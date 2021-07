Emirates: promozioni per chi pianifica le vacanze a Dubai

Emirates ha lanciato un’offerta per chi sta pianificando le vacanze a Dubai. Tutti i clienti della compagnia potranno ammirare Dubai da una nuova prospettiva, con un biglietto gratuito per “At the Top”, uno dei ponti di osservazione più alti del mondo del grattacielo Burj Khalifa.

Per poter apprezzare questa vista panoramica sull’affascinante e mutevole landscape di Dubai, i clienti Emirates avranno la possibilità di usufruire di questa offerta a valore aggiunto per i biglietti in qualsiasi classe di cabina: basta prenotare il proprio viaggio a Dubai su emirates.com con il codice promozionale TOP2021 o tramite gli agenti di viaggio partecipanti entro il 22 luglio, per viaggiare fino al 30 settembre 2021.

La magnifica struttura che svetta sullo skyline di Dubai si trova accanto al Dubai Mall e ha attirato visitatori da tutto il mondo sin dall’apertura nel 2010. Non solo il Burj Khalifa è la struttura autoportante più alta del mondo, ma detiene anche il record per ascensori a due piani più veloci, che si muovono a 10 m/s.

Dal piano 124, i visitatori potranno osservare più da vicino al mondo sottostante attraverso telescopi ad alta potenza e uscire sulla terrazza di osservazione pubblica all’aperto con vista sullo skyline in continua evoluzione. La visita continua al piano 125, a 456 metri, con un ampio ponte per una splendida vista a 360 gradi della città.

L’esperienza è completa solo con una visita al Dubai Mall, un vivace centro di shopping e intrattenimento che ospita l’Acquario di Dubai e lo Zoo sottomarino. I visitatori potranno concludere la splendida giornata in uno dei tanti ristoranti della struttura mentre si godono lo spettacolare musical coreografato della Fontana di Dubai.

Emirates ha riavviato in sicurezza i voli verso oltre 120 destinazioni nel suo network globale e attualmente opera 21 voli passeggeri settimanali da quattro città italiane (Milano, Roma, Venezia e Bologna) a Dubai. Dalle spiagge assolate all’ospitalità di livello mondiale, alle strutture ricreative, Dubai offre una varietà di esperienze di primo livello. È stata una delle prime città al mondo a ottenere il marchio Safe Travels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che comprova le misure complete ed efficaci operate dalla città per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti.

I vantaggi non si fermano qui. I soci di Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, potranno accumulare Miglia Double Tier su tutti i voli per Dubai prenotati prima del 31 luglio, per viaggi fino al 31 dicembre 2021.

Fino al 30 settembre, tutti i clienti potranno ottenere ancora di più dal loro soggiorno a Dubai con My Emirates Pass. Mostrando semplicemente la carta d’imbarco Emirates in una delle oltre 450 località partecipanti, i visitatori avranno la possibilità di vivere Dubai a un prezzo inferiore, in alcuni dei migliori ristoranti della città, parchi tematici celebri nel mondo, spa e gite avventurose.

Con queste offerte e con le tariffe di andata e ritorno in Economy Class dall’Italia a Dubai a partire da €499, e la tariffa in Business Class a partire da €2.499, questo è il momento ideale per prenotare le vacanze 2021.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)