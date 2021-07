Bombardier consegna i primi due velivoli Global 7500 a clienti canadesi

Bombardier ha annunciato che due aerei Global 7500 sono stati consegnati a due diversi clienti canadesi, segnando le prime consegne del business jet di punta in Canada. Entrambi gli aeromobili saranno gestiti e offerti per il charter dal principale fornitore canadese di servizi aeronautici, Chartright Air Group, e avranno sede presso l’aeroporto internazionale Pearson di Toronto.

Con l’aumento della produzione e una flotta mondiale in crescita che conta più di 50 velivoli, l’aereo Global 7500 continua a superare le aspettative del mercato e rafforza la sua reputazione.

“Mentre il business jet Global 7500 viene assemblato a Toronto e completato e consegnato da Montreal, siamo lieti che più canadesi avranno l’opportunità di condividere l’enorme orgoglio che proviamo in Bombardier quando assistiamo al decollo di questo spettacolare aereo”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier.

“Il nostro Global 7500 continua a ridefinire i viaggi d’affari a lunga distanza”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales, New Aircraft, Bombardier. “Le performance superiori, l’esperienza di volo lussuosa e il volo fluido tipico di questo aereo apriranno un nuovo mondo di possibilità di viaggio a lungo raggio per i clienti canadesi, come ha fatto in altre parti del mondo”.

Con un range di 7.700 miglia nautiche, una velocità massima di Mach 0,925 e notevoli short-field performance, l’aereo può trasportare passeggeri da Toronto a Johannesburg e da Montréal a Bangkok senza scalo.

“C’è un enorme fermento intorno al business jet Global 7500 e per ottime ragioni. Questo aereo stabilisce un nuovo standard del settore praticamente a ogni livello e il team di Chartright è entusiasta di essere il primo operatore charter in Canada ad accogliere questi prestigiosi velivoli come parte della sua flotta gestita”, ha affermato Adam Keller, Presidente, Chartright Air Group. “Con più clienti che si rivolgono al charter per comodità e tranquillità, non vediamo altro che un brillante futuro davanti”.

Le quattro spaziose aree abitative dell’aereo, inclusa una cabina con letto e doccia permanenti opzionali, sono progettate per offrire il massimo del comfort e del benessere sui voli a lunga distanza. La collezione di sedute Nuage brevettata di Bombardier offre un comfort rivoluzionario, l’esclusivo sistema di illuminazione Soleil aiuta a combattere il jet lag. Bombardier Per Air, un sofisticato sistema di purificazione e circolazione dell’aria con un filtro HEPA avanzato, cattura fino al 99,99% di allergeni, batteri e virus, e l’innovativo Smooth Flex Wing riduce al minimo gli effetti della turbolenza.

