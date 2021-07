SKY express inizia la modernizzazione della flotta con l’ATR 72-600

ATR e la compagnia aerea greca SKY express annunciano la consegna di un aereo ATR 72-600. Questo accordo rappresenta un nuovo country of operations per l’ATR 72-600, che attualmente vola in oltre 50 paesi in tutto il mondo. Con una flotta di 10 velivoli della serie ATR -500, la compagnia aerea ha deciso di continuare la sua lunga relazione con ATR per il suo progetto di modernizzazione della flotta. Quando l’ATR 72-600 entrerà in servizio alla fine di questo mese, sarà il primo passo per garantire operazioni continue e sostenibili verso le numerose isole della Grecia.

“Nel contesto dell’obiettivo collettivo di decarbonizzazione dell’industria aeronautica e con molte comunità che dipendono dai collegamenti aerei per fornire connettività essenziale, i velivoli ATR rappresentano la soluzione ideale per creare un’industria più sostenibile. L’ATR 72-600 brucia fino al 40% in meno di carburante ed emette fino al 40% in meno di CO2 rispetto a un jet regionale di dimensioni simili. Nel 2019 questo vantaggio gli ha permesso di diventare il primo aeromobile a beneficiare dei Green Financing loans”, afferma ATR.

Theodoros Krokidas, SKY express President of the Board of Directors, ha dichiarato: “Siamo lieti di introdurre l’ATR 72-600 nella nostra flotta. Nel contesto odierno, è più importante che mai poter offrire ai nostri passeggeri soluzioni efficienti e flessibili con i migliori standard possibili di comfort e sicurezza. In SKY express ci impegniamo a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e l’ATR 72-600 si inserisce perfettamente in questa strategia. Gli aerei ATR sono adatti a servire le isole con la loro capacità di decollare e atterrare su piste a cui altri velivoli semplicemente non possono accedere e questo è essenziale per le operazioni regionali in un paese come la Grecia. Sappiamo che quando i nostri passeggeri vedranno questo aereo con la sua bellissima nuova livrea, non vedranno l’ora di godere dei più recenti standard di comfort a bordo”.

Stefano Bortoli, ATR Chief Executive, ha dichiarato: “Non esiste soluzione migliore con cui fornire collegamenti e connettività essenziali di un ATR 72-600, che è oggi il punto di riferimento sostenibile nell’aviazione regionale. Gli studi hanno dimostrato che un aumento del 10% dei voli regionali può portare a un aumento del 5% del PIL locale, dimostrando il valore del trasporto aereo regionale e il ruolo fondamentale della connettività regionale. Con molti più velivoli da sostituire, speriamo che le compagnie aeree di tutto il mondo seguano l’esempio di SKY express e ripongano la loro fiducia nei velivoli turboelica, che sono la soluzione economica per ridurre le emissioni nel trasporto aereo”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)