IATA accoglie con favore l’impegno di Rolls-Royce ad aprire le migliori pratiche aftermarket

Rolls-Royce plc e International Air Transport Association (IATA) hanno firmato una dichiarazione congiunta che chiarisce l’impegno costante del produttore di motori per un approccio aperto e competitivo ai suoi maintenance, repair and overhaul (MRO) services.

Il documento è stato finalizzato dopo diversi mesi di dialogo produttivo e collaborativo sulle migliori pratiche del settore per gli engine MRO services.

Entrambe le organizzazioni sono allineate su quattro principi chiave che sono alla base dell’approccio Rolls-Royce all’ecosistema MRO e sono inclusi nella dichiarazione ufficiale:

– Rolls-Royce non impedisce lo sviluppo di legittime non-OEM parts o non-OEM repairs da parte di MRO providers and independent parts manufacturers, a condizione che siano approvate dall’airworthiness regulator appropriata.

– La politica di Rolls-Royce consiste nel concedere a airlines, lessors and MRO providers non-discriminatory access a OEM parts, repairs and support (incluso l’accesso a Rolls-Royce Care).

– Rolls-Royce non discrimina airlines, lessors o MRO providers che utilizzano non-OEM parts or repairs.

– Rolls-Royce non insisterà affinché airlines o lessors sottoscrivano Rolls-Royce services.

Tra coloro che dovrebbero beneficiarne ci sono airlines, aircraft and engine lessors, oltre a organizzazioni che desiderano fornire MRO services per Rolls-Royce engines.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha dichiarato: “Questa dichiarazione è tempestiva poiché il riavvio post COVID-19 vedrà un’acuta necessità di riparare le finanze danneggiate operando ai più alti standard di sicurezza e affidabilità. Rolls-Royce ha adottato un approccio proattivo nel lavorare con noi su questo impegno che stimolerà un settore MRO più aperto e avrà un impatto duraturo sul mercato. La concorrenza stimola l’innovazione e la creatività, riducendo in genere i costi, contribuendo a mantenere i viaggi aerei accessibili. Non vediamo l’ora che altri OEM prendano impegni simili”.

Chris Cholerton, President Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Accogliamo con favore questo accordo che riconosce il nostro impegno costante nel fornire ai clienti un’offerta MRO flessibile, capace e competitiva. Apprezziamo che un ecosistema aperto ed equilibrato di MRO providers consenta alle compagnie aeree di avere accesso a una scelta più ampia e a prezzi competitivi”.

