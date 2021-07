Airbus e Delta TechOps danno il benvenuto a GE Digital nella aviation Digital Alliance

L’aviation Digital Alliance, la partnership avviata da Airbus e Delta TechOps nel 2019, si sta espandendo per includere GE Digital. La visione dell’ampliata Digital Alliance è quella di sviluppare ulteriormente soluzioni reali che frenino le interruzioni operative, guidino i progressi negli eventi di manutenzione non pianificati e, in ultima analisi, beneficino delle performance finanziarie bottom-line degli operatori commerciali globali.

Sotto l’ombrello dell’alleanza questi leader del settore combineranno il loro rispettivo know-how riguardo aircraft systems, airline and maintenance operations, digital analytics, così come operational data and front-end user applications. In particolare, l’ingresso di GE nell’alleanza collegherà la sua vasta aerospace systems engineering expertise e la best-in-class predictive analytics alla suite Skywise di Airbus di comprovate soluzioni digitali e all’eccellenza operativa e di manutenzione di Delta, con i relativi modelli predittivi.

Il risultante portafoglio cross-fleet di servizi integrati offerti dall’alleanza offrirà risparmi sui costi, efficienze di rete e maggiore disponibilità della flotta a circa 140 clienti in tutto il mondo che sono già impegnati con Skywise Core. Con le aggiunte capacità di analisi di GE Digital e il portafoglio di sistemi che copre una varietà di aeromobili, i vettori beneficeranno ulteriormente di cross-fleet health monitoring and diagnostics, reliability analysis and predictive maintenance analytics, consentendo ai vettori di evitare interruzioni operative e di accelerare le decisioni di manutenzione, prevedendo rapidamente i potenziali problemi in servizio in tutte le loro flotte di aeromobili.

Le capacità integrate trasformeranno digitalmente le operazioni dei vettori portando una più forte collaborazione tra gli airline maintenance control centers (MCC) e gli engineering and reliability teams.

Andrew Coleman, Senior Vice President e General Manager Aviation Software di GE Digital, ha commentato: “Non vediamo l’ora di portare le nostre capacità di analisi e una copertura significativa sulle parti degli aeromobili alla aviation Digital Alliance, insieme ad Airbus e Delta TechOps. In tal modo, le nostre capacità congiunte si integreranno nelle potenti applicazioni di Skywise e porteranno anche l’esperienza software di GE Digital alle flotte di 140 compagnie aeree clienti impegnate con la piattaforma Skywise Core”.

Don Mitacek, Senior Vice President, Delta TechOps & President, Delta TechOps Services Group (DTSG), ha dichiarato: “I team Delta TechOps hanno un’esperienza senza precedenti nei loro ruoli per supportare in modo sicuro e strategico le vaste operazioni di manutenzione della flotta aerea globale di Delta, oltre al portafoglio completo di servizi per i nostri oltre 150 maintenance, repair and overhaul customers in tutto il mondo. Insieme nell’aviation Digital Alliance con Airbus e ora dando il benvenuto a GE Digital, i nostri team non vedono l’ora di unire i nostri punti di forza complementari sulla piattaforma Skywise, per il reciproco vantaggio di tutti”.

Lionel Rouby, Senior Vice President, Customer Services Innovation & Digital Solutions di Airbus, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere GE Digital nella aviation Digital Alliance. La risultante combinazione del know-how di Delta nelle operazioni e nella manutenzione per le compagnie aeree, l’esperienza nella progettazione degli aeromobili di Airbus, i “big data” della flotta operativa di Skywise e ora l’analisi predittiva leader del settore di GE, fornirà un valore ancora maggiore per la moltitudine di compagnie aeree in tutto il mondo connesse alla piattaforma Skywise Core. Queste compagnie aeree beneficeranno presto di soluzioni digitali ancora più potenti”.

L’alleanza copre airframe and systems analytics and predictive maintenance per una vasta gamma di ATA chapters su aeromobili Airbus sia single-aisle che widebody. Delta contribuisce con capacità di analisi che coprono quasi tutti i tipi e le configurazioni di cellule e motori di Airbus e di altre flotte di aeromobili OEM. Essendo attualmente l’unico cliente tra i membri dell’alleanza, Delta può anche garantire che i prodotti siano convalidati e applicabili.

GE Digital completerà il portafoglio esistente dell’alleanza portando le proprie ampie capacità di analisi. L’attrezzatura e i relativi modelli predittivi che GE Digital contribuirà comprendono molti tipi di sistemi di aeromobili in vari ATA chapters. Nel complesso, l’adesione di GE all’alleanza raddoppierà approssimativamente sia il numero di algoritmi di analisi che il numero di parti di aeromobili che possono essere monitorati dall’analisi.

Per sostenere la crescita dell’aviation Digital Alliance, Airbus ha istituito un team dedicato di data scientists, customer experience designers and software developers con sede ad Atlanta per lavorare a stretto contatto con Delta TechOps e GE Digital.

