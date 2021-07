News Brevi – 06.07.2021

DELTA E VIRGIN ATLANTIC TORNANO AL TERMINAL 3 DI HEATHROW DAL 15 LUGLIO – Delta e Virgin Atlantic stanno tornando alla loro casa al Terminal 3 di Londra Heathrow, che è stato chiuso per oltre un anno a causa della pandemia COVID-19, il 15 luglio. Delta offre servizi non-stop per Heathrow sia da Atlanta che da New York-JFK, tuttavia si applicano ancora le restrizioni all’ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori non essenziali dal Regno Unito. Le destinazioni Virgin Atlantic tra cui Antigua, Barbados, Grenada e Israele sono tutte classificate come “Green” nell’elenco dei viaggi del governo, il che significa che i clienti non sono tenuti a mettersi in quarantena al loro ritorno. I clienti Delta idonei, così come i soci Virgin Atlantic Upper Class e Flying Club Gold possono ancora una volta accedere alla Clubhouse, Revivals Lounge e Upper Class Wing della compagnia aerea. Nel tentativo di aumentare ulteriormente la flessibilità, i clienti ora hanno più scelte su come ordinare cibo e bevande. Per garantire un’esperienza senza interruzioni, i clienti possono ordinare da un sistema basato sul web tramite un codice QR al loro posto. L’app conterrà l’intero menu e i clienti potranno semplicemente effettuare l’ordine che verrà consegnato al loro posto ovunque si trovino. I clienti avranno comunque la possibilità di utilizzare un menu stampato monouso e ordinare tramite il servizio cameriere della Clubhouse. “Tornare a casa nostra al Terminal 3 consentirà ai nostri clienti di godere ancora una volta dell’esperienza pluripremiata che hanno perso durante la pandemia”, ha affermato Nadia Clinton, Regional Sales Manager, Delta. “I nostri studi di modellazione condotti con Mayo Clinic mettono il rischio di trasmissione su un aereo che viaggia tra il Regno Unito e gli Stati Uniti a 1 su 1 milione, il che significa che i clienti possono viaggiare in sicurezza. Insieme agli alti tassi di vaccinazione in entrambi i paesi, imploriamo il governo UK e l’amministrazione Biden di consentire la ripresa dei viaggi non essenziali”. Corneel Koster, Chief Customer and Operating Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere finalmente tornati sul nostro territorio e so che i nostri team non vedono l’ora di accogliere calorosamente i nostri clienti al Terminal 3, mentre tornano nei cieli con stile, in quanto volano sani e salvi con Virgin Atlantic. Sebbene sia un passo costruttivo che molti dei nostri clienti possano godere a breve delle nostre strutture tanto amate, il governo deve ancora riconoscere gli Stati Uniti come una destinazione “Green”. Esortiamo il governo del Regno Unito a spostare gli Stati Uniti nella “Green list” UK e all’amministrazione Biden di abrogare la 212F proclamation for UK travelers”.

NORWEGIAN: PROSEGUE IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO A GIUGNO – I dati sul traffico di Norwegian per giugno continuano ad essere fortemente influenzati dalle restrizioni di viaggio e quindi dalla bassa domanda. Tuttavia, le prenotazioni a termine e la domanda continuano a mostrare un aumento positivo poiché un numero maggiore di mercati sblocca e allenta le restrizioni. A luglio, il numero di aeromobili e rotte aumenterà gradualmente. A giugno, 225.509 passeggeri hanno volato con Norwegian, circa il 100% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto a giugno 2020, la capacità totale (ASK) è aumentata del 182% e il traffico passeggeri (RPK) è aumentato del 102%. Il load factor a giugno è stato del 62,9%, in diminuzione di 25 punti percentuali rispetto allo scorso anno. “I risultati sul traffico di giugno mostrano ancora l’impatto della bassa domanda a causa della riduzione degli orari di volo e delle restrizioni di viaggio imposte dal governo. Tuttavia, abbiamo assistito a un continuo aumento delle prenotazioni di mese in mese man mano che i paesi allentano le restrizioni. Di conseguenza, abbiamo ripreso i voli verso una serie di destinazioni europee chiave, continueremo ad adeguare e ad aumentare la nostra rete e i nostri orari man mano che la domanda aumenta”, ha detto Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha operato 15 velivoli a giugno. Durante il mese la compagnia ha operato il 99,9% dei suoi scheduled flights, con il 94,1% in partenza in orario.

EUROWINGS VINCE L’IFSS BUSINESS EXCELLENCE AWARD – Durante una delle peggiori crisi nel settore dell’aviazione, i dipendenti di tutte le divisioni di Eurowings hanno avviato progetti di miglioramento e hanno contribuito a rafforzare operativamente la compagnia, oltre ad aumentare ulteriormente la soddisfazione dei clienti. Questo è stato ora premiato con l’IFSS Business Excellence Award 2021 per il best lean programme in Europa. Eurowings è riuscita a prevalere su rinomate aziende di tutta Europa. “La proposta di Eurowings ci ha convinto su tutta la linea. Soprattutto grazie all’ampio coinvolgimento dei dipendenti nel programma Lean, Eurowings è stata in grado di distinguersi nettamente dai concorrenti in questa categoria. Eurowings è su un percorso di prima classe nel suo Lean Business Excellence journey”, ha affermato Robert Dannenmaier, laudator of the ifss. “Sono molto contento di ricevere questo premio perché siamo sempre stati al passo con i nostri progetti di miglioramento, anche durante la Pandemia”, ha affermato Frank Bauer, CFO Eurowings. “Allo stesso tempo, prendiamo questo come un incentivo per continuare a guidare miglioramenti continui come parte del nostro programma di eccellenza e quindi rendere Eurowings migliore ogni giorno”. Il Programma Eurowings Lean è caratterizzato dal fatto che ogni dipendente, in quanto esperto nel proprio campo, può ottenere miglioramenti a beneficio dei clienti con l’aiuto della metodologia Lean. Dal 2020 i dipendenti hanno implementato con successo oltre 50 progetti. Finora sono state risparmiate più di 15.000 ore di lavoro.

EMIRATES HOLIDAYS LANCIA AIRPORT EASE E AIRPORT EASE + – I clienti di Emirates Holidays in visita a Dubai e i residenti di Dubai che desiderano accelerare il viaggio di ritorno possono ora aggiornare la loro esperienza in aeroporto e avere arrivi e partenze curate con pacchetti di nuova introduzione. Con Airport Ease, i clienti di Emirates Holidays possono approfittare di un introductory package a partire da AED 499 per un’esperienza di arrivo completa. Il pacchetto, valido per due persone e fino a quattro bagagli, include un’esperienza end-to-end senza sforzo con Meet & Greet prima di raggiungere l’immigrazione, corsia preferenziale e un accompagnatore personalizzato attraverso la sala arrivi e il servizio Chauffer Drive esclusivo di Emirates in BMW Serie 5 per il trasporto in albergo o a casa. Emirates Holidays si occuperà anche della gestione e del ritiro dei bagagli, oltre a una comoda opzione di consegna dei bagagli a qualsiasi indirizzo a Dubai. Con Airport Ease +, la comodità e l’efficienza sono portate al livello successivo per l’intera esperienza di arrivi e partenze, a partire da AED 1.199. L’esperienza aeroportuale su misura, valida per due persone e fino a quattro bagagli, include Meet & Greet dedicato al gate di arrivo del cliente, scorta individuale e corsia preferenziale dedicata all’immigrazione e alla sicurezza, BMW Serie 5 di Emirates con autista, ritiro bagagli e comoda consegna (su richiesta) al domicilio del cliente a Dubai. Al momento della partenza con Airport Ease +, i clienti di Emirates Holidays possono usufruire del check-in a domicilio o in hotel da qualsiasi punto di Dubai. I passeggeri possono completare le formalità del check-in e far trasportare i bagagli in aeroporto prima del volo. I clienti possono quindi raggiungere l’aeroporto tramite il servizio Chauffer Drive e dirigersi direttamente all’immigrazione, evitando la coda per il check-in in aeroporto. Il pacchetto include anche un soggiorno nella lounge marhaba al Dubai International, con cibo e bevande gratuiti, WIFI e molto altro per un’esperienza rilassante prima del volo Emirates.

KLM: NUOVA NOMINA IN KLM BENELUX – Dal 1° ottobre Harm Kreulen, Managing Director of KLM Benelux, andrà in pensione e sarà sostituito da Bas Gerressen. Dopo un’impressionante carriera durata 36 anni con KLM, Harm Kreulen andrà in pensione il 1° ottobre 2021. Durante la sua carriera, Kreulen ha ricoperto varie posizioni nei Paesi Bassi e all’estero per KLM e per Air France-KLM. Nella sua attuale posizione di Direttore di KLM Benelux, ha lavorato incessantemente per più di 10 anni, in particolare per rafforzare la posizione di KLM nel mercato nazionale dei Paesi Bassi. Il clou è stato nel 2019, l’anno in cui KLM ha celebrato il suo centenario e ha trasportato un numero record di 35,1 milioni di passeggeri. Negli ultimi 2 anni, durante la crisi COVID-19 senza precedenti, Harm Kreulen e il suo team hanno lavorato duramente in circostanze difficili e hanno ristrutturato KLM Benelux per essere pronti per una ripresa strutturale con nuove sfide verso il futuro. Queste sfide saranno raccolte da Bas Gerressen, che dal 1° ottobre succederà ad Harm Kreulen. Bas Gerressen, attualmente SVP North America, tornerà in Olanda quest’estate. È in KLM dal 1999 e ha maturato una vasta esperienza commerciale in posizioni precedenti, tra cui Sales Manager Business Market Netherlands, Commercial Director Gulf Region, Head of Commercial Planning e General Manager China. Dei suoi 22 anni di servizio, Bas Gerressen ha trascorso 11 anni lavorando all’estero, a stretto contatto con diversi partner chiave tra cui Delta Air Lines. “Vorrei ringraziare Harm Kreulen per i molti anni di dedizione e impegno che hanno portato a grandi risultati. Ho piena fiducia in Bas Gerressen che assumerà la responsabilità commerciale di KLM e Air France nel mercato del Benelux”, afferma il presidente e CEO di KLM, Pieter Elbers.

EGO AIRWAYS – A FORLÌ IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO È GRATUITO – EGO Airways informa: “Parti dall’aeroporto di Forlì e approfitta del parcheggio gratuito acquistando un biglietto aereo entro il 15 luglio 2021 per un volo in partenza entro il 30 settembre 2021. Quando arrivi in aeroporto lascia l’auto in uno dei parcheggi, ritira il ticket e ricordati di conservarlo. Al tuo rientro a Forlì presenta il biglietto aereo all’Ufficio Informazioni, il costo della sosta ti verrà azzerato. Parti da Forlì e vola con EGO verso Olbia, Cagliari, Comiso, Catania, Lamezia Terme, Mykonos e Ibiza”.

NUOVO SERVIZIO DOMESTICO PER AIR CANADA – La nuova rotta domestica di Air Canada, con l’unico servizio non-stop tra Montreal e Kelowna, è stata celebrata al Kelowna International Airport. I voli operano tre volte alla settimana, aumentando a quattro volte a metà luglio e cinque volte ad agosto. I clienti potranno usufruire della flotta Airbus A220-300 a basso consumo di carburante di Air Canada, con cabine Business Class ed Economy, un sistema di intrattenimento di bordo modernizzato, Wi-Fi a bordo e altro ancora. “Siamo entusiasti di lanciare l’unico servizio non-stop tra Montreal e Kelowna, che collega due importanti destinazioni turistiche popolari. I nostri nuovi voli a bordo dell’Airbus A220-300 di Air Canada sono anche convenientemente programmati con collegamenti per il Canada atlantico e all’estero attraverso il nostro hub di Montreal. Alla riapertura del paese, siamo lieti di aiutare amici e familiari a riunirsi e a sostenere la ripresa economica e l’industria del turismo del Canada. Sappiamo che le persone sono entusiaste di viaggiare di nuovo e non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. L’Airbus A220-300 di Air Canada dispone di 12 posti in Business Class e 125 posti in Economy Class, con intrattenimento di bordo aggiornato in ogni posto dell’aeromobile.

EASA: UPDATED EASY ACCES RULES FOR AIR OPERATION AND CONTINUING AIRWORTHINESS – EASA ha oubblicato updated Easy Access Rules for Air Operations (Revision 15) e updated Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Revision from July 2021). Queste regole aggiornate sono visualizzate in un formato di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri e possono essere scaricate gratuitamente dal sito Web dell’EASA. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, i documenti verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.