loro destinazioni preferite in Africa, Medio Oriente e Asia meridionale.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Questo è un passo importante nell’avanzamento della nostra cooperazione commerciale con Alaska Airlines mentre diamo il benvenuto al nuovo membro dell’alleanza oneworld nell’elenco dei partner strategici di Qatar Airways. Questo accordo, combinato con le nostre partnership esistenti, contribuirà a consolidare la nostra presenza nella regione e fornirà ai passeggeri di Qatar Airways che viaggiano da e verso i nostri 12 gateway statunitensi l’accesso alla rete più completa di collegamenti senza interruzioni negli Stati Uniti.

Mentre espandiamo i servizi ai principali Alaska hub di Seattle, San Francisco e Los Angeles, non vediamo l’ora di implementare la prossima fase di questa partnership strategica e di accogliere a bordo i passeggeri di Alaska Airlines, mentre li colleghiamo alla nostra rete globale di oltre 140 destinazioni tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport”.

“Siamo entusiasti di far parte di questa partnership in continua evoluzione con Qatar Airways, una delle principali compagnie aeree del mondo”, ha affermato Ben Minicucci, CEO di Alaska Air Group. “Con la ripresa dei viaggi aerei internazionali, è importante fornire ai nostri ospiti opzioni di viaggio più facili e convenienti per vedere di nuovo luoghi lontani. Ecco perché il nostro nuovo accordo di codeshare tra le nostre due compagnie aeree è un grande affare. I voli diretti di Qatar dai nostri hub di Seattle, San Francisco e Los Angeles a Doha e oltre offrono ai nostri ospiti straordinarie opportunità di visitare quasi tutti i paesi che desiderano”.

In qualità di partner dell’alleanza oneworld, i membri del Privilege Club di Qatar Airways e dell’Alaska Airlines Mileage Plan ottengono il riconoscimento del loro tier status e possono godere di un’ampia gamma di vantaggi tra cui l’accesso alle lounge di tutto il mondo, through check-in, extra baggage allowance, priority check-in and boarding e riscatto di miglia, attraverso le reti dei vettori partner.

Qatar Airways offre più di 100 voli settimanali verso 12 destinazioni negli Stati Uniti: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington, DC (IAD).

