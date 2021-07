Nuovi voli Air Dolomiti da Monaco per la Danimarca

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, rende nota una nuova destinazione in partenza dall’hub di Monaco di Baviera. A partire dal prossimo 9 luglio 2021, due voli alla settimana collegheranno la città tedesca all’aeroporto danese di Aarhus, la seconda città della Danimarca.

I voli, operati in codeshare con Lufthansa e attivi il lunedì e venerdì, saranno acquistabili sul sito internet della compagnia ed effettuano il seguente operativo:

EN8350, Monaco di Baviera – Aarhus, 12.20 – 14:05 lunedì, venerdì.

EN8351, Aarhus – Monaco di Baviera, 14:45 – 16:30 lunedì, venerdì.

La pianificazione di questi voli fa parte di un più ampio progetto di crescita che mira ad ampliare l’offerta di destinazioni di Air Dolomiti. L’importante hub di Monaco di Baviera si arricchirà in questo modo di una nuova connessione per la Danimarca da proporre ai propri passeggeri.

“Siamo davvero lieti di iniziare a collaborare con l’aeroporto di Aarhus, di costruire nuovi legami che renderanno la nostra offerta più variegata e che ci permetteranno di incontrare nuovi passeggeri a cui offrire i nostri servizi. L’avvio di questa rotta vuole essere un segnale incoraggiante dopo la difficile fase di ripartenza dovuta alla pandemia. Il nuovo volo ci permette di stringere ulteriormente il legame con l’hub di Monaco di Baviera e di differenziare la nostra offerta garantendo dei voli punto a punto dalla Germania alla Danimarca”, afferma Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti.

“Monaco di Baviera è una destinazione importante per l’aeroporto di Aarhus. C’è un notevole traffico commerciale tra la Germania meridionale e la Danimarca continentale che possiamo ben servire con sei partenze settimanali. Allo stesso tempo, i viaggiatori avranno accesso diretto alla straordinaria rete di rotte di Monaco di Baviera di Lufthansa, che conta oltre 100 destinazioni internazionali in tutto il mondo. Inoltre Monaco di Baviera è una destinazione turistica molto attraente, ancora relativamente sconosciuta a molti danesi, ma che rappresenta un’alternativa interessante alle classiche capitali europee per un soggiorno prolungato nel fine settimana, tutto l’anno”, afferma Nicolai Krøyer, CEO dell’aeroporto di Aarhus.

“Sono molto felice di questo nuovo collegamento che permetterà di raggiungere facilmente Aarhus da diverse città Italiane. Aarhus è la seconda città della Danimarca ed è perfetta per un city break. Dall’esperienza urbana all’insegna di design, architettura, cultura e gastronomia, ad un’immersione nella natura in pieno lifestyle danese, Aarhus è una destinazione tutta da scoprire nel 2021, ricca di grandi e piccole meraviglie. Si respira l’atmosfera raccolta e accogliente di un piccolo borgo, dove tutte le principali attrazioni sono raggiungibili a piedi o in bicicletta. Ma la città è ideale anche per un soggiorno più lungo, per poter esplorare tutta la regione circostante. Il nuovo collegamento sarà un invito e un’opportunità anche per gli operatori di settore che potranno sviluppare la propria programmazione della Danimarca e proporre così nuove ed entusiasmanti esperienze”, commenta Ghita Scharling Sørensen, Market Director, Italy & France di VisitDenmark.

Il nuovo collegamento aderirà a Miles & More permettendo ai frequent flyer di ottenere i numerosi vantaggi previsti dal programma premio.

Connubio perfetto tra antico e moderno, con le sue attrazioni dal sapore di una volta – come il museo a cielo aperto La Città Vecchia, e le architetture avveniristiche lungo il porto, Aarhus è tra le città più felici al mondo, e si è guadagnata anche il titolo di “città dei sorrisi”, per la sua atmosfera vivace e la popolazione giovane. Tra musei interessanti, quartieri dello shopping e viuzze pittoresche, Aarhus offre l’opportunità di assaporare lo stile di vita danese – green e rilassato, nonché l’ottima cucina nordica, con una varietà di esperienze per tutti i gusti. Senza dimenticare la vicinanza alla natura circostante: una pedalata sulle spiagge, o un’escursione nei boschi e nei parchi nazionali a due passi dalla città, renderanno il city break a Aarhus ancor più indimenticabile.

Ulteriori informazioni sui voli sono disponibili sul sito www.airdolomiti.it, oltre che sulle pagine social della Compagnia.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)