Wizz Air apre la base di Roma Fiumicino

L’apertura di oggi della base di Roma Fiumicino rappresenta un’altra pietra miliare nelle operazioni italiane di Wizz Air. La base di recente apertura rafforza ulteriormente la presenza di Wizz Air in Italia ed è una forte testimonianza del suo impegno nello sviluppo del network italiano. Con 4 Airbus A321 basati nella capitale del Paese e il lancio di 32 nuovi collegamenti, la compagnia aerea continua ad incrementare la sua offerta italiana per offrire ai passeggeri un’ampia varietà di destinazioni con tariffe a partire da 19,99 EUR.

Wizz Air ha iniziato a volare in Italia nel 2004 con il primo volo partito da Bergamo alla volta di Katowice, in Polonia. Da allora la compagnia aerea ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri da e verso l’Italia. In poco più di 12 mesi, Wizz Air ha inoltre basato 19 aeromobili in tutta Italia e opera un totale di 261 rotte verso 91 destinazioni in 33 paesi. Questa crescita dinamica rappresenta un aumento dell’80% della capacità dall’annuncio della creazione della prima base in Italia nella primavera del 2020.

Il continuo investimento di Wizz Air nel mercato sosterrà la ripresa post-pandemia del settore turistico italiano, oltre a stimolare la crescita economica nel paese e fornire servizi a basso prezzo e di alta qualità tanto attesi per i passeggeri che desiderano una piccola vacanza dopo un lungo periodo di lockdown.

Intervenendo oggi alla conferenza stampa, George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air Group, ha dichiarato: “Sono lieto di celebrare l’apertura della nostra nuovissima base all’aeroporto di Roma Fiumicino. La nostra espansione a Roma è alla base del nostro impegno a continuare ad investire in Italia e a sostenere la ripresa economica italiana, oltre ad offrire ai consumatori un’ampia gamma di destinazioni convenienti a tariffe basse. Negli ultimi 12 mesi abbiamo basato in Italia 19 velivoli e continueremo ad investire nel mercato raddoppiando la nostra presenza nei prossimi tre anni lanciando ulteriori basi operative e nuove rotte nazionali e internazionali. Il nostro nuovissimo aereo della famiglia A320neo e le nostre misure di protezione avanzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori operando con il minor impatto ambientale. Accogliamo con favore l’introduzione del certificato UE COVID-19 e speriamo che renderà la circolazione più facile e senza preoccupazioni delle persone all’interno dell’Unione Europea. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso, mentre ci impegniamo a diventare la compagnia aerea italiana più amata e attenta all’ambiente”.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, ha affermato: “Nel giorno in cui l’entrata in servizio del Green Certificate faciliterà gli spostamenti all’interno del territorio Europeo, accogliamo con estremo interesse l’avvio della nuova base di Wizz Air a Roma Fiumicino. In un contesto in cui si consolidano i segnali di una ripresa già partita, questo sviluppo rappresenta una conferma dell’attrattività del mercato Romano, unita alla capacità di ADR nell’intercettare investimenti da parte di clienti solidi e con una visione di lungo periodo. Un progetto che ben si raccorda con le potenzialità offerte dall’eccellenza del nostro aeroporto a livello mondiale che, non a caso, tra i tanti riconoscimenti avuti, è stato il primo scalo al mondo a ricevere 5 stelle Skytrax per l’adozione delle misure sanitarie e protocolli di sicurezza. Crediamo inoltre che tale sviluppo, la cui valenza assume ancor più rilevanza dato il momento storico di forte crisi del settore aeroportuale e dell’aviazione in genere, si inserisca con coerenza nella visione di ADR di ricercare una crescita sostenibile dei flussi di traffico a maggior valore aggiunto e minore pressione competitiva quali quelli Extra EU oltre ai mercati nuovi tout court, con uno sguardo attento all’impatto ambientale grazie all’utilizzo di aeromobili di ultima generazione”.

L’annuncio di oggi arriva in concomitanza con l’introduzione in Unione Europea del certificato UE COVID-19, noto anche come “Green Pass”. Il certificato digitale COVID dell’UE faciliterà la circolazione sicura e libera dei cittadini nell’UE durante la pandemia COVID-19.

“Il certificato sarà introdotto e accettato in tutti gli Stati membri dell’UE e sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2021. Contribuirà a sancire che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato. Quando il titolare del certificato digitale UE COVID-19 viaggerà dovrebbe essere esente dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato digitale UE COVID-19, a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”, afferma Wizz Air.

L’apertura della nuova base di Wizz Air in Italia oggi rafforza l’impegno della compagnia aerea a operare nel rispetto dell’ambiente. Con una flotta con sede in Italia di un’età media di 0,9 anni composta dai più efficienti e sostenibili aeromobili a corridoio singolo della famiglia Airbus A320neo attualmente disponibili, le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY2020 (57,2 gr/km/passeggero ). Grazie al più grande portafoglio ordini di oltre 244 aeromobili all’avanguardia della famiglia Airbus A320neo, la compagnia aerea si impegna a ridurre ulteriormente la propria impronta ambientale del 25% per ogni passeggero fino al 2030, insieme a oltre 60 iniziative di sostenibilità, compresa la compensazione del carbonio, l’efficienza nei consumi e la riduzione del rumore.

Wizz Air è stata una delle prime compagnie aeree a introdurre una nuova era di viaggi sanificati, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio in tutta la sua rete.

Aggiungendo WIZZ Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che, se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. Fornire questo ulteriore livello extra di protezione per le prenotazioni dei passeggeri rappresenta una garanzia durante questi tempi incerti.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)