Austrian Airlines: velivoli wide-body verso la Grecia per l’elevata domanda

Nelle prossime vacanze estive, la Grecia è una delle destinazioni più prenotate, seguita da Spagna e Italia. Ad oggi Austrian Airlines ha registrato un totale di 96.000 passeggeri sui voli verso la Grecia per i mesi di luglio e agosto. I favoriti sono Creta, seguita da Rodi e Kos. Il load factor sui voli è attualmente di circa l’80%. “La voglia di viaggiare degli austriaci aumenta ogni giorno. Per poter soddisfare le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri, adattiamo costantemente la nostra offerta”, riferisce Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines. “In particolare, le prenotazioni dei voli per Heraklion a Creta sono triplicate tra metà maggio e fine giugno. Stiamo rispondendo all’aumento della domanda e stiamo aumentando la capacità su questa rotta”.

Oltre agli attuali voli giornalieri per Heraklion, ogni sabato dal 24 luglio al 4 settembre inclusi sarà in servizio un aereo a lungo raggio del tipo Boeing 777.

Il dispiegamento del più grande tipo di aeromobile della flotta Austrian Airlines consentirà alla compagnia aerea di trasportare circa 100 passeggeri in più per volo di sabato sulla rotta per Heraklion. In tutti gli altri giorni la rotta sarà servita da un aeromobile della famiglia Airbus A320.

Il volo OS9001 per Heraklion con Boeing 777 parte da Vienna il 24 luglio alle 6:10, l’atterraggio è previsto per le 8:40. Il volo di ritorno OS9002 partirà alle 10:20, con arrivo a Vienna alle 12:55. Il Boeing 777 opererà quindi per sette sabati consecutivi fino al 4 settembre compreso. I voli possono essere prenotati ora su austrian.com.

Poiché molti paesi di vacanza hanno regole di ingresso diverse e anche queste possono cambiare con breve preavviso, Austrian Airlines consiglia di informarsi sulle normative del rispettivo paese di destinazione prima del viaggio. In Grecia, ad esempio, la registrazione online è obbligatoria almeno 24 ore prima dell’ingresso. Inoltre, per tutti i viaggiatori di età pari o superiore a 12 anni è attualmente richiesto un test antigenico negativo (massimo 48 ore) o un test PCR negativo (massimo 72 ore) da un laboratorio di analisi. Se la protezione vaccinale completa è disponibile almeno 14 giorni prima dell’ingresso, non è richiesto alcun test.

Con la verifica digitale del documento, offerta per la Grecia e altri dodici paesi, i passeggeri possono caricare tutti i documenti necessari sul sito web di Austrian Airlines prima del viaggio e farli controllare per completezza e validità. Indipendentemente da ciò, i passeggeri devono avere con sé i documenti originali durante il viaggio.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)