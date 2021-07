Gulfstream effettua la final G550 commercial delivery

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver consegnato il final commercial Gulfstream G550 a un cliente internazionale, aumentando ulteriormente la flotta mondiale di oltre 600 G550 già in servizio. La consegna è avvenuta il 30 giugno.

“Per quasi due decenni, il G550 ha superato le aspettative dei clienti”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il G550 ha stabilito un nuovo standard in termini di performance e affidabilità e continua a superare le prestazioni e ad impressionare con le sue capacità ad ampio raggio. Data la nostra vasta flotta G550 in servizio, non vediamo l’ora di continuare a supportare tutti i clienti G550 in tutto il mondo con la vasta rete di Gulfstream Customer Support”.

Il pluripremiato G550 è entrato in servizio nel 2003 come piattaforma di lancio per il Gulfstream PlaneView™ flight deck. È stato anche certificato con Enhanced Vision System – ora noto come Enhanced Flight Vision System (EFVS) – come caratteristica standard, aprendo la strada ai successivi velivoli per incorporare il pilot safety tool nella loro gamma di offerte.

Il G550 può volare 6.750 miglia nautiche / 12.501 chilometri a Mach 0,80, ponendo l’aereo al vertice della sua classe e guadagnando oltre 55 record di velocità.

Inoltre, Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che sta espandendo le Gulfstream G600 completions operations presso la Gulfstream Dallas facility, aumentando ulteriormente la crescita e la capacità per i clienti.

Come parte di questa espansione, il Gulfstream director of Savannah completions, Melissa Grant, è stato nominato vice president and general manager of the Dallas facility e si trasferirà per facilitare la transizione senza soluzione di continuità di competenza ed esperienza.

“Stiamo assistendo a una grande richiesta per i nostri velivoli di prossima generazione, incluso il G600″, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Grazie alla nostra pianificazione strategica a lungo termine, la crescita del supporto clienti Gulfstream presso il Fort Worth Alliance Airport ci consente di ottimizzare i completamenti presso la nostra struttura di Dallas Love Field e di aggiungere il G600 alle operazioni lì. I nostri allestitori e artigiani di interni di livello mondiale a Dallas offriranno la qualità e l’eccellenza Gulfstream che ha reso i nostri pluripremiati interni i migliori del settore”.

Oltre all’espansione di Dallas, i Gulfstream large-cabin completions sono condotti a Savannah e Appleton, Wisconsin. A febbraio, Gulfstream ha annunciato l’espansione e il rinnovamento delle Appleton facility completions operations. Anche i completamenti per il super-midsize Gulfstream G280 vengono eseguiti presso la facility Gulfstream di Dallas.

Nel febbraio 2020, Gulfstream Customer Support ha annunciato l’espansione del suo Dallas-based service center a Fort Worth Alliance Airport, per aiutare a soddisfare le esigenze dei clienti. La nuova maintenance, repair and overhaul facility di quasi 160.000 piedi quadrati / 14.864 metri quadrati a Fort Worth includerà hangar e uffici per dipendenti e clienti.

