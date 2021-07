Embraer consegna il primo Phenom 300E parte della Duet Collaboration con Porsche

Embraer ha consegnato il primo aereo Phenom 300E in edizione limitata, parte della collaborazione Duet con Porsche, a un cliente sconosciuto a Fort Lauderdale, Florida. L’aereo è stato consegnato al Global Customer Center di Embraer a Melbourne, Florida.

Duet segna la prima vera collaborazione tra i principali produttori aeronautici e automobilistici, abbinando il fastest and longest-ranged single-pilot certified jet con il gold standard nelle auto sportive di produzione, la Porsche 911 Turbo S. Embraer e Porsche, entrambe note per ingegneria, classe, performance e design, hanno lavorato in tandem per creare un’esperienza senza soluzione di continuità from ground to air, utilizzando elementi di design che sono disponibili solo in questo abbinamento. Solo dieci di questi abbinamenti in edizione limitata saranno prodotti.

“Abbiamo progettato Duet in collaborazione con Porsche per introdurre un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per coloro che desiderano arrivare con qualcosa di totalmente originale, pur rimanendo fedeli alla nostra visione di offrire la migliore esperienza nell’aviazione d’affari”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO, Embraer Executive Jets. “Il Phenom 300E è già il light jet più venduto al mondo e continuiamo a spingerci oltre i confini per fornire ancora più valore e portare nuove esperienze ai nostri clienti”.

Essendo il fastest and longest-ranged single-pilot business jet, la serie Phenom 300 ha trasformato la categoria dei light jet. Con la sua tecnologia, il comfort e le performance, il Phenom 300E stabilisce i più alti standard di eccellenza grazie alla cabin altitude migliore della categoria, elevata flessibilità di missione, bassi costi operativi e il miglior valore residuo nel settore. La 911 è il cuore della gamma di prodotti Porsche e vanta una delle tradizioni più lunghe e celebrate nell’industria automobilistica. La 911 Turbo S rappresenta l’apice dei modelli 911 e offre performance eccezionali combinate con un alto grado di usabilità quotidiana.

Duet porta il Phenom 300E e la 911 Turbo S in perfetta armonia poiché l’ispirazione del design per l’aereo rispecchia quella dell’auto e viceversa. A partire dai sedili, lo stile di cucitura dei sedili del Phenom 300E è stato modellato su quello della 911 Turbo S. Entrambi i sedili presentano anche red pull straps, Speed Blue accent stitch e coperture in fibra di carbonio. Anche i sedili del flight deck sono stati ridisegnati per adattarsi ai sedili dell’auto. All’esterno, sia l’aereo che l’auto condividono uno schema di verniciatura abbinati, completi di finitura bicolore personalizzata e strisce dipinte a mano in Brilliant Chrome e Speed Blue, creando un’estetica fluida in entrambe le macchine ad alte prestazioni.

L’esclusivo logo della collaborazione, che rappresenta i requisiti aerodinamici sia dell’aeromobile che dell’auto, è impresso sui poggiatesta dei sedili dell’aeromobile (che rappresenta la portanza) e impresso sui poggiatesta dell’auto (che rappresenta il carico aerodinamico), nonché presente sul bordo laterale dell’aereo e montato vicino alla porta principale. Ogni abbinamento presenta anche un badge speciale, che rappresenta uno dei soli dieci consegnati. Il cliente ha la possibilità di selezionare la posizione di un blue chip, che riflette la sua posizione tra le dieci unità. Per evidenziare ulteriormente l’esclusività di questo abbinamento, il numero di registrazione dell’aeromobile è dipinto sulla parte inferiore dell’ala posteriore dell’auto per dimostrare che l’auto specifica appartiene a un aeromobile unico.

Per celebrare questa prima collaborazione, i clienti Duet che accettano la consegna sia dell’aereo che del veicolo riceveranno accessori unici ed esclusivi. Gli accessori includono un set di valigie personalizzato Duet con borsa da pilota e weekender disponibile con la 911 Turbo S, nonché un orologio Porsche Design 1919 Globe timer UTC con cassa in titanio ispirato al flight deck dell’aereo disponibile con il jet.

