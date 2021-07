Ryanair ha annunciato la composizione del proprio Customer Advisory Panel

Ryanair ha annunciato oggi la composizione del proprio Customer Advisory Panel, formato da sette clienti provenienti da sei Paesi europei. Dopo aver ricevuto oltre 10.000 candidature da 16 paesi in tutta Europa, i sette candidati selezionati da Ryanair si recheranno a Dublino per il primo degli incontri del Customer Advisory Panel a settembre 2021; si riuniranno per fornire feedback e raccomandazioni che aiuteranno Ryanair a continuare a migliorare i propri servizi.

Sebbene l’interesse fosse forte in tutti i mercati, il Regno Unito ha aperto la strada con quasi un terzo delle richieste, seguito da Irlanda (20%), Italia (14%), Spagna (12%), Germania (9%), Francia (7%) e Polonia (6%).

I sette candidati selezionati sono:

Mark, (34) dall’Irlanda, che è un appassionato viaggiatore, avendo visitato oltre 50 Paesi.

Julia, (20) dalla Polonia, una viaggiatrice esperta di prezzi che ha anticipato che arriverà con molte idee per il customer care.

Luana, (43) dall’Italia ha una vera passione per i viaggi.

Jaime, (47) vive a Ibiza, ma torna regolarmente a casa a Barcellona.

Christian, (66) dalla Germania, ora in pensione, ama portare sua moglie in vacanza nelle città europee.

Naomi, (34) di Belfast ama viaggiare, ha vissuto a Londra e Liverpool, ora abita a Madrid.

Sue, (52) vive nel Regno Unito e non vede l’ora di viaggiare per vedere suo figlio a Parigi.

Ryanair ospiterà a Dublino a settembre il primo degli incontri del Customer Advisory Panel, mentre i successivi si svolgeranno in altre importanti città europee come Madrid, Roma, Berlino, Varsavia e altre ancora. Saranno messi a disposizione voli e sistemazione in hotel per i membri del panel (e un partner): questi avranno l’opportunità di esplorare la città di Dublino durante il loro soggiorno di 2 notti.

Gli input del Panel contribuiranno a dare forma al programma di continuo miglioramento dei servizi a favore dei clienti di Ryanair, rafforzando l’impegno di Ryanair a fornire le tariffe più basse, voli puntuali e un ottimo servizio clienti.

Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo rimasti molto soddisfatti del livello di interesse che questo Customer Advisory Panel ha suscitato in tutta Europa, avendo ricevuto oltre 10.000 candidature dai 16 Paesi in cui operiamo e non vediamo l’ora di incontrare i candidati selezionati a settembre a Dublino. Il panel è una sezione trasversale diversificata dei clienti Ryanair, dotati di preziose informazioni, che possiedono una grande energia e siamo entusiasti di averli a bordo per aiutarci a migliorare l’assistenza e il servizio clienti di Ryanair. Siamo determinati a continuare ad ascoltare i nostri clienti e a migliorare il nostro servizio per loro. Mentre Ryanair emerge dalla pandemia Covid-19, i clienti possono aspettarsi ulteriori miglioramenti del servizio sugli aerei più giovani ed ecologici a prezzi ancora più bassi”.

(Ufficio Stampa Ryanair)