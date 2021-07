Iberia inaugura il collegamento con le Maldive

Oggi, 3 luglio, con il suo volo inaugurale IB6791 operato dall’A330-300 EC-LYF e con 218 passeggeri, Iberia è arrivata nelle Maldive, famose per le bellezze naturali, le acque turchesi e le spiagge bianche.

Da luglio al 30 agosto 2021, la compagnia aerea spagnola effettuerà tre voli settimanali verso la capitale dell’isola, Malé, con partenza da Madrid il lunedì, mercoledì e venerdì (partenza da Madrid alle 21:20 e arrivo alle 11:25 del giorno successivo) e ritorno il mercoledì, venerdì e domenica (partenza da Malè alle 22 e arrivo alle 6:10 del giorno successivo).

Sia i voli in partenza che in arrivo sono programmati per facili collegamenti a Madrid con altre destinazioni Iberia in Spagna e nel resto d’Europa

Iberia utilizzerà Airbus A330-200 e A330-300 sulla rotta, con una capacità rispettivamente di 288 e 292 passeggeri, per un totale di 15.120 posti. Sul suo Airbus A330-300, Iberia offre cabine Business, Premium Economy ed Economy.

“La rotta verso le Maldive rappresenta la prima destinazione di Iberia nell’Oceano Indiano, che risulta essere una delle più sicure dal COVID-19”, ha osservato María Jesús López Solás, Iberia’s Commercial, Network Development & Alliances Director. “Senza dubbio le Maldive sono uno dei nostri prodotti di punta per questa estate e in Iberia ci impegniamo ad aprire nuovi mercati e ad attrarre un turismo sostenibile e di qualità”.

Da quando Iberia ha annunciato la sua nuova rotta, i principali tour operator hanno anche progettato pacchetti e blocchi di posti riservati sui nuovi voli. Inizialmente, Iberia prevedeva due frequenze settimanali ma ora offrirà tre voli grazie alla buona accettazione della destinazione.

Gordon Andrew Stewart, CEO and Managing Director of Maldives Airports Ltd: “È un privilegio speciale dare il benvenuto a Iberia, la compagnia di bandiera della Spagna, nel suo viaggio inaugurale. I voli diretti da Madrid alle Maldive apriranno sicuramente le porte per un collegamento europeo molto più forte nei prossimi giorni. Siamo fiduciosi che Iberia aggiungerà valore al nostro aeroporto e aumenterà il turismo alle Maldive. Vorrei esprimere i miei ringraziamenti speciali a nome di Maldives Airports Company Ltd al team di Iberia per aver scelto il Velana International Airport nella loro espansione”.

Thoyyib Mohamed, Maldives Marketing & PR Corporation’s Managing Director, ha dichiarato: “Il viaggio inaugurale di Iberia Airlines alle Maldive dalla Spagna rappresenta un nuovo passo per l’industria del turismo maldiviano e la connettività tra l’Europa meridionale e le Maldive. L’impegno e la fiducia di Iberia nelle Maldive è un altro esempio della convinzione del settore che le Maldive siano una delle destinazioni più sicure in cui viaggiare in questo momento. Con i nostri sforzi di marketing mirati nel mercato spagnolo, non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori dalla Spagna e dall’Europa meridionale”.

Iberia sta volando verso uno degli aeroporti più sicuri al mondo. Per affrontare la pandemia Covid-19, Velana International Airport ha mantenuto le sue misure elevate garantendo la sicurezza dei passeggeri. Di conseguenza, a settembre 2020, ha ricevuto l’ACI Health Accreditation certificate come secondo aeroporto dell’Asia del Pacifico e a gennaio 2021 ha ricevuto il riconoscimento ACI Voice of the customer.

