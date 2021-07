News Brevi – 03.07.2021

AEROPORTO MILANO BERGAMO: PRIMO ATTERRAGGIO DEL BOEING 737-8200 DI RYANAIR – L’Aeroporto di Milano Bergamo ha registrato il 26 giugno, da parte del principale operatore dello scalo, il primo di un numero crescente di movimenti aerei destinati a segnare il futuro dell’aviazione commerciale all’insegna della sostenibilità. Il 737-8200 con livrea Ryanair ha compiuto il primo volo da Londra Stansted atterrando alle 9:20 locali all’aeroporto di Milano Bergamo, per ripartire alle 9:45 alla volta dello scalo londinese. L’aeromobile, in configurazione da 197 posti, otto in più della serie 800, si caratterizza per il 16% in meno di emissioni di CO2 e riduzione del 40% dell’impronta acustica. Questo il commento di Giovanni Sanga, presidente di SACBO: “Il 26 giugno 2021 è una data importante nel nuovo corso del trasporto aereo commerciale. Lo è nella misura in cui si apre il capitolo, lungamente atteso, del rinnovo progressivo della flotta, già di per sé moderna, del più importante vettore sull’Aeroporto di Bergamo. L’inizio delle operazioni del nuovo Boeing 737-8200 avvia un processo che porterà a disporre di aeromobili meno impattanti sotto il profilo delle emissioni acustiche e di CO2. Abbiamo sempre ritenuto la sostenibilità una condizione imprescindibile per gestire al meglio il traffico aereo. Lo è ancora di più nel momento della ripresa delle attività aeronautiche con l’obiettivo di tornare gradualmente ai livelli pre-Covid. Sicurezza e sostenibilità, combinate con l’efficienza e la qualità dei servizi, segneranno presente e futuro dei voli commerciali”.

RYANAIR RIPRENDE IL COLLEGAMENTO LAMEZIA-MALTA – Ryanair ha annunciato che riprenderà il collegamento da Lamezia a Malta, operando due voli settimanali dal 4 luglio come parte dell’operativo estivo ’21 italiano di Ryanair. Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing Ryanair, ha dichiarato: “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi e con la stagione estiva alle porte, siamo lieti di riprendere il volo tra Lamezia e Malta, attivo due volte alla settimana dal 4 luglio come parte dell’operativo estivo ’21 italiano di Ryanair. Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta con tariffe a partire da €19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte del 4 luglio”.

ENAC: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA NOMINA DI PIERLUIGI DI PALMA A PRESIDENTE DELL’ENAC – ENAC informa che il Consiglio dei Ministri riunitosi nella giornata di mercoledì 30 giugno 2021 ha deliberato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari, la nomina dell’Avvocato dello Stato Pierluigi Umberto Di Palma a Presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile.

CONTINUANO GLI INCONTRI DEI PILOTI EASYJET TRA I BANCHI DI SCUOLA – Si è tenuta presso La Scuola dell’Infanzia “Cristo Re” di Treviso l’iniziativa di easyJet “Piloti a Scuola”, il progetto che vede i piloti della compagnia low-cost leader in Europa coinvolti in sessioni sul mondo dell’aviazione e su uno dei mestieri che da sempre solleticano la curiosità dei bambini. In un anno scolastico particolarmente complicato e con la DAD che ha in gran parte sostituito le lezioni in classe, la compagnia ha voluto organizzare delle sessioni virtuali divertenti per i bambini facendo scoprire loro le caratteristiche dell’aviazione anche da casa. La prima “lezione” in presenza è stata tenuta da Andrea Carmagnola, comandante easyJet dal 2015, che ha potuto raccontare dal vivo ai più piccoli, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid-19, questa affascinante professione, sfidando anche gli stereotipi di genere sul lavoro. Il progetto, aperto a tutte le scuole che ne facciano richiesta (è sufficiente mandare una mail a PilotVisits@easyJet.com) ha coinvolto nello specifico 25 bambini dell’asilo nido, offrendo, con un linguaggio semplice e adatto ai più piccoli, uno sguardo dietro le quinte di una delle professioni più affascinanti del mondo. L’incontro con il pilota è stata anche un’occasione per rispondere ad alcune delle domande che maggiormente stuzzicano l’interesse dei bambini: come fa un aeroplano a volare? Come fanno i piloti a sapere dove stanno andando? Come fa un aereo a non cadere quando piove o nevica forte? L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di supporto che la compagnia sta offrendo alle comunità nei Paesi ove è operativa dall’inizio della pandemia, mettendo a disposizione le proprie persone per cercare di rendere questo periodo difficile un po’ più sereno e, dove possibile, anche divertente. “Siamo consapevoli che gli ultimi mesi sono stati piuttosto complicati, non solo per i genitori che hanno dovuto adattarsi alle nuove abitudini e routine con i propri figli, ma anche per i bambini stessi, che non hanno potuto avere accesso alle attività più dinamiche e stimolanti, come le visite in classe. Pertanto, grazie al supporto di uno dei piloti, easyJet ha organizzato questa giornata con entusiasmo per permettere ai bambini della Scuola dell’Infanzia “Cristo Re” di Treviso di apprendere e chiarire tutti i loro dubbi su come si vola. easyJet si dimostra, ancora una volta, in prima linea nel promuovere e garantire continuità ad iniziative che abbiano un impatto concreto sulle realtà locali”, ha commentato Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia.

LUFTHANSA HELP ALLIANCE: IMPEGNO PER UNA GIUSTA CAUSA – Sempre più dipendenti di Lufthansa Group si offrono volontari per help alliance e utilizzano i loro talenti musicali e artistici per una buona causa. Grazie a questo supporto creativo, l’organizzazione umanitaria di Lufthansa Group è sempre più in grado di fare la differenza con i suoi progetti per fornire a bambini, adolescenti e giovani adulti l’accesso all’istruzione. Ora help Alliance inizia l’estate con due campagne molto speciali per i dipendenti. Simone von Anhalt, un’artista con sede a Monaco di Baviera impegnata a livello internazionale e dipendente Lufthansa, ha creato l’opera d’arte “Amazonas”, che riflette l’energia potente e colorata dell’Amazzonia e della natura in Brasile. Questo dipinto sarà venduto all’asta in un’asta d’arte speciale presso l’hotel “Vier Jahreszeiten Kempinski” a Monaco di Baviera dal 1 al 4 luglio 2021. Il cinquanta percento del ricavato andrà ad aiutare l’alleanza per il progetto di aiuto “Boxing against lack of perspective” in São Lourenço da Mata, Brazil. L’obiettivo del progetto è offrire a bambini e ragazzi un’alternativa alla noia, alla criminalità e alla mancanza di prospettive attraverso sport, musica e opportunità educative. Marika Hinkey, assistente di volo Lufthansa e cantante, e Martin Heumüller, capitano Lufthansa e pianista, sono entrambi volontari di help alliance. Nel 2020, hanno lanciato un progetto musicale e prodotto la canzone “Let’s Get Together to Help the World” per help Alliance. Questa canzone è stata prodotta con molti musicisti di spicco a Flörsheim vicino a Francoforte insieme a bambini socialmente svantaggiati dal progetto di alleanza di aiuto “Language support for children with a migration background”. Con più di 32.000 stream su Spotify, questa canzone è diventata un vero successo e, oltre alle donazioni, ha anche aumentato la visibilità di help alliance. Per condividere la storia di come è stata realizzata la canzone, è stato creato un documentario sul making-of per mostrare gli approfondimenti sulla produzione e dimostrare quanto divertimento ed eccitazione hanno avuto i bambini e i giovani di Flörsheim nello studio musicale. Il documentario ha debuttato il primo luglio 2021 alle 18:00. Tutte le informazioni sulle due azioni artistiche si possono trovare sul sito di help alliance: https://www.helpalliance.org/.

PIAGGIO AEROSPACE: VISITA DEL PREFETTO DI SAVONA – Il Prefetto di Savona Antonio Cananà, accompagnato dal Questore Giannina Roatta e dal Tenente Colonnello Paolo Belgi del Comando Provinciale dei Carabinieri, si è recato il primo luglio in visita allo stabilimento di Piaggio Aerospace, a Villanova d’Albenga. A riceverlo, il Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro e una rappresentanza del management. Dopo una breve presentazione dell’azienda, la delegazione ha visitato le aree di produzione – sia della business unit velivoli sia di quella motori – i laboratori di ricerca e i reparti sperimentali della società. Il Commissario Nicastro ha colto l’occasione per aggiornare le autorità presenti sullo stato della procedura di cessione dei beni aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace: dopo aver ricevuto nel marzo scorso quattro offerte da altrettanti soggetti, Nicastro ha chiesto e ora ottenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico l’autorizzazione ad avviare trattative individuali con il potenziale investitore ritenuto più idoneo a rilevare gli asset della società. Al termine di tali negoziazioni, che si prevede durino circa un mese, arriverà poi – auspicabilmente entro la fine dell’estate – l’offerta irrevocabile e vincolante.

AERONAUTICA MILITARE: EVENTO PER I 90 ANNI DI PALAZZO AERONAUTICA – Si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Aeronautica a Roma la serata concerto “Il Palazzo con le Ali”, evento realizzato in occasione delle celebrazioni per il 90° Anniversario della costruzione dell’edificio, sede istituzionale della Forza Armata. Un repertorio molto variegato quello presentato dalla Banda Musicale dell’Aeronautica Militare che nel corso della serata, partendo dall’Inno di Mameli, fino alle musiche di Ennio Morricone, passando attraverso pezzi swing, ha intrattenuto il pubblico presente grazie anche alla partecipazione delle voci del trio “Jumpin’s Ladies” e del Tenore Francesco Grollo. Nel corso della serata, grazie a spettacolari giochi di luce, Palazzo Aeronautica, inaugurato il 28 ottobre 1931, ha preso letteralmente vita rivelandosi una location davvero suggestiva per la serata concerto presentata dalla conduttrice Chiara Giallonardo. Custode di opere architettoniche e pittoriche del razionalismo italiano, il Palazzo dell’Aeronautica apre periodicamente le porte ai visitatori che hanno così la possibilità di ammirare il Piazzale Italo Balbo, lo Scalone d’onore, le Sale Nobili, la Fontana degli Eroi e il Paternoster, l’ascensore storico a cabine aperte. Proprio in occasione del novantesimo anniversario del Palazzo dell’Aeronautica, i cittadini possono ammirare per la prima volta le opere murali del pittore e cartellonista triestino Marcello Dudovich; è stata inaugurata il 7 maggio scorso, infatti, la mostra “Marcello Dudovich al tempo della committenza Aeronautica: 1920 – 1940”, che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 11 luglio e vedrà eccezionalmente esposte presso le sale storiche della sede istituzionale della Forza Armata oltre duecento opere dell’artista triestino e del suo collaboratore Walter Resentera (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA SI PREPARA PER IL WEEK-END DEL 4 LUGLIO – Delta prevede che circa 2,2 milioni di clienti viaggeranno con la compagnia tra il 2 e il 6 luglio, in occasione dell’Independence Day. Mentre il personale Delta in tutta la compagnia è al lavoro per offrire l’esperienza sicura, accogliente e affidabile per cui sono conosciuti, il Delta Operations and Customer Center (OCC), che include un team di 25 meteorologi, sta monitorando i sistemi meteorologici che si estendono lungo la costa orientale alle pianure meridionali. L’app Fly Delta condivide aggiornamenti in tempo reale durante il viaggio. I clienti possono utilizzare la funzione di cambio in giornata e sfogliare una serie di opzioni di volo alternative. Delta invierà automaticamente una notifica che indirizzerà a un’altra opzione di volo nell’app. I clienti possono monitorare Delta.com o l’app Fly Delta per informazioni aggiornate sullo stato dei voli. La legge federale richiede che tutti indossino sempre una maschera in aeroporto, durante l’imbarco e lo sbarco e per la durata del volo. Ricordiamo che chi è vaccinato per il COVID-19 è comunque tenuto ad indossare la mascherina.