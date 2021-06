Tre Airbus A320neo entreranno a far parte della flotta di Brussels Airlines nel 2023

Il Lufthansa Group Executive Board e il Board of Directors of SN Airholding hanno autorizzato l’assegnazione di tre Airbus A320neo a Brussels Airlines. Con questi nuovi velivoli all’avanguardia, la compagnia di bandiera belga compie un passo essenziale nell’ulteriore modernizzazione della flotta, e con ciò riduce significativamente le emissioni di CO2 e il rumore sulla sua rete di medio raggio. È la prima volta nella storia di Brussels Airlines che la compagnia introdurrà velivoli nuovi, provenienti direttamente dal produttore.

“Come compagnia aerea responsabile con ambiziosi obiettivi di sostenibilità, è fondamentale per noi continuare il nostro percorso di ulteriore modernizzazione della nostra flotta. Grazie alla nostra società madre Lufthansa, siamo per la prima volta nei nostri 19 anni di storia in grado di sostituire i vecchi Airbus A319 con tre aerei moderni ed efficienti in termini di consumo, che lasceranno la fabbrica Airbus entro l’estate 2023. Rispetto al nostro A319, i tre A320neo consentiranno una riduzione del profilo acustico del 50% e ridurranno l’uso di carburante e le emissioni di CO2 dell’11% per volo. Grazie alla maggiore capienza di questo modernissimo Airbus, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per posto diminuiscono del 30%”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines

“Inutile dire che siamo estremamente entusiasti di accogliere l’Airbus A320neo nella nostra flotta. I moderni General Electric CFM engines dell’Airbus A320neo sono rinomati per la loro efficienza nei consumi e per la bassa rumorosità. Inoltre, i tre nuovi aeromobili ci avvicineranno al nostro obiettivo di una A320 medium-haul fleet completamente armonizzata, riducendo ulteriormente non solo la complessità delle nostre attività di manutenzione e ingegneria, ma anche l’intera operazione. A causa dell’elevata somiglianza con la flotta attuale, gli equipaggi sono in grado di operare il nuovo velivolo dopo una breve familiarizzazione, il che rende l’integrazione senza soluzione di continuità”, afferma Edi Wolfensberger, COO di Brussels Airlines.

Investire nell’attuale crisi in nuovi aeromobili sottolinea l’importanza per i vettori di Lufthansa Group di continuare a lavorare per raggiungere l’obiettivo di sostenibilità del Gruppo, riducendo le proprie emissioni di CO2 del 50% entro il 2030 rispetto al 2019 e di diventare CO2 neutral entro il 2050.

Rispetto all’aeromobile A319 in fase di dismissione, l’Airbus A320neo consuma in media l’11% in meno di carburante e riduce le emissioni acustiche del 50%. Grazie a una capienza nettamente superiore (+27%), il consumo di carburante per posto si riduce del 30%. Rispetto a un A320ceo, il nuovo modello consuma il 16% in meno di carburante a parità di posti a sedere e riduce così le emissioni di CO2 del 16%.

Brussels Airlines conta attualmente 38 aeromobili nella sua flotta complessiva, di cui otto aeromobili a lungo raggio del tipo Airbus A330 e 30 aeromobili a medio raggio (16 A320 e 14 A319).

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)