Bombardier lancia un Certified Pre-Owned Aircraft Program che offre ai clienti ancora più opzioni

Bombardier ha annunciato oggi il lancio del Bombardier Certified Pre-owned aircraft program, che offre ai clienti una premium class di pre-owned products. Ogni aeromobile disponibile viene meticolosamente selezionato, ispezionato e aggiornato per aderire ai più elevati standard di qualità e sicurezza di Bombardier. Per gli acquirenti che cercano un’esperienza “come nuova”, ogni aereo usato certificato Bombardier è coperto da un’esclusiva garanzia di un anno del produttore.

“Mentre la vita inizia gradualmente a tornare alla normalità, l’offerta di business jet in tutto il settore è stata superata dalla domanda”, ha affermato Chris Milligan, Vice President, Pre-owned Aircraft Services, Bombardier. “Un aereo usato certificato Bombardier offre agli acquirenti un prodotto usato della più alta qualità, dotato dei più recenti miglioramenti in termini di sicurezza e cabina, fornendo al contempo la nuova esperienza di consegna degli aerei che i clienti stanno cercando”.

Grazie al programma, i clienti possono scoprire la gamma di alta qualità dei business jet Bombardier disponibili e registrarsi per ricevere avvisi quando un aereo diventa disponibile. Come tutti i nuovi business jet Bombardier, i velivoli usati certificati Bombardier mantengono la promessa di eccellenza in termini di qualità e affidabilità, dimostrando l’impegno a mantenere il valore residuo complessivo di tutti gli aerei Bombardier. I clienti possono contare sull’esperienza e sul know-how senza pari di Bombardier come OEM.

“Il Certified Pre-owned aircraft program di Bombardier sta capitalizzando su un mercato resiliente in cui l’offerta non ha ancora raggiunto la domanda”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “Con così tanti nuovi potenziali acquirenti sul mercato, Bombardier può soddisfare questa domanda e sfruttare la nostra conoscenza dei prodotti di fama mondiale, le capacità di ristrutturazione e il know-how di valutazione”.

Per una maggiore tranquillità del cliente, ogni aeromobile è dotato degli ultimi miglioramenti in termini di affidabilità attraverso ispezioni di manutenzione consigliate, bollettini di servizio, aggiornamenti dei sistemi e iscrizione al programma Smart Parts di Bombardier, come richiesto. Anche il comfort è in prima linea in quanto l’aeromobile viene consegnato con una cabina che beneficia della massima cura, con servizi che vanno da una pulizia profonda e igienizzazione gratuita a interni completamente rinnovati.

Un aereo usato certificato Bombardier combina l’efficienza operativa con la bellezza estetica, mentre una nuova mano di Matterhorn white paint è la tela perfetta per i clienti per applicare un tocco personale con la loro livrea distintiva. Al momento della consegna, i clienti hanno la garanzia che Bombardier, in qualità di OEM, sosterrà i suoi prodotti, fornendo supporto all’inizio delle operazioni e oltre.

I clienti possono contare su un’esclusiva garanzia del produttore, che si estende al supporto operativo durante il primo anno, proprio come con i nuovi aerei Bombardier. Chi è alla ricerca della migliore qualità in velivoli usati può volare con sicurezza sapendo che le principali famiglie Bombardier di velivoli Learjet, Challenger e Global sono supportate dalla forza e dalla portata dei servizi clienti Bombardier offerti attraverso la sua pluripremiata rete di supporto mondiale.

Il lancio di questo nuovo programma segue da vicino la recente pubblicazione del primo Bombardier Pre-owned Market Report, una guida indispensabile per tutte le transazioni di aeromobili usati Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)