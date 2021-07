Aeroporto di Forlì: inaugurato il volo Forlì – Lodz

Forlì guarda all’Est Europa con la sua seconda destinazione internazionale. È stato inaugurato questa mattina il primo volo verso Lodz dall’aeroporto Ridolfi, avviando così un interessante e strategico collegamento tra la Romagna e la Polonia in ambito industriale, turistico, commerciale e sociale.

Lodz è la terza città polacca per popolazione ed è un centro industriale tra i più importanti dell’intera nazione, distante pochi chilometri dalla capitale Varsavia. Lodz è famosa per l’industria tessile che la rende la capitale della moda in Polonia ed infatti ogni anno ad ottobre organizza la Fashion Week, evento che richiama stilisti da tutto il mondo.

L’aeroporto, intitolato alla memoria dello scrittore polacco Wladyslaw Reymont, dista circa 6 chilometri da Lodz ed è tra i più tecnologici ed innovativi dell’Est Europa.

Sarà Lumiwings a collegare l’aeroporto Ridolfi con Lodz, garantendo due voli a settimana il venerdì.

L9 807 Forlì – Lodz 12.15 – 14.15.

L9 808 Lodz – Forlì 15.05 – 17.15.

Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.lumiwings.com.

(Ufficio Stampa Forlì Airport)