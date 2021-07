ACI World rivela le esigenze di spese in conto capitale per la ripresa e la crescita a lungo termine

Le previsioni mondiali di Airports Council International (ACI) per il settore aeroportuale globale mostrano che saranno necessari circa 2,4 trilioni di dollari (dati in dollari USA) di investimenti di capitale totali negli aeroporti per far fronte alla tendenza a lungo termine della domanda passeggeri al 2040.

Il Global Outlook of Airport Capital Expenditure – Meeting Sustainable Development Goals and Future Air Travel Demand, pubblicato oggi, mostra che sono necessari investimenti significativi in nuovi aeroporti verdi, nonché investimenti significativi per espandere e mantenere le infrastrutture aeroportuali esistenti. Lo studio è stato sostenuto da Hamad International Airport e sviluppato in collaborazione con Oxford Economics.

Il calo stimato della spesa in conto capitale tra l’anno di riferimento pre-COVID-19 del 2019 e il blocco globale COVID-19 (2020) è del 33%, ovvero circa 28 miliardi di dollari.

Mentre nel 2021 si prevede un parziale recupero degli investimenti di capitale a circa il 14% (circa $12 miliardi) al di sotto della linea di base del 2019, ACI World ritiene che, man mano che la domanda di trasporto aereo tornerà ai livelli pre-pandemia, la domanda passeggeri eserciterà una maggiore pressione sulle infrastrutture degli aeroporti e il mancato investimento per far fronte alle esigenze di capacità avrà conseguenze socioeconomiche reali.

Se i limiti di capacità a lungo termine non vengono affrontati attraverso investimenti di capitale, ACI World stima una riduzione fino a 5,1 miliardi di passeggeri a livello globale entro il 2040. Per ogni milione di passeggeri che gli aeroporti non possono ospitare a causa dei limiti di capacità degli aeroporti nel 2040, risulterebbero 10.500 posti di lavoro in meno e 346 milioni di dollari in meno nel prodotto interno lordo.

“Le infrastrutture aeroportuali sono fondamentali per il continuo sviluppo del trasporto aereo che sostiene milioni di posti di lavoro e fornisce sviluppo sociale ed economico per le comunità globali che serviamo”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Oltre alla ripresa dalla pandemia COVID-19, il nostro obiettivo è fornire una crescita sostenibile a lungo termine per il settore che avrà bisogno di maggiori investimenti di capitale aeroportuale in infrastrutture esistenti nuove e ottimizzate, politiche ragionevoli per l’uso degli slot e sviluppi che migliorano l’economic, social, and environmental footprint degli aeroporti. Lo studio CAPEX di ACI World mostra che l’attuale deficit finanziario del settore aeroportuale pone sfide significative alla modernizzazione delle infrastrutture per migliorare la sostenibilità e la resilienza che saranno necessarie se si vuole soddisfare la domanda dei passeggeri in futuro. In tempi normali, affrontare la crescita della domanda di passeggeri di fronte ai limiti della capacità aeroportuale globale rappresenta già una sfida significativa, ma la pandemia ha ridotto drasticamente i ricavi aeroportuali, aggiungendo sfide ancora maggiori per soddisfare le esigenze di capacità a lungo termine”.

“I governi svolgeranno un ruolo importante nel sostenere e incentivare la ripresa e mitigare i rischi di non raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati agli aeroporti”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira.

Il fabbisogno di 427 miliardi di dollari dell’Europa rappresenta il 18% del totale globale 2021-2040. Più della metà di questo investimento è previsto per la manutenzione e l’ammodernamento delle infrastrutture della regione.

(Ufficio Stampa ACI World)