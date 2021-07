Lufthansa volerà da Monaco a Dubai

Giusto in tempo per il semestre invernale e in concomitanza con l’apertura dell’EXPO, Lufthansa decollerà da Monaco direttamente a Dubai.

Dal 1 ottobre al 23 aprile un Airbus A350-900 volerà tre volte a settimana verso il Golfo. LH638 opera con orari di volo ideali: partenza da Monaco alle 22:30, arrivo a Dubai alle 6:40 del giorno successivo. Il volo di ritorno parte alle 8:30 e arriva a Monaco alle 12:50.

“Siamo lieti di poter offrire un’attraente destinazione a lungo raggio come nuova rotta da Monaco per la prima volta dall’inizio della pandemia. A causa dell’elevata domanda, Monaco è il terzo hub di Lufthansa Group ad aggiungere Dubai al suo orario dei voli, dopo Francoforte e Zurigo. E per la prima volta, i nostri passeggeri potranno viaggiare da Monaco agli Emirati con l’aereo a lungo raggio più sostenibile della nostra flotta: l’Airbus A350-900”, afferma Stefan Kreuzpaintner, Head of the Munich hub and Head of Sales for the Lufthansa Group.

Lufthansa ha già volato da Monaco a Dubai dal 2003 al 2016, più recentemente con un Airbus A330.

La salute e la sicurezza dei passeggeri sono una priorità assoluta per Lufthansa. I servizi offerti a bordo e le procedure prima e durante il volo sono stati quindi adeguati alle attuali esigenze normative. Ciò vale, tra l’altro, per le regole sul distanzanziamento per l’imbarco e lo sbarco e per l’obbligo di indossare una mascherina medica. I filtri Hepa assicurano la qualità dell’aria della cabina, paragonabile a una sala operatoria.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)