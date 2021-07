Air Europa ritorna a volare giornalmente su Santo Domingo e aggiunge nuove frequenze verso altre destinazioni

Air Europa ripristina l’operativo pre-pandemia, aggiungendo al suo piano un ulteriore volo verso Santo Domingo, che sarà effettuato di mercoledì, arrivando così ad operare giornalmente verso la capitale della Repubblica Dominicana.

Oltre al volo giornaliero per Santo Domingo, Air Europa amplia i collegamenti con due voli settimanali (il venerdì e la domenica) per Punta Cana e, a partire da metà luglio fino a metà settembre, aggiunge una nuova rotta per Samaná, con collegamenti il sabato.

I passeggeri viaggeranno a bordo dei Dreamliner, gli aeromobili più efficienti ad oggi sul mercato, in grado di ridurre il tempo di volo di 40 minuti e di abbattere le emissioni del 20% e l’impatto acustico del 60%.

Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam, composta da 19 compagnie aeree che danno accesso a una rete globale di oltre 14.500 voli giornalieri, verso 1.150 destinazioni, in oltre 175 paesi. La flotta di Air Europa è una delle più moderne del continente ed è composta da 51 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale. Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)