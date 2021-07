Air Belgium modernizza la sua flotta con due nuovi A330-900

Air Belgium annuncia un accordo con Airbus per la consegna di due nuovi aeromobili A330-900 a partire dall’autunno 2021. Questi nuovi aeromobili sostituiranno gradualmente due A340 di Air Belgium. Il primo A330neo volerà ogni martedì e venerdì dall’aeroporto di Bruxelles a Mauritius a partire dal 15 ottobre 2021.

L’A330neo è un velivolo di nuova generazione che combina performance ambientali ed economiche, offrendo un maggiore comfort e un’esperienza unica per i passeggeri.

L’A330neo è l’ultima e più avanzata versione dell’Airbus A330. E’ dotato di nuove ali ottimizzate, motori Rolls-Royce Trent 7000 più efficienti e beneficia delle più recenti tecnologie sviluppate per l’A350. Questi miglioramenti contribuiscono a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 del 25% rispetto ai velivoli della generazione precedente. La nuova cabina Airspace dell’A330neo offre ai passeggeri e all’equipaggio un design futuristico, maggiore spazio nelle cappelliere, notevole silenziosità, soft LED lighting scenarios e advanced in-flight entertainment features.

I nuovi aeromobili sono configurati in tre classi (Business, Premium ed Eco) e trasportano 286 passeggeri contro i 265 dell’attuale A340.

“Air Belgium è molto felice e orgogliosa di presentare questi nuovi velivoli in Belgio. Sono gli aerei più moderni che opereranno sotto bandiera belga. Siamo molto lieti della nostra esperienza nell’utilizzo degli Airbus A340, che hanno dimostrato affidabilità, comfort e performance. I clienti dell’A330neo beneficeranno direttamente di un comfort ancora maggiore e di un servizio superiore a bordo, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale del 25%”, afferma Niky Terzakis, CEO di Air Belgium.

Il primo A330neo sarà introdotto sulla nuova rotta tra l’aeroporto di Bruxelles e Mauritius il 15 ottobre 2021. Il secondo aereo entrerà in servizio entro la fine di novembre e rafforzerà il 2021/2022 winter destination programme.

“Siamo lieti che Air Belgium riconosca i vantaggi in termini di produttività e flessibilità dell’A330neo, configurandolo come l’aeromobile best-in-class più conveniente per il network a lungo raggio della compagnia aerea. Grazie a un range massimo di 8.150 miglia nautiche, alla riduzione dei consumi del 25% e alle minori emissioni di CO2 rispetto ai velivoli della generazione precedente, l’A330neo è la soluzione ideale per le compagnie aeree per superare la crisi e soddisfare la domanda dei passeggeri desiderosi di volare di nuovo. Per questo motivo, la famiglia A330 è il più popolare wide-body aircraft al mondo, con 1.500 A330 consegnati, ed è stato l’aereo a lungo raggio più utilizzato durante la pandemia”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of Airbus International.

(Ufficio Stampa Air Belgium – Photo Credits: Airbus – Air Belgium)