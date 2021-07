Emirates riapre la First Class Lounge all’Aeroporto Internazionale di Dubai per soddisfare l’aumento della richiesta di servizi premium

Emirates ha riaperto la sua First Class Lounge al Concourse B dell’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) per venire incontro al crescente numero di richieste di servizi premium, da parte dei clienti che viaggiano da e attraverso l’hub Emirates, mentre i mercati di tutto il mondo allentano le restrizioni e mettono in atto protocolli che consentano i viaggi internazionali.

Emirates continuerà a gestire la sua Business Class Lounge nel Concourse B, aperta da luglio 2020 per i viaggiatori di First e Business Class e per i membri Skywards che possono usufruirne.

Con i protocolli completi di sicurezza in atto, i clienti possono usufruire di una vasta gamma di vantaggi esclusivi all’interno della First Class Lounge di Emirates, come un trattamento viso gratuito presso la Timeless Spa, servizi gratuiti presso Shoeshine by Mr Cobbler, quattro ottime annate di champagne al bar Moet and Chandon, offerte speciali presso il rivenditore di vini e liquori di lusso Le Clos e miscele di tè in edizione limitata con Dilmah Tea.

La Emirates First Class Lounge offre anche posti a sedere rinfrescati e spaziosi nelle aree dedicate al pranzo, al relax e alla socializzazione.

Oltre a una generosa selezione di ottimi vini, liquori e cocktail, i clienti First Class potranno gustare un menu completamente nuovo con oltre 55 piatti accuratamente creati dagli chef di Emirates Flight Catering.

Il menu First Class Lounge offre una selezione di piatti salutari, vegani, o senza glutine, per venire incontro alle ultime tendenze e ai gusti dei clienti, oltre a specialità culinarie.

Per soddisfare i clienti che giungono da diversi fusi orari, la Lounge offre diverse opzioni per la colazione e il pranzo tutto il giorno, 24 ore su 24. Nel menu è presente anche una ricca selezione di gelati e cocktail analcolici.

La riapertura della First Class Lounge di Emirates nel Concourse B è l’ultima iniziativa del processo graduale con cui la compagnia aerea sta riavviando in modo costante e sicuro i suoi servizi di terra per i clienti premium nel corso dell’ultimo anno. Ciò include Chauffeur Drive gratuito in 70 città e Emirates Lounge operations a Dubai, Il Cairo, New York JFK, Manchester, Boston, Milano e Los Angeles.

Per ulteriori informazioni sui servizi a terra della compagnia, visitare: https://www.emirates.com/ae/english/experience/.

Emirates inoltre ha annunciato il lancio di Emirates Pay, un nuovo account-based payment method per l’acquisto di biglietti aerei. Emirates Pay è ora disponibile per i clienti Emirates in Germania e nel Regno Unito che acquistano i biglietti tramite emirates.com.

Emirates è la prima compagnia aerea al mondo a lanciare questa alternativa di pagamento alimentata da una soluzione white label sviluppata congiuntamente da International Air Transport Association (IATA) in collaborazione con Deutsche Bank.

Michael Doersam, Chief Financial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere la prima compagnia aerea a implementare questa nuova soluzione basata su account per i nostri clienti. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti scelta, convenienza e le migliori esperienze possibili in ogni punto di contatto. I clienti che non dispongono di una carta di credito e quelli che già utilizzano i pagamenti diretti per altri acquisti, apprezzeranno la semplicità e la sicurezza di questo metodo quando effettuano gli acquisti di viaggio. Quando si tratta di soluzioni di pagamento, siamo sempre stati vicini alle ultime innovazioni in modo da poter offrire ai nostri clienti in diversi mercati le opzioni più sicure e convenienti”.

Christof Hofmann, Global Head of Corporate & Payment Solutions presso Deutsche Bank, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi che Emirates, ampiamente riconosciuta come una delle migliori compagnie aeree del mondo, sia la prima compagnia aerea ad implementare la nuova soluzione di pagamento. Il lancio di Emirates Pay non solo invia un messaggio molto positivo a tutti noi che l’industria aerea sta mettendo da parte il COVID, ma soprattutto che Emirates è chiaramente focalizzata sul miglioramento dell’esperienza cliente a livello transazionale quando si sposta in un mondo più luminoso, post COVID”.

Emirates Pay è un metodo alternativo per i viaggiatori per pagare i biglietti aerei acquistati online addebitandoli direttamente sul proprio conto bancario. Si basa su pagamenti in tempo reale e schemi Open Banking / Request-to-Pay. Con questa nuova soluzione, la compagnia aerea fornisce tutte le account and payment information e i passeggeri approvano l’avvio del pagamento in modo conveniente tramite il proprio banking online o mobile.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)