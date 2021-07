SAS riapre la rotta Oslo – New York

SAS ha riaperto sabato 3 luglio la sua prima rotta intercontinentale diretta dalla Norvegia dopo lo scoppio della pandemia. La rotta Oslo – New York sarà operata con l’aereo più grande e più nuovo della flotta SAS, l’Airbus A350, che offre spazio extra per le esportazioni di prodotti negli Stati Uniti.

La rotta era stata interrotta a causa della pandemia il 13 marzo 2020.

Dal 3 luglio ci saranno due viaggi settimanali di andata e ritorno, con partenza da Oslo il mercoledì e il sabato e il ritorno il giovedì e la domenica.

“La rotta diretta per New York collega la Norvegia agli Stati Uniti. È di grande importanza per chi non vede la propria famiglia e i propri amici da molto tempo, ora che ci sono nuove agevolazioni per gli spostamenti tra i nostri due continenti. Allo stesso tempo, l’industria ittica norvegese da oggi avrà di nuovo una rotta affidabile per spedizioni sensibili al tempo e alla temperatura verso gli Stati Uniti”, afferma Kjetil Håbjørg, EVP and Norway director.

L’importante corridoio merci tra la Scandinavia e gli Stati Uniti è molto richiesto dagli esportatori norvegesi. Sul volo di sabato c’erano a bordo circa 40 tonnellate di merci. È stato utilizzato un Airbus A330, ma in futuro la rotta sarà operata da una macchina ancora più grande, l’A350-900.

SAS continua a volare da Copenhagen a Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco e Washington.

SAS sta investendo molto in viaggi più sostenibili. Oltre a modernizzare la flotta, SAS sostituirà i tradizionali carburanti per aviazione con alternative più sostenibili per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2. SAS mira a ridurre le emissioni del 25% entro il 2025, rispetto al livello del 2005.

Nell’ultimo anno SAS ha introdotto una serie di misure per garantire viaggi comodi e sicuri durante la pandemia in corso e ha inoltre introdotto opzioni di riprenotazione più flessibili.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)