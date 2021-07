Aeronautica Militare: rischierati a Rivolto i velivoli del 51° Stormo di Istrana (TV)

A partire da lunedì 21 giugno 2021, per un periodo stimato di circa 200 giorni, presso il 2° Stormo di Rivolto (UD), ha avuto inizio il rischieramento di personale e velivoli Eurofighter e AMX del 51° Stormo di Istrana (TV).

Il suddetto rischieramento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della pista dell’aeroporto militare di Istrana e preservare la capacità operativa della Difesa Aerea Nazionale del 51° Stormo, garantendo così la continuità dell’attività addestrativa degli equipaggi Eurofighter Typhoon e AMX.

La contemporanea presenza di tre linee volo diverse sull’aeroporto di Rivolto costituisce un’ottima opportunità di crescita professionale per il personale dei servizi di supporto dello Stormo (antincendio, controllori spazio aereo, meteo, carburantisti, sanitario, telecomunicazioni) e una preziosa occasione per incrementare l’attività addestrativa del nuovo sistema di Comando e Controllo “SIRIUS”, in dotazione al 2° Stormo dal 2020, organizzando attività congiunta, con i velivoli rischierati, di tipo DCA (Defensive Counter Air) e DEAD (Destruction of Enemy Air Defenses).

Tali attività permetteranno agli operatori del Gruppo Missili di accrescere il loro addestramento operativo nella condotta di missioni di difesa aerea missilistica anche contro velivoli di 4^ generazione.

Il 2° Stormo è l’ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale. Lo Stormo cura l’addestramento e la prontezza operativa di uomini e mezzi del comparto missilistico dell’Aeronautica Militare. Tale missione si concretizza in una continua opera di addestramento volta a mantenere la prontezza operativa richiesta dalla Forza Armata e dalle organizzazioni transnazionali di cui il Paese fa parte. Lo Stormo assicura, inoltre, il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali e il mantenimento delle infrastrutture e degli impianti, anche a favore del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” operante sulla base e quant’altro necessario per il transito di altri velivoli, concorrendo anche, nel rispetto delle direttive emanate dalle Superiori Autorità, al servizio di Difesa Aerea.

Il 51° Stormo è uno dei Reparti di volo dipendenti dal Comando Squadra Aerea di Roma per il tramite del Comando Forze da Combattimento di Milano. Equipaggiato con velivoli AMX, AMX-T ed F2000, ha la configurazione di Stormo caccia bombardiere, ricognitore e dal 2019 di Difesa Aerea. I principali compiti ad esso assegnati sono le operazioni combinate di supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione (Information Superiority) e di Difesa Aerea.

