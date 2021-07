Qatar Airways continua i test su IATA Travel Pass e diventa la prima compagnia aerea a integrare i certificati di vaccinazione nell’app

Qatar Airways è la prima compagnia aerea a sperimentare l’autenticazione del vaccino COVID-19 attraverso l’app IATA Travel Pass ‘Digital Passport’, continuando a rappresentare un punto di riferimento per l’innovazione, la sicurezza e il servizio ai clienti. Con sempre più viaggiatori che tornano a viaggiare, la compagnia rimane impegnata a ridurre documenti cartacei superflui e a fornire un’esperienza di viaggio touchless, sicura per i suoi passeggeri.

I test saranno condotti per fasi a partire da luglio, iniziando con l’equipaggio di cabina che torna a Doha viaggiando dal Kuwait, Londra, Los Angeles, New York, Parigi e Sydney. L’equipaggio sarà in grado di caricare il certificato di vaccinazione COVID-19 rilasciato dal Qatar insieme ai risultati del test COVID-19 sulla IATA Travel Pass, così da essere idonei a viaggiare. All’arrivo a Doha, l’equipaggio sarà quindi in grado di condividere in modo sicuro il proprio certificato e procedere attraverso l’immigrazione in aeroporto.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Nonostante le sfide significative che la pandemia ha posto all’aviazione internazionale, la nostra industria ha continuato ad essere leader nell’adozione di nuove tecnologie e innovazioni per garantire un’esperienza di viaggio sicura per i nostri passeggeri. Qatar Airways è orgogliosa di fare da apripista diventando la prima compagnia aerea a sperimentare l’autenticazione del vaccino COVID-19 attraverso l’app IATA Travel Pass ‘Digital Passport’. Voglio ringraziare in particolare il Ministero della Salute Pubblica del Qatar, il Ministero degli Interni, la Primary Health Care Corporation e la Hamad Medical Corporation, che senza il loro continuo supporto, questa sperimentazione non sarebbe stata possibile.

Sappiamo che sempre più persone iniziano a fare piani per tornare alle loro destinazioni di vacanza preferite, inevitabilmente dovranno affrontare la sfida di assicurarsi di avere la giusta documentazione. Attraverso la sperimentazione e il sostegno allo sviluppo di nuove tecnologie, miriamo a fornire ai viaggiatori uno strumento che li aiuterà a viaggiare agilmente attraverso le frontiere con maggiore fiducia”.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha aggiunto: “Qatar Airways e il governo del Qatar stanno dando prova di leadership diventando i primi a sperimentare la verifica delle credenziali vaccinali dei passeggeri attraverso IATA Travel Pass. I certificati di vaccinazione COVID-19 e i risultati dei test saranno la chiave per ripristinare la libertà di viaggio delle persone. Le prove di Qatar Airways e di circa 70 altre compagnie aeree hanno dimostrato che IATA Travel Pass può gestire in modo efficiente i risultati. Questa nuova importante prova che si concentra sullo stato di vaccinazione creerà ancora più fiducia in IATA Travel Pass come soluzione completa per i viaggiatori, i governi e le compagnie aeree”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)