News Brevi – 30.06.2021

AEROPORTO DI GENOVA: TORNA IL VOLO PER BARCELLONA DI VUELING – Torna il volo diretto Genova-Barcellona di Vueling. A partire dal 18 luglio la compagnia aerea spagnola tornerà a collegare il capoluogo ligure alla capitale catalana inizialmente due volte alla settimana, per salire a tre volte alla settimana dal mese di settembre. Nel mese di luglio i voli saranno operativi il martedì e la domenica. Ad agosto il collegamento sarà disponibile nei giorni di sabato e martedì, mentre a settembre e ottobre sarà disponibile il martedì, il giovedì e la domenica. Tariffe a partire da 24,99 euro a tratta in agenzia di viaggio e sul sito www.vueling.com

AIR EUROPA RIPRENDE I VOLI PER NEW YORK – Lo scorso 25 giugno, un Boeing 787 Dreamliner di Air Europa, è decollato dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid Barajas per New York. Dopo aver ripreso lo scorso 12 giugno le rotte verso Miami, Air Europa ha ripristinato anche i collegamenti per New York con tre frequenze settimanali – mercoledì, venerdì e domenica e opera in una fascia oraria che garantisce, all’arrivo, presso l’hub dell’aeroporto di Barajas, un ottimo collegamento con la maggior parte delle trenta destinazioni europee e nazionali verso le quali opera la compagnia aerea. Il ritorno di Air Europa negli Stati Uniti rientra nel piano di ripristino dei collegamenti verso quelle destinazioni che eliminano le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, mantenendo le massime garanzie di sicurezza.

AIR ASTANA INCREMENTA IL NUMERO DI VOLI DA FRANCOFORTE PER IL KAZAKHSTAN – A partire dal 12 luglio i voli di Air Astana da Francoforte per Nur Sultan saranno 4 alla settimana. La compagnia ha infatti introdotto, nell’operativo estivo per il Kazakhstan, un volo addizionale il lunedì. Ricordiamo che, dal 1 giugno 2021, tutti i voli Air Astana inclusi quelli per Uralsk (URA) e Atyrau (GUW) operano dal Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Francoforte. I banchi per il check-in si trovano nella Hall E e i clienti premium, inclusi i passeggeri di business class e Nomad Club Gold e Diamond, hanno accesso alla Priority Lounge. Tutte le informazioni sono state aggiornate nei GDS.

AIRBUS: IL SATELLITE EUTELSAT QUANTUM E’ STATO SPEDITO AL SITO DI LANCIO – Il satellite EUTELSAT QUANTUM costruito da Airbus è stato spedito dalle strutture Airbus Defence and Space di Tolosa a Kourou, nella Guyana francese, pronto per il lancio alla fine di luglio su un Ariane 5. Il satellite EUTELSAT QUANTUM è un rivoluzionario passo avanti per i satelliti commerciali, offrendo un’altissima personalizzazione e flessibilità. Fornirà servizi con una riconfigurabilità in orbita senza precedenti in termini di copertura, frequenza e potenza, consentendo il ripristino completo della missione, in qualsiasi posizione orbitale. Utilizzando un software-based design, EUTELSAT QUANTUM sarà il primo satellite universale ad adattarsi ripetutamente ai business requirements. Sarà situato a 48° Est e offrirà un’ampia copertura della regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e oltre, consentendo di coprire qualsiasi area richiesta dal cliente in qualsiasi momento durante la sua vita in orbita. François Gaullier, Head of Telecom Systems di Airbus, ha dichiarato: “La tecnologia che abbiamo sviluppato e costruito per EUTELSAT QUANTUM sta davvero cambiando le regole del gioco, aprendo la strada a fully reconfigurable geo telecommunications satellites. questa tecnologia rivoluzionaria dimostra il valore delle partnership, che riuniscono il meglio di Eutelsat, ESA e Airbus per raggiungere un nuovo standard di connettività flessibile”. EUTELSAT QUANTUM è stato sviluppato nell’ambito di un ESA Partnership Project con Airbus ed Eutelsat. Il satellite fornirà comunicazioni in movimento con capacità dinamiche di modellazione del raggio e di vessel-tracking capabilities, ottimizzate per potenza e rendimento come richiesto dal trasporto marittimo, aeronautico e terrestre. Consentirà inoltre la progettazione su misura di reti dati WAN e la modellazione dinamica del traffico, rispondendo alla domanda dove e quando necessario. Inoltre, fornirà agli utenti Governativi una risposta rapida per la protezione pubblica e il ripristino di emergenza, nonché un controllo sicuro utilizzando la più recente tecnologia di crittografia. La massa del satellite al momento del lancio è di 3,5 tonnellate e la sua durata di progettazione è di 15 anni.

DELTA SI PREPARA A LANCIARE IL VOLO VERSO DUBROVNIK – Delta sta effettuando il conto alla rovescia per l’inizio del suo nuovo servizio per Dubrovnik venerdì 2 luglio. La Croazia è il primo nuovo paese europeo verso il quale Delta inizierà il servizio dall’inizio della pandemia. I suoi clienti attendono con impazienza l’opportunità di scoprire il paese. La compagnia aerea opererà quattro voli non-stop settimanali tra Dubrovnik e New York-JFK, con partenze il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica. I voli sono operati in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic. “I nostri voli per Dubrovnik si stanno rivelando popolari poiché i nostri clienti statunitensi cercano nuove esperienze ora che il mondo sta riaprendo per i viaggi internazionali”, ha affermato Thomas Brandt, Manager – Regional Sales, Delta, in occasione di un evento presso il municipio di Dubrovnik martedì. “Siamo orgogliosi di supportare la ripresa del turismo in Croazia, garantendo allo stesso tempo un ambiente di viaggio sicuro in linea con i requisiti del paese riguardo la prova della vaccinazione o un test negativo per tutti i clienti prima di salire a bordo del volo”. I dati del World Travel and Tourism Council riportano che il turismo rappresenta il 25% del PIL della Croazia. Prima della pandemia, il numero di turisti statunitensi in Croazia era in aumento, con oltre 550.000 visitatori nel 2018 – un aumento del 23% rispetto al 2017, secondo il Ministero del Turismo. Nel frattempo, l’Ufficio di statistica croato ha riferito che il 10% di tutti i visitatori di Dubrovnik proveniva dagli Stati Uniti nel 2019, che è il secondo mercato di origine. “Collegando Dubrovnik, la nostra perla turistica, con una delle città più grandi del mondo, New York, colleghiamo due importanti destinazioni turistiche. Il volo inaugurale di Delta Air Lines è un’altra prova della riconoscibilità della Croazia come destinazione turistica sicura e desiderabile”, ha affermato Nikolina Brnjac, ministro croato del turismo e dello sport. “Dopo il 2020, il nuovo servizio Delta da New York ci aiuterà ad avere un 2021 più prospero e a preservare i posti di lavoro dei nostri colleghi. È un momento emozionante per Dubrovnik, dato che diamo il benvenuto a Delta per la prima volta questo fine settimana”, ha affermato Frano Luetic, amministratore delegato dell’aeroporto di Dubrovnik. In linea con le linee guida locali per l’ingresso, tutti i clienti devono mostrare la prova dello stato di vaccinazione completo, avere un test PCR negativo o una prova del recente recupero da COVID-19 prima di imbarcarsi negli Stati Uniti. DL185, Dubrovnik 13:30, New York-JFK 17:30. DL184, New York-JFK 20:00, Dubrovnik 11:15 (next day).

ANA INTRODUCE I BOEING 767 FREIGHTER TRA PECHINO E TOKYO – All Nippon Airways (ANA) opererà cargo freighters che collegheranno Beijing Capital International Airport (PEK) e Tokyo Narita International Airport (NRT) con due voli di andata e ritorno settimanali a partire dal 2 luglio. Il Boeing 767 Freighter è stato selezionato in risposta all’aumento dell’e-commerce e alla domanda di parti relative ai PC e di altri componenti elettronici. “Siamo entusiasti di far crescere le nostre operazioni cargo in Cina con l’introduzione di freighters a Pechino”, ha affermato Toshiaki Toyama, Executive Vice President of ANA and President of ANA Cargo Inc. “Con le supply chain sotto pressione a causa di interruzioni senza precedenti, ANA continuerà a fare tutto il possibile per facilitare il commercio e garantire che l’economia globale rimanga sulla buona strada per la ripresa. Se la domanda continua a crescere, ci impegniamo a rimanere flessibili nel nostro approccio, adeguando gli orari dei voli e creando voli charter in risposta alle tendenze”. Mentre adegua i servizi per soddisfare le mutevoli condizioni del mercato e la forte domanda cargo, ANA opererà più di 2.000 cargo flights utilizzando freighter and passenger aircraft a luglio. ANA si impegna a utilizzare la sua flotta di due Boeing 777 Freighter e nove Boeing 767 Freighter per soddisfare la domanda e facilitare il commercio internazionale. Nell’ultimo anno, le operazioni cargo di ANA hanno contribuito a mantenere le supply chain globali.

ANA ESPANDE L’ONBOARD CUSTOMER SERVICE CON DIGITAL NEWSPAPER – All Nippon Airways (ANA) sta espandendo la sua e-Library digitale di bordo, aggiungendo 30 giornali da tutto il mondo all’ANA App. ANA aveva smesso di fornire riviste cartacee e giornali a bordo come parte delle sue misure igieniche, tuttavia, come altri articoli nella e-Library, i giornali possono essere scaricati tramite l’app ANA a partire da 24 ore prima dell’orario di partenza previsto del volo. Il contenuto scaricato può essere visualizzato fino a 24 ore dopo l’orario di arrivo previsto. Oltre a offrire opzioni di intrattenimento a bordo, i passeggeri possono anche utilizzare l’app ANA per effettuare prenotazioni di voli, visualizzare le informazioni sull’imbarco e controllare le informazioni aggiornate sui voli. “ANA è costantemente alla ricerca di modi per sfruttare la tecnologia per migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri clienti”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President, Customer Experience Management & Planning. “La decisione di offrire versioni digitali di importanti quotidiani di tutto il mondo ridurrà gli sprechi offrendo ai passeggeri ulteriori opportunità di interagire con notizie e prospettive offerte da giornali che di solito non sono disponibili in formato cartaceo”.

EMIRATES SI PREPARA PER UN INTENSO PERIODO DI VACANZE ESTIVE – Emirates prevede che oltre 450.000 passeggeri viaggeranno da, verso e attraverso il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale di Dubai nel corso dei prossimi due fine settimana su oltre 1.600 voli. I giorni più trafficati per la compagnia aerea saranno i prossimi due fine settimana, 2-3 luglio e 9-10 luglio, anche se si prevede che l’alto traffico passeggeri inizi oggi e durerà fino al 12 luglio. Inoltre, nello stesso periodo, circa 100.000 passeggeri arriveranno a Dubai con voli Emirates per iniziare le vacanze estive. Tutti i punti di contatto Emirates e DXB sono completamente preparati per gestire l’aumento del traffico passeggeri, con misure e protocolli in atto progettati per migliorare la sicurezza mentre i clienti si spostano attraverso il Terminal 3. Insieme alle tecnologie contactless e ai viaggi biometrici leader del settore, i clienti Emirates possono viaggiare con la sicurezza che la compagnia aerea e i suoi partner non hanno risparmiato sforzi per rendere il viaggio in aeroporto il più sicuro e agevole possibile. Ciò include protocolli di pulizia robusti e coerenti per aree ad alto traffico. I clienti sono caldamente invitati ad arrivare in aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo per evitare ritardi. Si ricorda inoltre ai clienti di rivedere gli ultimi requisiti di viaggio verso la destinazione prenotata, incluso se sono necessari moduli, certificati di vaccinazione o test PCR negativi sull’Emirates Travel Hub, che contiene le informazioni più recenti per ogni paese sulla rete di rotte della compagnia aerea. I clienti che volano tra Dubai e Londra, Barcellona, Madrid, Istanbul, New York JFK, Mosca, Francoforte, Charles De Gaulle e Amsterdam possono ora utilizzare IATA Travel Pass per gestire la documentazione di viaggio COVID-19. La compagnia aerea sta portando avanti i piani per implementare la soluzione IATA Travel Pass in tutta la sua rete globale quest’estate.

ETIHAD AIRWAYS ESTENDE “VERIFIED TO FLY” A LIVELLO GLOBALE – Etihad Airways ha esteso la sua iniziativa sui documenti di viaggio “Verified To Fly”, che consente ai viaggiatori di convalidare i propri documenti di viaggio Covid-19 prima di arrivare in aeroporto, alle rotte della sua rete globale. Disponibile per la grande maggioranza dei voli Etihad, per utilizzare il servizio Verified to Fly i passeggeri devono visitare la pagina “Manage my Booking” e seguire le semplici istruzioni per caricare e inviare i propri documenti di viaggio. Gli ospiti riceveranno una conferma una volta che i loro documenti saranno stati approvati in linea con i requisiti governativi e potranno recarsi in aeroporto in tutta sicurezza e tranquillità, sapendo di aver soddisfatto tutti i requisiti essenziali prima del volo. I viaggiatori verificati godono del check-in rapido in aeroporto attraverso il banco dedicato Verified to Fly per un’esperienza più rapida e agevole. Le prime prove hanno dimostrato che gli ospiti Verified to Fly hanno visto i loro tempi di elaborazione al banco check-in quasi dimezzati e il tempo medio di attesa per tutti gli ospiti ridotto, aiutando ad accelerare i viaggi e mantenere le distanze sociali in aeroporto. Lanciato all’inizio di giugno, Verified to Fly si è dimostrato uno strumento di successo per aiutare le persone a tornare a viaggiare, fornendo ai passeggeri la certezza di avere i documenti necessari per soddisfare le regole di viaggio relative al Covid per poter volare. Un vantaggio chiave del programma Verified to Fly di Etihad è che i passeggeri condividono i propri dati solo con la compagnia aerea stessa, senza il coinvolgimento di terzi.

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES RAFFORZA LA COLLABORAZIONE CON IL PARTNER HAHN AIR – Dal 1 luglio 2021, Ukraine International Airlines amplierà la collaborazione con Hahn Air per garantire il pagamento dei voli con carta di credito in BSP/ARC nei mercati esteri. La disattivazione dell’accettazione delle carte di credito (Visa e MasterCard) sarà effettiva dal 30 giugno 2021. In base all’accordo, Ukraine International Airlines passerà la vendita dei suoi voli con pagamento con carta di credito Visa e MasterCard sui moduli Hahn Air (HR-169). Questa opzione sarà disponibile dal 1 luglio 2021 in BSP/ARC nei seguenti territori: USA, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Canada, Norvegia, Svezia, Russia, Turchia, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Australia, Polonia, Irlanda.

BOEING: NUOVO MEMBRO NEL BOARD OF DIRECTORS – Il Boeing Company board of directors ha annunciato oggi che il Lieutenant General Stayce D. Harris è stato eletto nel Board. Farà parte degli Aerospace Safety and Audit committees. Harris, 62 anni, è un pilota esperto di Boeing 747, con oltre 10.000 ore di volo, per United Airlines. È abilitata sui Boeing 747-100/200/400, 757/767 e 777 ed è stata pilota di United Airlines per quasi 30 anni prima di ritirarsi dalla compagnia nel 2020. Harris è un retired United States Air Force Reserve Lieutenant General che ha servito per l’ultima volta come ispettore generale dell’aeronautica. In precedenza ha lavorato come Assistant Vice Chief of Staff and Director, Air Staff, Headquarters United States Air Force. Harris ha fatto la storia diventando la prima donna afroamericana a comandare un Air Force operational flying squadron, wing and numbered Air Forces e ha servito come prima donna ispettore generale dell’aeronautica. “Il Generale Harris è un leader di grande successo che fornirà intuizioni e prospettive basate sulla sua esperienza pratica di pilotaggio degli aerei Boeing e sul suo impegno dimostrato per la sicurezza, la formazione e l’integrità”, ha affermato il presidente di Boeing, Larry Kellner. “Porta quasi quattro decenni di illustre servizio militare e competenza a Boeing e non vediamo l’ora di accoglierla come il nostro nuovo board member”. “Boeing trarrà grandi benefici dalla profonda esperienza del Generale Harris, acquisita durante i suoi decenni di servizio come pilota di linee aeree commerciali e la sua carriera militare”, ha affermato David Calhoun, presidente e CEO di Boeing e membro del board of directors. “Come pilota di aerei Boeing e durante il mio mandato nell’Aeronautica, ho lavorato a stretto contatto con gli aerei commerciali e militari di Boeing per più di tre decenni. Sono lieta di entrare a far parte del board of directors di Boeing”, ha affermato il Generale Harris.

ROLLS-ROYCE ESPANDE L’MTU AIKEN PLANT – Rolls-Royce ha annunciato l’aggiunta di un nuovo Remanufacturing and Overhaul Regional Center presso la sua mtu Aiken manufacturing facility in Graniteville, South Carolina, US. Il progetto fornirà operazioni di rigenerazione e revisione dedicate e semplificate come quelle fornite, ad esempio, nello stabilimento di Magdeburgo in Germania. Costruito accanto alle operazioni di produzione dei motori esistenti di mtu, il nuovo centro porterà internamente le attività di officina e magazzino attualmente in outsourcing e le espanderà per fornire la rigenerazione di motori e componenti mtu serie 2000 e 4000; la revisione dei motori a marchio mtu e di proprietà del cliente; servizi di rilavorazione interni ed esterni per aiutare clienti e distributori a mettere a punto le metriche di manutenzione e performance. L’investimento previsto di 17,4 milioni di dollari creerà una struttura di 109.000 piedi quadrati.