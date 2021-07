Aeroporto di Venezia: ritorna il volo su Dubai di Emirates

Riprende oggi l’attività di Emirates all’aeroporto Marco Polo di Venezia con il volo in modalità “covid-tested” da Dubai, che permette ai passeggeri in arrivo dall’emirato e da destinazioni extraeuropee di non sottoporsi alla quarantena.

Il volo Emirates EK135 da Dubai è atterrato a Venezia alle 13.25 ed è ripartito alla volta di Dubai alle 15.50. I collegamenti sono effettuati tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato) con un Boeing 777-300ER equipaggiato con 8 private suites in First Class, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e ampio spazio per 310 passeggeri in Economy Class.

In tutte le classi, i passeggeri possono usufruire di oltre 4.500 canali di intrattenimento on demand su ice, il pluripremiato servizio di intrattenimento di bordo, e di generose franchigie bagaglio.

Monica Scarpa, Amministratore del Gruppo SAVE, ha dichiarato: “E’ una grande emozione accogliere nuovamente al nostro aeroporto un partner consolidato come Emirates, con il quale si riattivano i voli con il Medio Oriente e con le destinazioni collegate dalla compagnia attraverso il suo grande hub di Dubai”.

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Photo Credits: Gruppo SAVE)