Air France dà il benvenuto a “Cannes”, il suo undicesimo Airbus A350

Air France ha preso in consegna oggi il suo undicesimo Airbus A350-900, con marche di registrazione F-HTYJ. L’aereo è uscito dalla Airbus assembly line a Tolosa ed è decollato per Parigi-Charles de Gaulle, dove opererà sulle rotte a lungo raggio della compagnia aerea. La parte anteriore della fusoliera porta il nome “Cannes”. Dal 2019 e dalla consegna del primo Airbus A350, Air France ha ripreso la leggendaria tradizione di intitolare i suoi aerei alle città francesi.

L’iconica città di Cannes sulla Costa Azzurra è la 47a città ad essere onorata in questo modo. Ha acquisito fama internazionale grazie al suo porto turistico, alla sua Croisette boulevard fiancheggiata da famosi hotel e al suo festival cinematografico internazionale, di cui Air France è partner e vettore ufficiale da 41 anni.

Con l’Airbus A350-900, Air France sta accelerando il cambiamento verso un trasporto aereo più sostenibile, in linea con i suoi impegni HORIZON 2030. L’A350 di ultima generazione consuma il 25% in meno di carburante rispetto ai velivoli della generazione precedente (ovvero 2,5 litri per passeggero per 100 chilometri) grazie in particolare all’utilizzo del 67% di materiali più leggeri: compositi per il 53% e titanio per il 14%. Anche la sua impronta acustica è ridotta del 40%.

Entro il 2025, Air France prenderà in consegna 38 Airbus A350 per modernizzare la sua flotta a lungo raggio.

Il rinnovamento della flotta di corto e medio raggio inizierà a settembre, con la consegna del primo dei 60 Airbus A220 ordinati da Air France.

L’Airbus A350 di Air France dispone di 324 posti, di cui 34 in cabina Business, 24 in cabina Premium Economy e 266 in cabina Economy.

A bordo i clienti godono di una cabina spaziosa e silenziosa, finestrini più grandi del 30%, optimized air pressure system che fornisce un’atmosfera di cabina più confortevole, illuminazione adattata alle diverse fasi di volo.

In Business, la seduta si trasforma in un vero e proprio letto reclinabile lungo 2 metri, garantendo un sonno ristoratore. In Premium Economy, il nuovissimo sedile “Recliner” è largo 48 cm e reclinabile a 124°. In Economy, il sedile è stato ridisegnato per un comfort ancora maggiore, con un cuscino ergonomico rinforzato, un’inclinazione del sedile di 118° e un 79-cm seat pitch. Ogni cabina dispone di ampi touch screen individuali ad alta definizione.

Per rimanere connessi a bordo dell’Airbus A350, i clienti hanno accesso all’inflight Wi-Fi service Air France CONNECT.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)