L’aeroporto di Istanbul primo ad ottenere l’ACI reaccreditation for COVID-19 health measures

Airports Council International (ACI) World e ACI EUROPE hanno annunciato oggi che Istanbul Airport è il primo aeroporto al mondo ad essere riaccreditato attraverso l’Airport Health Accreditation programme.

L’accreditamento è concesso per 12 mesi. L’aeroporto di Istanbul è stato il primo al mondo ad essere accreditato nel 2020 e ora l’aeroporto è il primo al mondo ad essere riaccreditato per altri 12 mesi da quando ACI ha aperto il programma di riaccreditamento a giugno.

Il programma è sostenuto dall’International Civil Aviation Organization (ICAO). È stato aggiornato quest’anno e rimane allineato con le ultime raccomandazioni dell’ICAO Council Aviation Recovery Task Force (CART) e con le linee guida ACI EUROPE per un’esperienza salutare dei passeggeri che sono, a loro volta, allineate con il protocollo EASA/ECDC per la sicurezza sanitaria dell’aviazione. Il programma è inoltre allineato con le migliori pratiche del settore, inclusa la Aviation Business Restart and Recovery publication aggiornata.

Da quando il programma è stato lanciato nel luglio 2020, più di 600 aeroporti di tutte le dimensioni hanno aderito al programma.

“Promuovere la fiducia nel trasporto aereo sarà la chiave per la ripresa sostenuta del settore e ci congratuliamo con il team dell’aeroporto di Istanbul per aver dimostrato ancora una volta ai passeggeri che la loro salute e sicurezza è una priorità assoluta”, affermano Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General e l’ACI EUROPE Director General, Olivier Jankovec. “Il recupero sarà raggiunto al meglio attraverso un approccio coordinato e armonizzato a livello globale che sia allineato con gli standard globali. Istanbul ha dato l’esempio per l’industria nel perseguire questo obiettivo attraverso il programma di accreditamento sanitario aeroportuale che fornisce agli aeroporti la valutazione delle loro misure sanitarie rispetto agli standard accettati a livello globale”.

“Da circa 2 anni il mondo intero è alle prese con una crisi sanitaria che ha colpito profondamente l’umanità. Con l’accelerazione della campagna vaccinale e l’inizio della stagione estiva, siamo entrati in un percorso in cui ci stiamo avvicinando allo scenario migliore. Come iGA, abbiamo fatto molta strada in termini di misure sanitarie mettendo uno sforzo extra fino a quando non abbiamo visto questa visione ottimistica. Vedere che le misure adottate in termini di misure sanitarie nell’aeroporto di Istanbul sono state successivamente implementate in diversi settori è la più grande prova di come abbiamo eccelso nel nostro lavoro”, ha affermato Kadri Samsunlu, Chief Executive Officer of iGA Airport Operation.

Tutte le aree e i processi sono valutati attraverso il programma, inclusi accesso al terminal, aree check-in, controlli di sicurezza, gate d’imbarco, lounge, vendita al dettaglio, cibo e bevande, apparecchiature di gate come ponti d’imbarco, scale mobili e ascensori, aree e strutture di controllo delle frontiere (in collaborazione con le autorità), area ritiro bagagli e uscita arrivi.

I processi valutati includono pulizia e disinfezione, distanza fisica, protezione del personale, layout fisico, comunicazioni dei passeggeri e strutture per i passeggeri.

(Ufficio Stampa ACI World)