News Brevi – 02.07.2021

AEROPORTO DI GENOVA: RIPRENDE IL COLLEGAMENTO DI LUFTHANSA CON FRANCOFORTE – Ha ripreso il via venerdì 2 luglio il volo diretto Genova-Francoforte di Lufthansa. Il collegamento è operativo fino a 7 giorni su 7, e fino a due volte al giorno. Grazie al volo Genova-Francoforte, i passeggeri in partenza dal “Cristoforo Colombo” possono non solo raggiungere la capitale economica della Germania, ma anche proseguire il loro viaggio verso decine di destinazioni collegate grazie al network di Lufthansa. I biglietti per volare da Genova a Francoforte, o verso le altre destinazioni raggiungibili grazie al network della compagnia aerea, sono disponibili sul sito di Lufthansa all’indirizzo www.lufthansa.com, oppure in agenzia di viaggio.

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI GIUGNO 2021 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di giugno 2021. A giugno Ryanair Group ha trasportato 5,3 milioni di passeggeri (2020: 0,4 milioni), con un load factor del 72%. Nel primo trimestre (da aprile a giugno), Ryanair Group ha trasportato 8,1 milioni di passeggeri con un load factor del 73% (1,0 milioni ad aprile con load factor del 67%, 1,8 milioni a maggio con load factor del 79%, 5,3 milioni a giugno con load factor del 72%). Ryanair ha operato circa 38.000 voli a giugno.

QATAR AIRWAYS FIRMA UN ACCORDO PLURIENNALE DI SPONSORIZZAZIONE CALCISTICA CON CONCACAF – Qatar Airways continua ad espandere il suo portafoglio di sponsorizzazioni sportive globali dopo un accordo pluriennale con la Confederation of North, Central America and Caribbean Football Association (Concacaf). La compagnia aerea inizierà la sua partnership come compagnia aerea ufficiale per la prossima Concacaf Gold Cup 2021, che si svolgerà dal 2 luglio al 1 agosto. L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta una grande opportunità per noi di Qatar Airways per connettere i fan di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra presenza nelle regioni del Nord, Centro America e Caraibi, dove il calcio è profondamente radicato nella cultura e nello stile di vita. Con potenzialmente milioni di fan che guardano da casa e decine di migliaia di spettatori che assistono alle partite della Gold Cup, questa alleanza aiuterà a cementare il nostro obiettivo di riunire le persone”. Qatar Airways offre più di 100 voli settimanali verso 12 destinazioni negli Stati Uniti: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Filadelfia (PHL), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington, DC (IAD). La compagnia aerea opera anche voli giornalieri per Montreal, in Canada. La compagnia aerea sta attualmente sponsorizzando UEFA Euro 2020™ e ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali che include organi di governo del calcio come FIFA, UEFA e CONMEBOL. In qualità di partner ufficiale della FIFA, Qatar Airways ha sponsorizzato eventi tra cui le edizioni 2019 e 2020 della FIFA Club World Cup™ e sponsorizzerà la FIFA World Cup Qatar 2022™. Qatar Airways sponsorizza anche alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, tra cui Paris Saint-Germain, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Al Sadd SC.

SWISS NOMINA IL NUOVO HEAD OF REGIONAL SALES SWITZERLAND – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Marco Willa nuovo Head of Regional Sales Switzerland. Nella sua nuova funzione, che assumerà il 1° settembre, Willa sarà responsabile insieme al suo team delle vendite, della gestione della distribuzione dei servizi di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group all’interno del mercato svizzero. Willa riporterà sia a Jürgen Siebenrock, Head of Area Management Home Markets Lufthansa Group, sia allo SWISS Chief Commercial Officer, Tamur Goudarzi Pour. Succede a Jürg Christen, che andrà in pensione anticipata alla fine di agosto. Marco Willa, 35 anni, presta servizio nel settore del trasporto aereo dal 2008. Ha assunto la posizione attuale, a capo del team di vendita e distribuzione di Lufthansa Group per i mercati del Regno Unito, dell’Irlanda e dell’Islanda presso la loro base di Londra (Regno Unito), nel 2017. In precedenza ha trascorso tre anni come SWISS global key account manager in Zurich e in precedenza aveva maturato un’ulteriore preziosa esperienza nel Product Management presso Swiss WorldCargo e nell’Asset Management di SWISS. “Marco Willa è sia un esperto dirigente che un comprovato specialista delle vendite”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Con i suoi molti anni di esperienza in varie aree del Gruppo sia in Svizzera che all’estero, è l’incaricato ideale per questa posizione impegnativa. Non vedo l’ora di lavorare con lui e gli auguro ogni successo nella sua nuova veste”.

ICAO: L’AVIAZIONE SARA’ FONDAMENTALE PER IL RECUPERO NELLE ISOLE DEL PACIFICO – Il Pacific Regional Aviation Ministers Meeting ha fornito all’ICAO Secretary General, Fang Liu, una piattaforma per ribadire l’importanza fondamentale di posizionare l’aviazione come componente chiave nella pianificazione della ripresa dalla pandemia. L’incontro è stato ospitato virtualmente il 30 giugno dal governo della Papua Nuova Guinea, rappresentato dal suo ministro per l’aviazione civile, Sekie Agisa, e dal suo ministro per i trasporti e le infrastrutture, William Samb. I ministri responsabili dell’aviazione civile e alti funzionari dell’aviazione degli Stati delle isole del Pacifico si sono riuniti al fine di raggiungere l’impegno nei confronti della Port Moresby Declaration on Aviation Safety and Security. All’incontro ha partecipato anche il Segretario Generale del Segretariato del Forum delle Isole del Pacifico, Henry Puna. “La priorità dell’aviazione in ciascuno dei vostri Stati è fondamentale per garantire i livelli locali di conformità ICAO, che alla fine ripristineranno i significativi vantaggi dell’aviazione di questa regione”, ha dichiarato Liu nelle sue osservazioni di apertura. “Mi auguro che la Dichiarazione di Port Moresby enfatizzi adeguatamente l’importanza del trasporto aereo per la ripresa nazionale e regionale”. La connettività dell’aviazione globale e regionale è un fattore essenziale per i mercati turistici internazionali dei paesi e per molti altri fattori critici che incidono sul benessere economico nazionale e sullo sviluppo sostenibile e prospero. Il COVID-19 ha in gran parte interrotto queste connessioni e, così facendo, ha notevolmente ostacolato le capacità logistiche di base per un ritorno alla crescita economica post-pandemia. Le linee guida complete stabilite dalla Aviation Recovery Taskforce (CART) dell’ICAO Council, oltre alle risorse pandemiche dell’ICAO, come gli ICAO Implementation Packages (iPacks) e il COVID-19 Response and Recovery Implementation Center (CRRIC), forniscono un supporto vitale agli Stati. Poiché gli Stati delle isole del Pacifico sono particolarmente vulnerabili agli effetti della pandemia, la loro attuazione è particolarmente cruciale. Indicando i risultati del Pacific Small Island Developing States (PSIDS) Aviation Needs Analysis Study, Liu ha anche sottolineato i vantaggi del rafforzamento del Pacific Aviation Safety Office (PASO). Ciò aiuterebbe ad affrontare direttamente le attuali performance inferiori alla media mondiale degli Stati insulari del Pacifico nell’attuazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARP) on Safety and Security. Altre priorità dell’aviazione di fondamentale importanza nella regione includono la piena attuazione della Common Aeronautical Virtual Private Network, la certificazione di tutti gli aeroporti internazionali e l’assicurazione della sostenibilità ambientale attraverso il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

AERONAUTICA MILITARE: ESERCITAZIONE RECUPERO NAUFRAGO AL LARGO DI BARI – Si è svolta nella mattinata di ieri, giovedì 1° luglio, presso il Centro di Sopravvivenza di Torre a Mare (BA), l’esercitazione dell’Aeronautica Militare denominata “Recupero Naufrago 2021” con lo scopo di addestrare il personale al recupero dei piloti e degli equipaggi in mare aperto. Le esercitazioni di recupero con elicottero, di equipaggi in difficoltà a seguito di incidente di volo su zona di mare, hanno lo scopo di consolidare le conoscenze sulle tecniche di sopravvivenza da seguire per superare i pericoli derivanti dall’ambiente marino in condizioni di estrema realtà. In particolare, l’attività addestrativa permette di approfondire e familiarizzare l’uso degli equipaggiamenti in dotazione con prove di acquaticità. L’esercitazione ha visto prima una fase teorica, con briefing dettagliati su tecniche e procedure a cura di personale istruttore del 61° Stormo di Lecce, rivolto a tutti i partecipanti dell’evento addestrativo. Successivamente, l’attività addestrativa è entrata nel vivo con la fase reale che ha visto anche l’impiego di un elicottero HH-139A dell’84° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Gioia del Colle (BA). All’esercitazione ha partecipato il personale del Comando Scuole/3ª Regione Aerea, del 61° Stormo di Galatina, dell’84° Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle e dei Nuclei Elicotteri di Carabinieri e della Capitaneria di Porto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROWINGS: PRONTI PER LE VACANZE ESTIVE IN GERMANIA – Le vacanze estive nel Nord Reno-Westfalia, lo stato più popoloso della Germania, iniziano venerdì. Nelle ultime settimane e mesi, Eurowings e i suoi dipendenti a bordo e a terra hanno lavorato intensamente con i loro partner per prepararsi all’inizio del periodo. “Le persone finalmente vogliono viaggiare di nuovo e noi siamo pronti. Dopo il lungo periodo di blocco, noi, come team di Eurowings, non vediamo l’ora di far volare sempre più ospiti in modo sicuro, affidabile verso le loro destinazioni di vacanza con il miglior servizio possibile”, afferma Jens Ritter, Chief Operating Officer di Eurowings. “Negli ultimi mesi abbiamo sfruttato al massimo il tempo e ci siamo preparati a fondo per la ripartenza per dare ai nostri ospiti un inizio piacevole della loro vacanza”. Le destinazioni turistiche sono molto richieste, soprattutto Maiorca, Grecia, Isole Canarie e Croazia. Eurowings ha reagito ampliando successivamente il suo programma di voli e aumentando il numero di voli offerti nella sola Düsseldorf, la più grande stazione Eurowings, di un altro 40% durante le vacanze. Da Düsseldorf, Eurowings offre ai viaggiatori la più ampia gamma di voli di tutte le compagnie aeree durante le vacanze estive: sono in programma più di 70 destinazioni in 20 paesi, da Colonia sono disponibili 60 destinazioni in 18 paesi. Nel primo weekend di vacanza Eurowings prevede circa 25.000 passeggeri a Düsseldorf e 13.000 a Colonia. 4.000 voli Eurowings si svolgeranno a Düsseldorf durante il periodo delle vacanze, poco meno di 2.000 voli a Colonia. Anche se Eurowings offrirà di nuovo gran parte del suo portafoglio di rotte originale durante l’estate, il programma estivo del 2021 comprenderà solo circa i due terzi della capacità prima del Coronavirus. Cresce anche la flotta di aeromobili attiva: mentre Eurowings operava solo 45 velivoli a maggio, più di 70 Airbus decolleranno nuovamente per la filiale di Lufthansa a luglio e agosto. A settembre Eurowings prevede di operare 80 velivoli. Solo nelle due principali sedi Eurowings nella Renania settentrionale-Vestfalia, quest’estate saranno basati quasi 40 aerei: 26 a Düsseldorf, 13 a Colonia. Maiorca continua ad essere molto popolare tra i viaggiatori e in cima alla lista delle destinazioni più popolari di Eurowings anche quest’estate. Da Düsseldorf Eurowings vola nell’isola delle Baleari fino a dieci volte al giorno durante le vacanze. Da Colonia ci sono cinque voli giornalieri per Maiorca. In totale, Eurowings collega 24 aeroporti in Germania e Austria con la popolare destinazione turistica, rendendola l’indiscussa navetta n. 1 per Maiorca con oltre 300 voli settimanali. Anche Heraklion e Salonicco, Ibiza e Malaga godono di una forte domanda e vengono servite tutti i giorni. Altre destinazioni includono la Sardegna, la Croazia, la Sicilia e le isole greche minori. Eurowings vola più volte alla settimana anche a Milano, Roma o Barcellona, ad esempio. Nuove destinazioni includono Mykonos, Palermo, Krasnodar ed Ekaterinburg in Russia, Tbilisi in Georgia. Su tutti i voli Eurowings, i passeggeri possono prenotare in anticipo un posto intermedio libero a partire da 10 euro e prenotarlo online su eurowings.com. Il posto intermedio libero può essere prenotato anche successivamente tramite il call center o anche poco prima della partenza al banco del check-in. Con myHealthDocs, Eurowings integra la registrazione dei dati sanitari nella catena di viaggio digitale. myHealthDocs è stato finora disponibile per tutti i voli da Germania e Austria verso Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Danimarca, Grecia, Islanda, Italia, Croazia, Norvegia e Nizza, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Svizzera, Spagna, Repubblica Ceca Repubblica e Ungheria. Sui voli per Spagna, Portogallo, Svezia e Bosnia-Erzegovina, oltre all’app Eurowings, i passeggeri possono ora utilizzare anche la funzione di autocertificazione tramite web check-in.

ETIHAD AIRWAYS SI PREPARA AL PICCO DI VIAGGI DELLE VACANZE ESTIVE – Con l’inizio delle vacanze scolastiche e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo, Etihad Airways e l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi stanno registrando un picco di viaggi quest’estate. Per garantire agli ospiti un’esperienza di viaggio comoda e sicura durante questo intenso periodo estivo, tutti i viaggiatori sono incoraggiati ad arrivare presto e a concedersi molto tempo in aeroporto. Etihad ha esteso la sua iniziativa “Verified to Fly” a tutta la sua rete. I viaggiatori possono convalidare i loro documenti di viaggio COVID-19 online prima di arrivare in aeroporto e quindi accedere ai banchi check-in “Verified to Fly” in aeroporto per evitare le code. Gli ospiti che viaggiano verso destinazioni negli Stati Uniti beneficeranno della struttura U.S. Customs and Border Protection presso l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, il che significa che dovranno completare tutte le formalità doganali e di immigrazione ad Abu Dhabi prima della partenza. Con l’app mobile di Etihad Airways, gli ospiti possono effettuare il check-in 48 ore prima della partenza e scaricare una carta d’imbarco elettronica da presentare al deposito bagagli e all’imbarco. L’app ha una serie di funzioni tra cui la selezione del posto preferito, il preacquisto di bagagli aggiuntivi e informazioni sullo stato del volo.

IBERIA: NUOVO NUMERO DI “RONDA” – Iberia ha pubblicato per il mese di luglio una nuova edizione della rivista Ronda. Il magazine si apre con una recensione di ARCOMadrid, la grande Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea che a luglio festeggia i suoi 40 anni, e anche dei Festival Internazionali di Teatro Classico di Mérida e Almagro. La copertina è dedicata alla Cantabria. Nella rivista si viaggia anche a Corfù, nell’arcipelago delle Azzorre e in Islanda. Il Camino Inglés che corre a 6,8 chilometri dalla città di A Coruña, i panorami delle Maldive e i consigli su cosa fare a Lubiana, la nuova destinazione di Iberia che apre quest’estate, completano la selezione delle destinazioni di questo numero.

LEONARDO: AL VIA #T-TeC 2021 – Prende il via oggi la terza edizione del #T-TeC, il Telespazio Technology Contest, l’iniziativa di Open Innovation che verrà per la prima volta aperta a studenti e ricercatori di Università e Dipartimenti di tutto il mondo e quest’anno vivrà un momento chiave in occasione di Expo 2020 Dubai. Con il #T-TeC Telespazio e Leonardo hanno l’obiettivo di promuovere l’innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, valorizzarne idee e intuizioni, e immaginare insieme le tecnologie che segneranno il nostro futuro. L’edizione 2021 cade nel sessantesimo anniversario dalla fondazione di Telespazio, azienda che fa dell’innovazione la sua cifra distintiva e che è da sempre alla ricerca dei pionieri del futuro, oggi come alla sua nascita, nel 1961. L’iniziativa rientra nelle attività promosse da Leonardo per l’Open Innovation: l’innovazione condivisa che ha assunto un ruolo chiave nel promuovere nuove idee e opportunità, con una visione di lungo periodo delineata dal piano strategico Be Tomorrow – Leonardo 2030. Per l’edizione 2021 del #T-TeC i team di studenti e ricercatori si confronteranno su quattro macrotemi tecnologici di rilevante importanza per il presente e il futuro del settore spaziale: “Space Exploration”, “In Orbit Servicing”, “GeoInformation Applications and Platforms” e “Space Situation Awareness & Space Traffic Management”. Una giuria composta da rappresentanti di Telespazio e Leonardo, esperti del settore e da rappresentanti di alcune agenzie spaziali, selezionerà i tre team vincitori cui andranno in palio € 10mila (I premio), € 6mila (II premio) e € 4mila (III premio). La giuria selezionerà anche quattro menzioni speciali, una per ciascun macrotema in gara, e valuterà la possibilità di finanziare con contratti di ricerca o con collaborazioni le idee più promettenti. In occasione della settimana che Expo 2020 Dubai dedicherà allo Spazio i partecipanti al contest avranno l’occasione di collegarsi con il Padiglione Italia per condividere domande e richiedere consigli agli esperti di Leonardo e Telespazio, che incontreranno per l’occasione le start-up e gli universitari emiratini. Da lì, il cammino del #T-TeC proseguirà fino al 14 novembre, giorno di chiusura del contest, che vedrà nuovamente a dicembre il palco del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai come sede per la premiazione. Leonardo è infatti tra gli sponsor del Padiglione Italia e parteciperà a Expo 2020 Dubai portando all’evento tecnologie spaziali d’eccellenza, come un esemplare di orologio atomico e la trivella marziana della missione ESA ExoMars 2022, oltre a raccontare la propria visione del futuro del settore aeronautico rappresentata dell’AW609, il convertiplano che rivoluzionerà la mobilità verticale.

DELTA: VOLONTARI DELLA COMPAGNIA REALIZZANO UN PARCO GIOCHI COME PARTE DEL TPL PROGRAM – Oltre 80 volontari Delta e 20 volontari della comunità si sono riuniti il 26 giugno in collaborazione con The Trust for Public Land (TPL) per costruire un nuovo colorato parco giochi e altri progetti collaterali legati al gioco presso la Dobbs Elementary School, parte delle scuole pubbliche di Atlanta. Il programma Community Schoolyards di TPL immagina un futuro in cui i cortili scolastici verdi diventino una pratica standard, fungendo da hub per l’empowerment della comunità, il miglioramento della salute e dell’istruzione e la resilienza climatica. “Questa è stata la prima grande esperienza di volontariato di persona per Delta’s Community Engagement dall’impatto della pandemia di COVID-19 sul volontariato nel marzo 2020, ed è stato fantastico per i nostri volontari a mostrare la differenza di Delta nella comunità, specialmente alla Dobbs Elementary, che è un partner di lunga data ed è stato il sito di uno dei nostri programmi di Reading Buddies per cinque anni. È fantastico tornare a servire la comunità”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement.

DELTA: MULTI-YEAR SAF AGREEMENT CON CTM – Delta Air Lines e Corporate Travel Management (CTM), una società di gestione dei viaggi a livello globale, hanno firmato un accordo pluriennale sul Sustainable Aviation Fuel (SAF). L’accordo triennale ridurrà le lifecycle emissions di 209 tonnellate di anidride carbonica, che equivale alla quantità di carbonio sequestrata da 256 acri di foreste statunitensi. Questa partnership è il primo impegno SAF pluriennale per Delta e si basa sul crescente elenco di società di gestione dei viaggi e partner aziendali che condividono l’impegno di Delta a sostenere il futuro dei viaggi aerei sostenibili. In totale, sono stati acquistati 300.000 galloni di SAF in collaborazione con i partner aziendali di Delta. Ciò significa che le life cycle emissions da Delta operations saranno ridotte di 2.100 tonnellate, che equivale a rimuovere 457 veicoli dalle strade per un anno. “Queste partnership sono un fattore chiave per ridurre la dipendenza dell’industria aeronautica dal carburante per aerei convenzionale e incoraggiare la redditività economica dei SAF, costruendo la domanda e l’offerta del settore”, ha affermato Amelia DeLuca, Managing Director – Sustainability, Delta. “L’impatto collettivo che stiamo creando con i nostri partner aziendali offre un vero cambiamento per il settore”. “Siamo orgogliosi di fare questo prossimo passo a lungo termine insieme a Delta nel sostenere la sostenibilità duratura del nostro pianeta riducendo l’impatto dei viaggi di lavoro sull’ambiente”, ha affermato Kevin O’Malley, Chief Executive Officer of Corporate Travel Management North America. La collaborazione con BCD Travel, CWT, Deloitte, Nike, Takeda e ora CTM sottolinea il significativo impatto ambientale positivo che può essere ottenuto attraverso la collaborazione.