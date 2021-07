News Brevi – 05.07.2021

AIRBUS: L’EUROPEAN ROBOTIC ARM E’ PRONTO PER LO SPAZIO – Gli ingegneri spaziali di Airbus hanno installato l’European Robotic Arm (ERA) dell’ESA sul Russian Multipurpose Laboratory Module (MLM), ed è ora pronto per il suo volo verso la International Space Station (ISS). Insieme a questo modulo, noto come “Nauka”, l’ERA e le sue due stazioni di controllo verranno lanciate dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, su un razzo Proton. Dopo un viaggio di una settimana, l’European Robotic Arm arriverà alla ISS, dove servirà il segmento russo della stazione spaziale. Con una lunghezza totale di 11,3 metri, il symmetrical, two-handed intelligent robot arm può “camminare” intorno all’esterno della ISS, da un punto base fisso all’altro. Le sette articolazioni robuste e precise di ERA, i segmenti leggeri e il computer di controllo al centro del braccio conferiscono al robot arm la sua versatilità. Astronauti e cosmonauti possono controllare il braccio robotico europeo in tempo reale o pre-programmarlo dall’interno o dall’esterno della ISS, per fargli spostare i carichi utili, ispezionare la stazione spaziale con le sue telecamere a infrarossi e per supportare le operazioni al di fuori della ISS. Dalla sua tip, il robot fornisce energia elettrica, un bus dati, una linea video e una rotating drive machine. Collegando uno strumento alla punta, ERA può essere attrezzato per uno dei tanti compiti che può eseguire automaticamente o semi-automaticamente. ERA ha una struttura leggera ma, grazie alle condizioni di gravità zero nello spazio, può spostare masse molto grandi: da 3.000 kg abitualmente fino a 8.000 kg in modalità lenta. Il braccio del robot funziona con una precisione di 5 millimetri. ERA è stato sviluppato per l’European Space Agency (ESA) da un consorzio europeo guidato da Airbus Defence and Space nei Paesi Bassi. Airbus ha progettato il braccio e le sue funzioni software, ha gestito lo sviluppo dei sottosistemi in tutta Europa e ha integrato e testato il sistema. Negli ultimi mesi Airbus ha integrato ERA sul MLM, insieme all’ESA e ai partner russi RSC/Energia. “Il tanto atteso lancio del braccio robotico europeo sulla International Space Station segna un enorme contributo dei Paesi Bassi al funzionamento continuo della ISS, che è stato reso possibile dal fedele sostegno del Netherlands Space Office e dal Ministry of Economic Affairs and Climate Policy”, afferma Rob Postma, Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space Netherlands. “Inoltre, celebra lo sforzo, l’impegno e la determinazione dei numerosi professionisti spaziali coinvolti nel corso degli anni”.

ETHIOPIAN AIRLINES CONTINUA A GUIDARE L’AFRICA NEL TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI – Ethiopian Airlines, la più grande compagnia aerea panafricana, è diventata la prima compagnia aerea africana nel traffico passeggeri e merci mantenendo la sua posizione di leadership nel continente. Secondo il rapporto della African Airlines Association (AFRAA), Ethiopian Airlines è stata classificata al primo posto per traffico passeggeri e merci nel 2020, trasportando 500 mila tonnellate di merci e 5,5 milioni di passeggeri attraverso il suo hub principale, l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole. Mr Tewolde GebreMariam, CEO del gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo onorati di continuare la nostra leadership anche durante la crisi pandemica globale che ha devastato l’industria dell’aviazione. Questa è una manifestazione della nostra resilienza e agilità. Siamo entusiasti del ruolo che abbiamo giocato nella lotta contro la pandemia continuando la nostra necessaria connettività aerea all’interno dell’Africa e con il resto del mondo senza alcuna sospensione dei voli. Stiamo salvando vite attraverso il trasporto aereo di forniture mediche e vaccini”. Ethiopian Airlines è in cima alla lista con il più alto traffico di passeggeri trasportati attraverso l’aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole. Un totale di 5,5 milioni di passeggeri sono stati trasportati attraverso l’aeroporto, di cui Ethiopian ne ha trasportati 5,2 milioni. Il terminal cargo ha gestito più di 500 mila tonnellate di merci durante l’anno 2020. L’Etiopia è anche in cima alla lista dei paesi più collegati in Africa grazie al gran numero di voli diretti di Ethiopian Airlines all’interno del continente.

DELTA AIR LINES: TRAVEL WAIVER PER LA TEMPESTA ELSA IN FLORIDA – Delta Air Lines informa: “A causa del percorso previsto della tempesta tropicale Elsa, Delta sta emettendo un waiver per assistere i clienti che potrebbero essere colpiti. Gli aeroporti inclusi sono: Fort Meyers, Florida (RSW); Key West, Florida (EYE); Sarasota, Florida (SRQ); Tampa, Florida (TPA). Il weather waiver offre maggiore flessibilità per modificare i piani di viaggio per i clienti che viaggiano verso, da o attraverso le città interessate dal 6 al 7 luglio. Il Delta Operations and Customer Center e il team di meteorologi continuano a monitorare da vicino la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o l’app mobile Fly Delta”.

EASA: UPDATE ALLE EASY ACCES RULES FOR ATM/ANS – L’EASA ha pubblicato updated Easy Access Rules for Air Traffic Management/Air Navigation Services (ATM/ANS) (revisione da luglio 2021). Queste regole aggiornate sono visualizzate in un formato di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri e sono scaricabili gratuitamente dal sito web EASA. Le Easy Access Rules for ATM/ANS sono aggiornate con la ED Decision 2021/008/R che modifica gli Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Part-CNS of Regulation (EU) 2017/373. Un nuovo AMC introduce le condizioni che si applicano ai surveillance providers che forniscono il servizio di trasmissione per localizzare un aeromobile in pericolo. Gli emendamenti dovrebbero migliorare la sicurezza in quanto faciliteranno l’individuazione del luogo dell’incidente. Poiché viene generato attraverso la piattaforma eRules, il documento verrà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.