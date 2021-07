La Commissione Europea avvia un’indagine approfondita sulla proposta di acquisizione di Air Europa da parte di IAG

L’European Commission ha aperto una in-depth investigation per valutare la proposta di acquisizione di Air Europa da parte di IAG, ai sensi dell’EU Merger Regulation.

L’Executive Vice-President Margrethe Vestager, responsible for competition policy, ha dichiarato: “IAG, che vola con Iberia e Vueling, tra gli altri, e Air Europa sono le principali compagnie aeree in Spagna. Sono anche i principali fornitori di connettività tra la Spagna, il resto dell’Europa e l’America Latina. Valuteremo attentamente se l’operazione proposta influirà negativamente sulla concorrenza sulle domestic, short-haul and long-haul routes da e per la Spagna, portando eventualmente a prezzi più elevati e a una qualità ridotta per i viaggiatori. Sebbene la situazione finanziaria di molte compagnie aeree sia ancora fragile, ci sono segnali che la domanda di servizi di trasporto aereo si stia riprendendo dalla crisi coronavirus. È importante garantire che la ripresa del settore avvenga in un ambiente competitivo preservando una scelta sufficiente per i viaggiatori”.

IAG e Air Europa sono rispettivamente il primo e il terzo fornitore di scheduled passenger air transport services in Spagna. Entrambi operano una rete di rotte domestiche spagnole, nonché rotte a corto raggio tra la Spagna e altri paesi dell’European Economic Area (EEA) o al di fuori dell’EU e rotte a lungo raggio tra la Spagna e le Americhe.

“La Commission’s preliminary market investigation ha rivelato che IAG e Air Europa competono testa a testa per i servizi di trasporto aereo passeggeri in Spagna, in particolare su diverse rotte da Madrid verso gli Stati Uniti e l’America latina, e su diverse rotte nazionali e a corto raggio, tra cui rotte di collegamento che portano i passeggeri a Madrid per continuare il loro viaggio sui voli a lungo raggio verso gli Stati Uniti e l’America Latina.

In questa fase, la Commissione teme che l’operazione proposta possa ridurre significativamente la concorrenza su 70 origin and destination (O&D) city pairs all’interno e da/per la Spagna, sulle quali entrambe le compagnie aeree offrono servizi diretti. Su alcune rotte, IAG e Air Europa sono state le uniche due compagnie aeree operanti.

La Commissione è inoltre preoccupata per l’effetto dell’operazione proposta sulle rotte sulle quali altre compagnie aeree si affidano alla rete domestica e a corto raggio di Air Europa per le proprie operazioni presso l’aeroporto di Madrid e una serie di altri aeroporti dell’EU. Senza il traffico feeder di Air Europa, alcune compagnie aeree potrebbero decidere di interrompere i propri servizi verso destinazioni internazionali servite anche da IAG, riducendo la scelta per i viaggiatori.

In questa fase, la Commissione ha riscontrato che la concorrenza di altre compagnie, compresi gli European low-cost carriers, probabilmente non costituirebbe un vincolo sufficiente per la merged entity sulle rotte in cui avrebbe quote di mercato elevate. Analogamente, la pressione concorrenziale delle European network airlines or Latin American airlines appare insufficiente”, prosegue il comunicato della Commissione Europea.

“L’operazione proposta è stata notificata alla Commissione in un momento in cui la ripresa del settore dell’aviazione dalle conseguenze dell’epidemia coronavirus è ancora incerta. La Commissione ha studiato la misura in cui la crisi del coronavirus avrebbe avuto un impatto sulle operazioni di IAG, Air Europa e dei loro concorrenti e quindi sul panorama competitivo a medio e lungo termine.

Sulla base delle informazioni disponibili durante la prima fase dell’indagine, la Commissione non era in grado di determinare se nel lungo periodo le compagnie avrebbero continuato a competere su ogni singola rotta su cui erano solite competere prima della crisi. Tuttavia, la Commissione assume la posizione preliminare secondo cui IAG e Air Europa rimangono i concorrenti effettivi o potenziali più vicini sulle relevant O&D city-pairs indagate dalla Commissione.

IAG e Air Europa hanno stipulato memorandum d’intesa con due compagnie aeree spagnole come potenziali remedy takers, ma hanno deciso di non presentare rimedi durante l’indagine iniziale. La Commissione effettuerà ora un’indagine approfondita sugli effetti dell’operazione proposta per determinare se è probabile che riduca significativamente la concorrenza effettiva.

L’operazione proposta è stata notificata alla Commissione il 25 maggio 2020. IAG e Air Europa hanno deciso di non presentare impegni. La Commissione dispone ora di 90 giorni lavorativi, fino al 5 novembre 2021, per prendere una decisione. L’apertura di una in-depth investigation non pregiudica l’esito dell’indagine”, conclude il comunicato della Commissione Europea.

(Ufficio Stampa European Commission)